Nykyaikaisessa viisiottelussa nähty väkivalta herätti ärtymystä este­ratsastus­piireissä: ”Eläimen hyvinvointi on ihmisen vastuulla”

Esteratsastuskomitean puheenjohtaja Juho Norilo sanoo 120-senttisiin esteisiin etenemisen vaativan vuosien työn.

Ihmetystä ja ärtymystä hevosen asemaa kohtaan sekä lajien kontrastien pohtimista. Näin kuvaa Suomen Ratsastajainliiton esteratsastuskomitean puheenjohtaja Juho Norilo keskustelua, joka esteratsastus­piireissä on virinnyt Tokion olympialaisten nykyaikaisen viisiottelun ratsastusosuudesta.

Nykyaikainen viisiottelu joutui myrskynsilmään väkivaltaisuudestaan, kun saksalainen Annika Schleu iski hevostaan raipalla useita kertoja sekä valmentaja Kim Raisner käski lyödä hevosta kovempaa ja löi itse hevosta nyrkillä.

Lajin säännöistä esillä keskustelussa ovat olleet esimerkiksi 120 sentin estekorkeus sekä käytäntö, jonka mukaan hevonen arvotaan ja kilpailija saa tutustua siihen vain 20 minuutin ajan ennen suoritusta.

Norilo, 29, on kilpaillut esteratsastuksessa sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Valmentajana hän on toiminut toistakymmentä vuotta ja vastaa tällä hetkellä Etelä-Suomen liittovalmennuksesta esteratsastuksesta.

Hän arvioi, että lähtökohta on vaikea, jos ratsastajan pitää suoriutua 120 sentin esteistä parinkymmenen minuutin tutustumisajalla ja kilpailusta pitäisi jäädä tasapuolinen maku.

”Itse näen hevosen ja ratsastajan yhteistyön niin, että sitä hiotaan pitkään. Jotta ratsastaja voi luotsata hevosen kunnialla maaliin, vaaditaan rohkeutta, ääretöntä lajitaitoa ja hevosen ymmärtämisen taitoa sekä hyvää rauhallista keskittymistä”, Norilo sanoo.

”Hevoselta vaatii hyvää kuntoa jaksaa formaatin läpi. Vaatii myös rautaisia hermoja, että tottuu uuteen ratsastajaan. Hevoset ovat äärettömän herkkiä, voimakkaita ja vahvoja urheilijoita.”

Norilo kertoo, että lapsena harrastuksen aloittavalta vaaditaan vuosien työ, jotta voi edetä 120-senttisiin esteisiin. Jotta 120-senttiset esteet luonnistuisivat nopeasti, vaaditaan sekä hevoselta että ratsastajalta vankkaa kokemusta.

Viisiottelijoilla on lajin nimen mukaisesti harjoiteltavanaan muitakin lajeja. Muut osat suoritusta ovat uinti, miekkailu sekä ampumajuoksu. Harjoitusaikaa yhtä lajia kohden on rajallisesti ja ratsastuksessa opittavia asioita on paljon.

”Täytyy muistaa, että esteratsastus ei ole vain esteiden hyppäämistä. Se on myös hevosen hallitsemista, ohjaamista ja valmistamista esteeltä toiselle. Myös nämä taidot pitää hallita, samoin askellajit sekä eri puomitehtävät”, Norilo sanoo.

Vieraan hevosen käyttö ei ole tavatonta myöskään esteratsastuksessa. Ratsastuksen MM-kisojen finaaliin kuului pitkään perinne, jossa neljä parasta ratsastajaa joutuivat kilpailemaan myös toistensa hevosilla. Käytännöstä luovuttiin vuonna 2016 vedoten hevosten turvallisuuteen.

Jos vieraan hevosen hallinta halutaan pitää lähtökohtana, Norilo pohtisi tarvitaanko esteitä.

”Hevostaitoa ja ratsastustaitoa voi mitata myös kouluratsastuksella. Siinä näkee, miten nopeasti oman ajatuksensa saa siirrettyä hevoselle.”

Lajin ainutlaatuisuuttakaan ei voi pitää perusteltuna lähtökohtana, jos se on ristiriidassa eläimen hyvinvoinnin kanssa.

”Jos ajatellaan ylipäätään ihmisen ja eläimen välistä kommunikointia, on eläimen hyvinvointi ihmisen vastuulla. Sen pitää olla lähtökohta kestävälle ja nykyaikaiselle urheilulle.”

Suomen miekkailu- ja viisiotteluliitto on vaatinut lajiin eläimen hyvinvoinnin huomioivia sääntömuutoksia. Liitto aikoo esittää muutoksia ensi syksynä pidettävässä kongressissa. Liitto on myös kritisoinut sitä, että tuomaristo katsoi Tokion tapahtumia läpi sormien.

Norilo korostaa, että kaikilla pitää olla oikeus ratsastaa turvallisesti, ja oikeus koskee myös nykyaikaisen viisiottelun kilpailijoita. Keskustelua pitää hänen mielestään käydä ilman leimaamista ja ensisijaisesti pohtien esteiden madaltamista tai lajin vaihtoa kouluratsastukseen.