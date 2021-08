Kansallisen liigan kärjessä on viime kauden mitalitrio.

Tikkurilan Palloseura haki lauantaina tärkeät pisteet Tapiolan urheilupuiston tuuliselta nurmelta. Viime kauden hopeaseura piti paikkansa Kansallisen jalkapalloliigan kärkikahinoissa lyötyään FC Hongan 1–0 (1–0).

”Ei peli ollut kauttaaltaan kaunista. Asenne oli kuitenkin kohdallaan. Otimme joukkueena taisteluvoiton”, sanoi TiPSin kippari Annika Haanpää.

Keskikenttäpelaaja Haanpää iski 28. minuutilla ottelun voittomaalin. Hän kuljetti pallon päätylinjalle ja leikkasi röyhkeästi maalille.

”Laukaukselle oli pieni kulma, joten hain ulkosyrjäsyötöllä maalilta pelikaveria. Pallo osui espoolaiseen, kimposi takaisin ja pääsin viimeistelemään. Onnekas osuma”, mietti Haanpää liigakauden toista maaliaan.

Kansallisessa liigassa kärkeen on karannut viime kauden mitalitrio. Kuopion Palloseura KuPSilla on 41 ja Åland Unitedilla ja TiPS:llä 37 pistettä. KuPSilla ja TiPSillä on runkosarjasta pelaamatta kaksi ottelua ja Åland U:lla yksi ottelu.

Runkosarjan jälkeen mestaruuden ratkaisupelit käydään kuuden kärki­joukkueen viiden ottelun ylemmässä loppusarjassa.

”Viikko sitten pelasimme tosi tärkeän tasapelin KuPSia vastaan. Mestaruutta ajatellen tilanne on kannaltamme ihan ok”, mietti Haanpää.

TiPSin amerikkalaiset uushankinnat Hana Kerner ja Sienna Zabroski pelasivat Tapiolassa toisen ottelunsa Suomessa. Hento, vikkelä ja juoksuvoimainen Zabroski osoitti ottelun 135 katsojalle tehokkuutta keskikentällä.

Loppukesä on ollut Hongalle hankala. Se on raapaissut neljässä viimeksi pelaamassaan ottelussa yhden vaivaisen pisteen.

Lauantaina Hongan paras maalipaikka tuli 6. minuutilla. Vapaaksi keskelle tikkurilalaisten puolustusta jäänyt Wilma Spets pukkasi kuitenkin kahdeksasta metristä keskityspallon ohi maalin.

TiPS hävisi viime kaudella yhden liigapelin, mutta mestaruushaave mureni kärkipelaaja Roosa Ariyon loukkaantumiseen. Joukkue teki koronaepidemian takia typistetyn liigan 18 ottelussa 31 osumaa, kun kuluvan kauden saldo 16 ottelun jälkeen on jo 42 maalia.

Tämän kauden alkuun TiPSille yhdeksässä pelissä yhdeksän osumaa tykittänyt Ariyo, 27, lähti heinäkuussa Espanjan liigaan. Häntä ovat paikanneet hyvin Tia Hälinen, 8 maalia, Jenna Topra, 7, ja Elli-Noora Kainulainen, 7.

Kainulainen jätti äskettäin liigan ja siirtyi USA:n yliopistopeleihin. FC Hongan maajoukkuetason pakki Nana Yang teki vastaavan peliliikkeen.

Runkosarja päättyy elokuun lopulla. Honka kohtaa viimeisillä kierroksilla PK-35 Vantaan sekä Åland U:n. TiPS saa vastaansa hännillä olevat Helsingin Palloseuran (HPS) sekä Jyväskylän Pallokerhon (JyPK).

Kansallisen liigan lauantain toisessa pelissä Åland U ja Helsingin Jalkapalloklubi (HJK) tasasivat pisteet maalein 1–1. JyPK–HPS-ottelu siirrettiin koronatartunnan vuoksi.