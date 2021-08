Markkasen arvioidaan tavoittelevan parempaa palkkaa.

Koripallojoukkue Dallas Mavericks on kiinnostunut Lauri Markkasen saamisesta riveihinsä, uutisoi pitkäaikainen NBA-toimittaja Marc Stein Twitterissä. Matkassa on kuitenkin mutkia, joista suurin on, että Dallas voisi tarjota Markkaselle korkeintaan 11 miljoonan dollarin (9,3 miljoonaa euroa) vuosipalkkaa pelaajakauppoja koskevan poikkeussäännön perusteella.

Tämä NBA:n poikkeussääntö eli Traded Player Exception voisi tulla käyttöön, jos Chicago Bulls ensin tekee sopimuksen Markkasen kanssa ja myy suomalaisen vasta sitten. Chicago Bulls vaatii kuitenkin Markkasesta ensimmäisen kierroksen varausoikeutta.

Bullsin neuvotteluasema on parantunut vapaiden pelaajien sopimuskauden edettyä ilman, että Markkanen olisi allekirjoittanut tarjousta toisen joukkueen kanssa. Lisäksi Markkanen ilmeisesti tavoittelee suurempaa vuosipalkkaa kuin mitä Dallas voi tarjota.

Viime viikolla Markkanen sanoi Yleisradiolle haluavansa pois Chicagosta ja saaneensa sopimustarjouksia useammasta joukkueesta.

Kesäkauden edetessä ja joukkueiden käytössä olevan palkanmaksuvaran huvetessa sopimuksettoman pelaajan tilanne voi huonontua nopeasti. Saksan maajoukkuetakamies Dennis Schröder ilmoitti tiistaina tehneensä sopimuksen Boston Celticsin kanssa. ESPN:n mukaan Schröderin vuosipalkka on 5,9 miljoonaa dollaria.

Maaliskuussa Schröder kieltäytyi silloisen joukkueensa Los Angeles Lakersin tarjoamasta nelivuotisesta ja 84 miljoonan dollarin jatkosopimuksesta.