Salosen mielestä rokotekattavuudesta on tehty liikkuva maali.

Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen sanoo kaipaavansa hallitukselta uusia lähtökohtia siihen, miten rajoitukset koskevat erilaista toimintaa.

Pääkaupunkiseudulla tulevat 20. elokuuta voimaan yleisörajoitukset, joiden mukaan sisätiloihin saa ottaa 25 ihmistä lohkoa kohden ja ulkotiloihin 50 ihmistä.

”Erityisesti ulkotilojen osalta 50 lohkojen osalta on vaikea nähdä, missä perusteet ovat. Kyllä tässä hallituksen pitäisi ryhdistäytyä ja siirtyä ohjauksessaan uusiin linjauksiin”, Salonen sanoo.

Helsingin Sanomien tietojen mukaan yhteiskuntaa ollaan avaamassa laajasti lokakuun alussa, mikäli 80 prosenttia väestöstä on rokotettu kahdella rokotteella.

”Rokotekattavuudesta on tehty liikkuva maali. Tähän asti 70 prosenttia on pidetty maagisena lukuna, joka on toiminut avaamisen kiintopisteenä. Onko raja seuraavaksi 90 ja 100 ja niin edelleen? Jos näin toimitaan, katoaa kaikki logiikka siitä, mitä on aiemmin linjattu. Liikunta ja urheilu on toiminut 1,5 vuotta vastuullisesti, eikä merkittäviä altistumisketjuja ole niihin kohdistunut”, Salonen sanoo.

Salonen kertoo, että Olympiakomitea on käynyt yleisölajien kanssa keskusteluja siitä, voisivatko he löytää omia toimiaan yleisön ottamiseen, kun hallituksen eteneminen koronapassin kanssa on hidasta. Toiveena olisi saada enemmän yleisöä kahden rokotuksen tai negatiivinen koronatestin tuloksen todistamisen avulla.

”Ei tämä kamalan monimutkaista ole. Maailmalla vastaavia on jo toteutettu. Tällä polulla pitäisi hallituksen edetä nopeasti.”

Veikkausliigan toimitusjohtaja Timo Marjamaa arvioi, että rajoitukset eivät sinänsä ole uusia vaan ne aktivoidaan uudestaan käyttöön.

Marjamaa sanoo, että pienien lohkojen rakentaminen on työläämpää. Päätös siitä, pystyykö rajoituksilla ottamaan yleisöä on seurojen oma.

”Olisi ollut helpompaa, jos lohkojen koot olisivat olleet erityyppisiä”, Marjamaa sanoo.

Marjamaa pitää oikeansuuntaisena sitä, että rajoituksissa huomioitaisiin rokotekattavuus.

”Toivotaan, että rokoteohjelma menee eteenpäin kovaa vauhtia. Ilmaantuvuusluvut ovat tällä hetkellä ennätyslukemissa, mutta terveydenhuolto ei enää rasitu yhtä pahasti kuin aiemmin. Ihan hyvä, että tarkastellaan muutenkin.”

Avin päätöksessä kerrotaan myös, että sisätiloissa vaaditaan kuntia varmistamaan, että niiden ylläpitämissä tiloissa on mahdollista välttää lähikontakti.

Helsingin kaupungin liikuntajohtaja Tarja Loikkanen sanoo, että kaupunki on aloittanut ohjeistuksen laatimisen urheiluseuroille. Hänen mukaansa ohjeistus valmistuu torstain tai perjantain aikana ja siitä viestitään julkisuuden lisäksi suoraan urheiluseuroille.