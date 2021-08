Norjan naisten maajoukkue sai sakot rantakäsipallon EM-kisoissa, kun pelaajat kieltäytyivät pelaamasta bikineissä.

Kansainvälisen käsipalloliiton IHF:n ja Euroopan käsipalloliiton EHF:n puheenjohtajille vaaditaan potkuja kohua herättäneen naisten rantakäsipallon bikinipakon vuoksi, kertoo brittilehti The Guardian.

IHF:n puheenjohtajan Hassan Moustafan ja EHF:n Michael Wiedererin eroa vaatii seitsemän eurooppalaista järjestöä.

Jo aiemmin ihmetyttänyt vaatimus bikineiden käyttämisestä nousi jälleen esiin heinäkuussa, kun Bulgariassa järjestettiin rantakäsipallon naisten EM-kisat.

Norjan joukkue sai 1 500 euron sakot, kun se kieltäytyi pelaamasta paljastavissa peliasuissa ja rikkoi IHF:n peliasusääntöä. Yhydsvaltalainen rocktähti Pink tarjoutui maksamaan joukkueen sakot.

”Euroopan käsipalloliiton pitäisi saada sakot seksismistä", Pink kirjoitti tuolloin Twitterissä.

Lue lisää: Norjan naisten rantakäsipallo­joukkue sai sakot liian peittävistä peliasuista: ”Nuo simmarit ovat todella pienet”

Yksi vaatimuksen allekirjoittajista on italialainen naisurheilijoiden oikeuksia puolustava järjestö Assist. Erikseen allekirjoittajista mainitaan myös ranskalainen Alice Milliat -säätiö ja saksalainen Discover Football -järjestö.

”Tämä on räikeän seksistinen tapa, joka on eliminoitava”, kommentoi Assistin puheenjohtaja Luisa Rizzitelli bikinipakkoa The Guardianille.

Lehden mukaan vaatimuksessa todetaan, että molemmat järjestöt ”ovat saavuttaneet kansainvälisinä urheiluinstituutioina maineensa suhteen häpeällisen tason, josta ei ole paluuta”.

EHF:n on määrä käsitellä peliasusääntöä elokuussa. Lopulliset päätökset lajin säännöistä tekee IHF.