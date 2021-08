Linda Sällström, 33, on HJK:n tähti ja kaikkien aikojen maalitykki jalkapallon Suomen A-maajoukkueissa. Sällströmin nykyinen työpaikka on Bolt-areena Töölössä.

Tuleva lääkäri Linda Sällström, 33, pukeutuu samoihin väreihin niin seurassaan HJK:ssa kuin maa­joukkueessa. Kotimaisille kentille kesällä palanneen maalitykin katse on jo ensi kesän EM-kisoissa.

Urheilukatua pitkin sähköpotkulaudalla työpaikkansa Bolt-areenan edustalle saapuva Linda Sällström, 33, on ihminen, joka sopii esimerkiksi monelle.

Sähköpotku­lautailijoille siinä, miten kulkupeliä ajetaan ja miten se pysäköidään.

Tavoitteet korkealle asettavalle siinä, kuinka haastavat opinnot huippuyliopistossa yhdistyvät äärimäistä sitoutumista vaativaan työuraan.

Jokaiselle siinä, miten tärkeinä asioina ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisuutta pidetään.

Ja kaiken ikäisille urheilijoille siinä, miten kova työnteko kasvattaa yksipuolisesta harrastajasta lajinsa kaikkien aikojen parhaan suomalaisen maalintekijän.

48 A-maaottelumaalin Sällström on heiluttanut Suomen paidassa verkkoa useammin kuin Laura Österberg Kalmari (41), Jari Litmanen (32) tai Teemu Pukki (30).

Sällströmin vertailu Litmaseen tai Pukkiin on toki laajemmassa kuvassa turhaa. Puhtaina numeroina luvut kuitenkin alleviivaavat hänen merkitystään maajoukkueelle.

Saavutusta korostaa se, ettei HJK:n tähdestä edes pitänyt tulla jalkapalloilijaa.

”Yleisurheilu oli selkeästi ykköslajini vielä 15-vuotiaana”, Sällström kertoo.

Hän voitti tuolloin, elokuussa 2003, ikäluokkansa Suomen mestaruudet seiväshypyssä ja 80 metrin aidoissa.

Seiväskulta irtosi tuloksella 310 ja pika-aitojen mestaruus ajalla 11,50. Sällström murskasi pronssimitalisti Annimari Kortteen tasan neljällä kymmenyksellä (11,90).

”Hänet olen päihittänyt aika monta kertaa junnuaidoissa, mutta on ollut tosi hieno nähdä, mihin Annin ura on lähtenyt.”

Kotimaisille kentille yli vuosikymmenen tauon jälkeen palannut Linda Sällström on Kansallisen liigan valovoimaisin pelaaja.

Jalkapallo alkoi viedä enemmän tilaa Sällströmin treenikalenterista, kun hän alkoi 17-vuotiaasta alkaen päästä juniorimaajoukkueisiin.

Samana vuonna hän kilpaili Kalevan kisojen seiväshypyssä, eikä hävinnyt tuloksellaan 335 kuin 15 senttiä tulevalle Pekingin olympiakävijälle Vanessa Vandylle.

Nuoren yleisurheilijan mielessä pyöri kuitenkin tärkeä kysymys. Sällström pohti, kuinka paljon hänellä olisi annettavaa lajille. Seiväsennätys 353 oli syntynyt ennen SM-kisoja.

”Vaikka panostaisin yleisurheiluun, tuleeko siellä enää samanlaista tuloskehitystä. Koin, että minulla on rahkeet pidemmälle futiksen puolella”, hän kertoo.

Sällström ei esimerkiksi usko, että panostus aitajuoksuun olisi tehnyt hänestä lopulta nyky-Kortteen tasoista aituria. Yleisurheilu on kuitenkin antanut paljon jalkapallolle.

”Hyvä kun osasin palloa potkaista nuorempana. Nopeus oli kuitenkin niin selkeä vahvuus, että sain paikkailtua sillä tosi paljon puutteita muissa jutuissa.”

Ominaisuudet jalostuivat 14:n ulkomailla vietetyn vuoden aikana. Sällström kertoo olleensa lähtiessään täysi raakile, joka ”ei hirveästi ymmärtänyt mistään mitään”.

