Heinäkuussa Virossa uransa ensimmäistä MM-osakilpailuvoittoa juhlinut Toyotan Kalle Rovanperä lähtee tämän viikon Belgian MM-ralliin maltillisin tavoittein.

Edellinen asvalttikilpailu Kroatiassa huhtikuussa päättyi Rovanperän osalta jo viiden kilometrin jälkeen ulosajoon. Tutummin Ypres-rallin nimellä tunnettu Belgian kilpailu on luonteelta erityinen. Tielle nousee mutkien leikkauksissa paljon soraa, heinää ja jopa mutaa.

"Tämä on niin spesiaaliralli, että tärkeintä on saada hyvä kokemus ja ehjä kisa. Tietenkin yritän ajaa mahdollisimman kovaa. Minulla on uudesta asvalttirenkaasta vähän tuntumaa, joten sen pidon löytäminen voi olla vaikeaa”, Rovanperä ruoti kisan aattona.

"Tavallaan on helppo lähteä kisaan, kun on onnistuminen alla, mutta täällä varmasti palaa äkkiä takaisin maan pinnalle. Pitää taas aloittaa kisa vain puhtaalta pöydältä ja katsoa, miten lähtee menemään. Tavoitteet selviävät sitten kisan aikana.”

Isoilla riskeillä Flanderin pelloilla kulkevilla pikkuteillä voi tehdä paljon eroja.

"Paljon täällä leikataan mutkissa ja tosi syvältäkin. Ne ovat tärkeässä roolissa, mutta nuotituksessa oli vaikea päättää, missä uskaltaa leikata ja kuinka paljon. Jos sinne edellä menevät työntävät, niin pakko on mennä perässä”, Rovanperä kertoo.

Toyotan tiimillä on valmistajien MM-sarjassa vahva johtoasema. Tällä kertaa lähtöpaikat ovat optimaaliset Toyotan kärkikuljettajille Sebastien Ogierille ja Elfyn Evansille, mutta suurimmat ennakkosuosikit löytyvät silti Hyundain tiimistä.

"Mitä enemmän autoja menee, sitä enemmän tavaraa tulee asvaltille ja se on liukkaampi. Siinä mielessä lähtöpaikkamme ovat parhaat mahdolliset. Isoin etu on silti Thierryllä [Neuville], sillä hän tuntee tämän alueen tiet ja on ajanut täällä monta kertaa”, Toyotan tallipomo Jari-Matti Latvala ennustaa.

"Tässä kisassa kokemus on erittäin tärkeää ja se etu on nyt Hyundailla. Uskon kuitenkin, että rallissa tulee paljon tapahtumia. Malttia vaaditaan tosi paljon.

WRC2-luokassa suomalaisista ajavat Fordin Teemu Suninen sekä Hyundain Jari Huttunen. Junioreiden MM-sarjassa Belgiassa kurvailevat Sami Pajari ja Lauri Joona.