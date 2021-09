Neljä nelikymppistä suomalaismiestä aikoo juosta 264 kilometriä yli Alppien kahdeksassa päivässä

”Sitä ei varmaan ihan oikeasti pääse, ja tässähän voi oikeasti käydä huonosti. Just sellainen sen olon pitää olla.”

Raju saderintama on – vastoin ennusteita – väistynyt, ja aurinko paistaa. Neljä miestä kävelee rytmikkäästi ylöspäin Peuramaan laskettelurinteen hissiväylää Kirkkonummella elokuun puolivälissä. Jono liikkuu rivakasti kohti 55 korkeusmetrin päässä sijaitsevaa huippua. Sauvat iskevät tahtia.

Kärjessä vauhdin määrää Mika Lankila, 41, ja häntä seuraavat Ilkka Kaikuvuo, 42, Heikki Kiili, 38, ja Niklas Sohlberg, 42.

Lankilan kommentti ei kuitenkaan liity laskettelurinteen huiputtamiseen vaan syyskuun alussa odottavaan haasteeseen.

Mäkien kiipeämiseen kannattaa valmistautua muutenkin kuin vain tasamaalla juoksemalla.

Lankila, Kaikuvuo, Kiili ja Sohlberg ovat osallistumassa Transalpine Run (TAR) -juoksukilpailuun eli urakkaan, joka suoritetaan pareittain Alppien yli Itävallan Hirscheggistä Pohjois-Italian Pradiin.

Kahdeksan päivän aikana taivalletaan 264 kilometriä ja yhteensä yli 15 000 nousumetriä. Nouseminen ei ole edes urakan vaativin osa, mutta palataan kisan haasteisiin myöhemmin.

Mistä ajatus osallistumiseen sai alkunsa?

”Huomasin kisan pari vuotta sitten ja ajattelin, että Nikke voisi lähteä tähän mukaan”, Kiili kertoo.

”Valmistauduin kaivamalla Youtubesta videoita, mutta ehdin esitellä ajatusta vain lyhyesti lenkillä, kun Nikke jo sanoi ’mennään vaan’. En ehtinyt videoita edes näyttää.”

Parina juoksevat pitkäaikaiset ystävät Kiili ja Sohlberg edustavat nelikossa kokemusta mitä kestävyysurheiluun tulee. Ihan aloittelijoita eivät toki ole Lankila ja Kaikuvuokaan.

Tämä kaksikko ei tuntenut toisiaan, mutta Sohlberg yhdisti urheilevat miehet ja puolen tunnin puhelinkeskustelun jälkeen päätös oli tehty. Lankilalle totuus urakasta paljastui kuitenkin vasta hieman myöhemmin.

”Ilmoittautuminen oli umpeutumassa ja piti nopeasti päättää”, Lankila kertoo vuosi sitten käydystä keskustelusta.

”Reilut 260 kilometriä ei kuulostanut niin kauhealta. En ole ikinä ollut Alpeilla. Ajattelin, että mennään solissa, ja oli ehkä vähän romanttinen kuva. Ilmoittautumisen yhteydessä kysyttiin, otanko mukaan sauvat. Aloin ihmetellä, että en kai minä mitään keppejä ota mukaan.”

Kisaprofiiliin tutustumisen jälkeen mieli muuttui, ja nyt käsissä ovat uudet vaaleanpunaiset, kokoon taittuvat sauvat, joita mies kääntelee käyttökuntoon ensimmäistä kertaa.

”Noita teräsuojia ei ainakaan kannata ottaa pois”, Kaikuvuo kuittailee vierestä parinsa touhuja.

”Osaat kuitenkin jo lukita nuo”, Sohlberg lisää.

”Maanantaina vasta sain nämä”, Lankila puolustautuu naureskellen.

” ”Kivuliasta hommaa on tiedossa, joten on ollut pakko saada ahteri ylös ja lähteä treenaamaan.”

Niklas Sohlberg (vas.), Ilkka Kaikuvuo, Mika Lankila ja Heikki Kiili sanovat, etteivät lähde hampaat irvessä puristamaan kohti sijoitus- tai aikatavoitetta.

Naureskelua riittää ainakin vielä kotimaisemissa, mutta juoksun aikana hymy voi olla tiukemmassa. Sohlberg pohtii, onko kyseessä ykkös-, kakkos- vai kolmostyypin hupia eli nauttiiko suorituksesta jo sen aikana, sen jälkeen vai ei lainkaan.

”Voisi päästä jopa ykköseen, koska uskon, että kokemus kaikkineen tulee olemaan niin siisti.”

Hienon kokemuksen todennäköisyyttä voi nostaa valmistautumisella, ja siitä puhuttaessa tunnelma vakavoituu hieman.

Jokainen on juossut viikoittain 50–80 kilometriä, ja laskettelumäet ovat tulleet tutuksi.

Lankilalle Peuramaa on kotimäki, Kiili ja Sohlberg ovat harjoitelleet Nuuksion Swinghillillä ja Kaikuvuo Tampereen Hervannassa.

”Kivuliasta hommaa on tiedossa, joten on ollut pakko saada ahteri ylös ja lähteä treenaamaan”, sanoo Lankila.

”Täytyy muistaa, että jokaisella on urheilutaustaa tällaisista vähintään kymmenen vuotta eli ei tämä ihan puskista tule. Täytyy sen verran olla tehnyt, että tietää, miten pääkoppa toimii tällaisissa rasituksissa.”