Maailmalta palasi kasvanut ihminen ja urheilija. Täysiverinen ammattilainen.

”Olen oppinut tuntemaan itseäni paljon paremmin. Ymmärrän futistakin ihan eri tavalla kuin silloin”, Sällström sanoo.

Hän kuuluu niihin kovan luokan paluumuuttajiin, joilla kotimaisen palloilun seuraajia on hemmoteltu läpi kesän, ja jotka kiinnostavat urheilun ystäviä yli lajirajojen.

Sällström kuuluu niin ikään HJK:hon siirtyneen Tim Sparvin tai Seagullsiin saapuneen Petteri Koposen tapaan sarjansa valovoimaisimpiin pelaajiin ja puheenaiheisiin.

”Tuntuu, että tuomarit ovat olleet eniten innoissaan, mikä on vähän yllättänyt”, Sällström hämmästelee.

Linda Sällström viihtyy Suomessa ja HJK:ssa.

Hänen kesäkuussa allekirjoittamansa loppukauden sopimus HJK:n kanssa on piristysruiske koko Kansalliselle liigalle. Sopimuksessa on optio ensi kaudesta.

Korson Palloseuran kasvatti pelasi vuodet 2008–2021 ruotsalaisissa Djurgårdens IF:ssä, Linköpings FC:ssä ja Vittsjö GIK:ssa sekä ranskalaisessa Paris FC:ssä.

”Koen tietäväni nyt paremmin, mitä ovat ne kohdat, mitä minun tarvitsee vielä kehittää ja miten se tehdään”, Sällström kertoo.

”Osaan ottaa eri tavalla vastuuta tekemisestäni kuin olisin ehkä junnuna osannut.”

Kotimaisilla kentillä Sällström pelasi ennen tätä kesää viimeksi 2007, jolloin hän edusti Tikkurilan Palloseuraa. Nyt hänen on mahdollista olla täysipäiväinen jalkapalloilija.

”Kun viimeksi pelasin Suomessa, sain koko kaudesta yhteensä kahdeksankymppiä. Olin ihan fiiliksissä, että minulle maksetaan pelaamisesta”, Sällström nauraa.

Tähtihyökkääjä kävelee tyytyväisenä kotistadioninsa tekonurmella. Olosuhteet ja pelaajien arki ovat nyt täysin toista kuin reilu vuosikymmen sitten.

Kaikki on myös tasa-arvoisempaa, ainakin paperilla.

HJK lisäsi täksi kaudeksi logoonsa sekä miesten että naisten mestaruustähdet, mutta ovatko puheet yhteisestä seurasta markkinointipuhetta tai sanahelinää?

”Meillä on omat tilat täällä Boltilla, treenaamme täällä ja meillä on sama punttis kuin miehillä. Näen, että olosuhteet ja naiset on otettu huomioon”, Sällström vastaa.

Kehitys näkyy maajoukkueessakin. Tukena on enemmän henkilökuntaa, ja treenivaatteetkin ovat naisille suunniteltuja toisin kuin Sällströmin uran alussa.

”Enää ei tarvitse olla semmoisia viisi kokoa liian isoja t-paitoja, jotka roikkuvat polviin asti, vaan näytämmekin ammattimaisemmilta”, hän kuvailee.

Linda Sällström on pelannut 109 A-maaottelua ja tehnyt niissä 48 maalia. Hän on kaikkien aikojen paras suomalainen maalintekijä jalkapallon A-maajoukkueissa.

Ammattimaisuuteen Sällström kasvoi Ruotsissa. Djurgården oli huippuseura, Damallsvenskan maailman parhaita sarjoja ja välimatka kotiin henkisesti huomattava.

Sällström siirtyi Ruotsin maajoukkuepelaajien täyttämään seuraan kahden Saksan maajoukkuenaisen kanssa. Heistä Nadine Angerer oli maailman paras maalivahti.

”Pikku-Linda pääsi noin kovaan seuraan siellä. Meno treeneissä oli semmoista, että kesti hetki ennen kuin siihen pääsi mukaan”, Sällström muistelee.

Hän allekirjoitti kaksivuotisen Djurgården-sopimuksensa vuoden 2007 lopussa 19-vuotiaana. Valmentaja Anders Johansson antoi tukea ja vaati paljon.

