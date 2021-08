Neymar 222 miljoonaa euroa, Kylian Mbappé 145 miljoonaa, Achraf Hakimi 60 miljoonaa, Mauro Icardi 50 miljoonaa...

Paris Saint-Germain ei siirtomarkkinoilla ujostele. Kun pariisilaisjätti jonkun pelaajan haluaa, se monesti hänet lopulta myös saa.

Siirtojen lisäksi pelaajille pitää maksaa palkkaakin, kuten esimerkiksi Barcelonasta ilman siirtosummaa saapuneelle Lionel Messille arviolta 35–40 miljoonaa euroa.

Mistä raha oikein tulee, ja miten PSG täyttää Euroopan jalkapalloliiton Uefan taloudellisen reilun pelin vaatimukset?

Pariisilaisjätti on brasiliaistähti Neymarin siirrosta kaudelle 2017–18 lähtien käyttänyt pelkästään siirtomaksuihin lähes 700 miljoonaa euroa, kertoo Transfermarkt-sivusto. Samaan aikaan pelaajamyynneistä kassaan on kilahtanut vajaat 330 miljoonaa euroa.

Pelaajakauppojen olisi siis luullut aiheuttavan melkoisen pitkän miinuksen pankkitilille, josta maksetaan lisäksi tähtihankintojen yhteensä satojen miljoonien eurojen palkka.

The Athleticin mukaan seuran maksoi kaudella 2019–20 palkkoja yhteensä 414 miljoonaa euroa.

Yhteensä PSG käytti siis hankintoihin ja palkkoihin muutamassa vuodessa pyöreästi miljardi euroa.

Ja rahaa PSG:llä riittää.

Sen takaa vuonna 2011 tehty kauppa, jossa seuran omistajaksi tuli qatarilainen sijoitusyhtiörypäs Qatar Sports Investment. Käytännössä PSG on Qatarin valtion rahoittama, joten kirstun pohja ei ihan heti paista.

Ja kyllä rahaa myös tulee.

PSG oli viime kaudella talouslehti Forbesin mukaan maailman yhdeksänneksi arvokkain seura. Forbes arvioi seuran 2,5 miljardin dollarin, eli noin 2,1 miljardin dollarin arvoiseksi. Kärjessä olivat Barcelona ja Real reilussa neljässä miljardissa dollarissa.

PSG oli listan kärkijoukkueista kasvattanut arvoaan selvästi eniten, sillä kahden vuoden aikana se oli Forbesin mukaan yli kaksinkertaistunut.

Tuloja oli 599 miljoonaa, mutta silti tulosrivi oli PSG:n kannalta karua luettavaa.

Kärkikymmeniköstä kahdeksan joukkuetta tekivät Forbesin mukaan voittoa. Ykkönen oli Manchester United 167 miljoonalla dollarilla ennen 134 miljoonan dollarin Tottenhamia.

Tappiota tekivät Forbesin mukaan Manchester City ja PSG. Cityn tappio oli kaksi ja PSG:n viisi miljoonaa dollaria.

Euroopan jalkapalloliiton Uefan ”taloudellisen reilun pelin” sääntöjen mukaan seura saa tehdä korkeintaan 30 miljoonaa euroa tappiota kolmen vuoden aikana.

Huimien palkkojen ja siirtosummien ansiosta PSG voisi olla melkoisissa ongelmissa säännön kanssa, sillä kausi 2019–20 toi seuralle 124 miljoonan euron tappiot. Suurin syy oli kuitenkin koronaviruspandemia, joka iski jokaisen seuran kassaan merkittävän loven.

Koronaviruksesta aukesi kuitenkin myös mahdollisuuksia, jotka PSG nyt on käyttänyt.

Uefa lievensi taloudellisen reilun pelin sääntöjään koronaviruksen vuoksi. Seurojen omistajien sallittiin käyttää enemmän rahaa vaikeassa taloustilanteessa, eikä 30 miljoonan tappiorajan rikkomisesta rangaistaisi, kunhan tappiot pystyttäisiin osoittamaan koronaviruksesta johtuviksi, kertoo The Athletic.

Lisäksi Ranskan liiga lykkäsi koronaviruksen vuoksi päätöstään siirtyä tiukempaan kuriin liittyen palkkojen ja tulojen suhteeseen.

Messin jääminen Barcelonaan ei onnistunut, koska pelaajapalkat olisivat kuitenkin olleet 95 prosenttia tuloista, kun sallittu raja Espanjan liigassa on 70 prosenttia.

Ranskan liigassa sama 70 prosentin raja otetaan näillä näkymin käyttöön vasta kaudella 2023–24. Messin sopimus on voimassa kauden 2022–23 loppuun sisältäen tiettävästi option yhdestä jatkovuodesta.

Sääntöviivästysten ja -muutosten hyödyntämisen ohella PSG:llä on valtaa myös kabineteissa. Seuran puheenjohtaja Nasser Al-Kheilaifi on lisäksi Euroopan jalkapalloliiton Uefan hallituksen jäsen ja eurooppalaisten seurajoukkueiden yhteistyöjärjestön ECA:n puheenjohtaja. Varapuheenjohtaja on HJK:n toimitusjohtaja Aki Riihilahti.

Al-Kheilaifi ei luonnollisestikaan yksin pysty sanelemaan sääntöjä, mutta merkittävillä paikoilla istuminen auttaa varmasti PSG:n asioita kattojärjestöjen silmissä.