”Keho saa vähemmän runtua, kun olet tehnyt sen tyyppistä asiaa vähän enemmän. Jos säännöllisesti tekee jotain, niin ihminen pystyy aika moneen asiaan. Me ei olla erityisiä ihmisiä”, Kiili lisää.

” ”Jalat olivat niin loppu, etten yksinkertaisesti uskaltanut juosta, koska tuntui, että kaadun.”

Peuramaan laskettelukeskuksessa saa kesäisin harjoitella rauhassa.

Vanhojen pohjien päälle on rakennettu uutta, ja Kiili ja Sohlberg esimerkiksi kävivät juoksemassa Nuuksiossa Backyard Ultra -kilpailussa etukäteen päättämänsä reilut sata kilometriä.

Kilpailussa juostaan joka tunti 6,7 kilometrin mittainen lenkki, kunnes jäljellä on vain yksi kilpailija.

15 tunnin ja 100,5 kilometrin urakka kuulostaa hurjalta, mutta se ei vienyt kaksikkoa äärirajoille.

”Sanoin toiseksi viimeisellä kierroksella, etten löydä minkäänlaista syytä mennä useampia kierroksia. Oltiin ihan hyväkuntoisia. Vähän sattui ja väsytti. Ei vain kiinnostanut yhtään”, Kiili kertoo.

”Sata kilsaa oli lukittu. Kun tultiin maaliin, hymyiltiin, heiluteltiin ja kiiteltiin huoltajia. Porukka sanoi, ettei voida lopettaa noin hyväkuntoisina”, Sohlberg lisää.

Aina ei kuitenkaan lopussa olla hyväkuntoisia. Alppien yli juostessa pahinta ei ole nouseminen vaan laskeutuminen. 15 320 nousumetrin vastapainoksi laskumetrejä tulee 14 840.

Laskeutumisen rankkuuden Sohlberg sai huomata Italian Dolomiiteilla juostussa 72 kilometrin kilpailussa kesäkuussa.

”Viimeiset 5–6 kilometriä oli pelkkää alamäkeä. Jalat olivat niin loppu, etten yksinkertaisesti uskaltanut juosta, koska tuntui, että kaadun.”

”Väsyneillä jaloilla ylämäessä pystyy vaihtamaan helposti tahtia, mutta alamäessä menosta tulee todella vaikeaa vaikka kävelisikin hiljaa. Juoksemisesta tulee jopa vaarallista”, Kiili lisää.

Kolmella päiväosuudella on mittaa yli 40 kilometriä. Pisin osuus on 46,8 kilometriä kuudentena päivänä, ja nousumetrejä on 2 300. Lankila arvioi, että häneltä ja Kaikuvuolta matkaan voi mennä kymmenenkin tuntia.

”Puhuttiin Mikan kanssa, että on tärkeää, että liike ei lakkaa, vaikka olisi vähän hitaampaakin”, Kaikuvuo toteaa.

” ”Kun kello pysähtyy maalissa, niin sitten seurustellaan.”

Välineiden on oltava kunnossa pitkää urakkaa varten.

Jokaisella osuudella on aikarajoja, joiden puitteissa tietty matka pitää olla taivallettuna. Nelikko ei usko, että karsiutuminen uhkaisi.

Mitään aika- tai sijoitustavoitteita ei kuitenkaan ole asetettu.

”Tavoite on selvitä päivistä niin, että on eteenpäin menevä meininki. Eli olisi niin hyvin valmistautunut, että jaksaa tsempata ja homma kiinnostaa”, Kiili pohtii.

Loukkaantumisia ei nelikolla liiemmin ole ollut, ja niiltä välttyminen on luonnollisesti avainasemassa kahdeksan päivän kilpailun läpiviemisessä.

”Ehkä se on tavoite, ettei tämä ole se viimeinen koitos vaan pystyisi syksylläkin liikkumaan”, Kaikuvuo sanoo.

Yksi suuri tavoite on tietysti elämysten ja kokemusten hankkiminen, joista kaikilla on aiempaakin kokemusta.

Kaikuvuolla on takanaan 28 maratonia, ja Lankila puolestaan juoksi kahdeksan maratonia yhdeksässä päivässä kahdeksassa eri maassa vuonna 2020.

Lankila kehuu usean päivän kilpailun tunnetta ja kilpailijoiden liikkumista ”yhtenä heimona”. Kiili sanookin parikilpailun ja matkan jakamisen olleen yksi tärkeä tekijä kilpailuun lähtemiselle.

”Ei ole pelkästään se suoritus, vaan kun kello pysähtyy maalissa, niin sitten seurustellaan. Siinä on paljon muutakin kuin vain juoksu. Tosi monta hyvää elementtiä.”

Alussa mainitut ajatukset epävarmuudesta nousivat Lankilan mieleen ilmoittautumisen yhteydessä. Saman tunteen jakavat muutkin, mutta myös itkemisen halu on kova.

”Olen aina tykännyt siitä, että tekee jotain, mitä ei ole testannut aikaisemmin. Se, ettei oikein tiedä kaikkea, on kiinnostavaa. Ei tarvitse tietää valmiiksi ratkaisuja, vaan niiden etsimisestä syntyy se energia.”

HS seuraa nelikon reissun edistymistä päivittäin 4.–11. syyskuuta.