”Hän pysäytti jopa muutaman kerran treenit huutaakseen minulle, että Linda saatana, ei noin huono voi olla”, Sällström sanoo.

”Kyllä sieltä muutaman kerran tuli soitettua treenien jälkeen äidille kotiin, että mihin olen lähtenyt.”

Hyppy Ruotsiin oli iso, mutta Sällström kertoo tiedostaneensa koko ajan olevansa paikassa, josta oli unelmoinut. Ammattilaisena ulkomailla.

”Minulla oli unelmana päästä vuoden päässä odottaneisiin EM-kotikisoihin ja totesin, että okei, tämmöistä tämä ammattilaiselämä on. Deal with it, tai lähde himaan.”

Sällström totesi itselleen, ettei pysty tekemään muuta kuin sopeutua ja pärjätä. Niin hän alkuvaikeuksien jälkeen tekikin – onnistumiset toivat sekä kehuja että vastuuta.

”Koen, että hän on valmentaja, jonka alaisuudessa olen kehittynyt kaikkein eniten”, Sällström sanoo Johanssoniin viitaten.

Hyökkääjä kohtasi Johanssonin myöhemmin urallaan myös Vittsjössä. Nykyisin Johansson työskentelee Brasilian naisten maajoukkueen kakkosvalmentajana.

”Hassu tyyppi. Kentän ulkopuolella kunnon nallekarhu, leppoisa ja lämmin. Mutta futiskentällä hänellä saattoi napsahtaa päässä ja tulla välillä rankkaakin tekstiä.”

HJK sai Linda Sällströmistä erinomaisen vahvistuksen. Sällströmin paluu kotimaahan oli merkittävä asia koko Kansalliselle liigalle.

Ruotsissa Sällström sai uuden suunnan elämälleen myös siviilielämän puolella. Hän haki ja pääsi opiskelemaan lääkäriksi Lundin huippuyliopistoon.

”Viimeistään ensi syksynä pitäisi palata sinne jatkamaan opintoja”, Sällström sanoo.

Hän kertoo ensi kesänä Englannissa pelattavien EM-kisojen olevan unelma, jonka hän haluaisi vielä kerran kokea urallaan. Ensimmäiset EM-kisansa Sällström pelasi 2009.

”Kun saisi vielä yhdet arvokisat kokea, niin olen saanut uraltani, mitä olen toivonut.”

Sällström kertoo Suomen edustamisen arvokisoissa olleen iso motivaattori jo kauan – jopa ohi eurooppalaisen huippuseuran edustamisen tai Mestarien liigan finaalin.

Juuri siksi Sällström tuli HJK:hon. Kokonaisvaltaista hyvinvointia tarjoava Suomi on oikea paikka valmistautua kisoihin, vaikka sarja ei Euroopan kilpailukykyisin olekaan.

Esimerkki Ranskasta kertoo paljon. Joukkue ja pelaajat olivat laadukkaita, mutta ylimääräiset tai yksilöllisemmät harjoitteet loistivat poissaolollaan.

”Täällä pystyn vaikuttamaan enemmän siihen, mitä treenaan ja kuinka paljon sekä saan apua hioa haluamiani asioita, jotta olisin paras versio itsestäni EM-kisoissa.”

Sällström ei ole vielä tehnyt päätöstä uransa jatkosta EM-kisojen jälkeen. Opiskelut Lundissa asettavat omat vaatimuksensa ja haasteensa ajankäytölle.

Lääkäriopintojen ja jalkapallon yhdistäminen Vittsjö-vuosina muistuttivat palapelin tekemistä. Opiskelijariennot jäivät väliin, mutta henki oli alusta alkaen hyvä ja avulias.

”Professorit painottivat, että olemme täällä yhdessä, ja kaikki voittavat sillä, että teemme yhteistyötä. Täällä on vain hyväksytty ja hylätty, eikä arvosanoja saa.”

”Linja ja opinnot ovat muutenkin niin vaativia, ettei siihen tarvita keskinäistä kilpailua [arvosanoista], loppuun palamista ja toisten sabotointia”, Sällström lisää.

