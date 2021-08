Suomen miesten maajoukkueen kapteeni Tim Sparv pelasi torstaina ensimmäiset minuutit HJK:ssa kipulääkkeiden ja adrenaliinin avustamana.

Töölön jalkapallostadion on ollut Tim Sparville oikeinkin mukava paikka. Hän on viime vuosina pelannut siellä virallisen ottelun kahdesti.

Marraskuussa 2019 varmistui Huuhkajien EM-kisapaikka. Torstaina HJK:n eteneminen europelien lohkovaiheeseen.

”Kaksi hienoa iltaa”, Sparv nauroi torstaina Neftçi-voiton jälkeen.

Sparv juoksi torstaina kentälle viimeisiksi kymmeneksi minuutiksi, ensimmäistä kertaa sinivalkoraitaisessa paidassa. Hän sai ensiesiintymisessään kovemmat suosionosoitukset kuin kenties kukaan uusi HJK-pelaaja koskaan aiemmin.

”Uskomaton vastaanotto. Olen siitä todella iloinen, samoin kuin kaikista kaupungilla tapaamistani ihmisistä, jotka ovat sanoneet kuinka paljon heille merkitsee, että olen tullut Suomeen pelaamaan”, Sparv kiitteli vuolaasti.

Seuraavaksi HJK saa vastaansa Fenerbahçen. Sparv odottaa innolla vierasottelua fanaattisen turkkilaisyleisön kokemisen vuoksi, mutta kohtaamisessa on hänelle myös henkilökohtainen lisämauste.

”Hyvä ystäväni pelaa Fenerbahçessa, vasen pakki Filip Novák, kenen kanssa pelasin Midtjyllandissa”, Sparv kertoi.

”Hän lähetti minulle heti arvonnan jälkeen viestin, että ’voittakaa nyt Baku, niin saan nähdä sinut’. On kivaa nähdä hänet taas.”

Vaikka Fenerbahçessa odottaa riehakas kannattajakunta, on myös HJK tällä hetkellä Sparvin mielestä erittäin vahva kotijoukkue.

”Pelaamme todella hyvin kotikentällä. Tänäänkin esitys oli tosi kypsä, vaikka ensimmäinen puoliaika olikin vähän vaisumpi.”

Nöyryys ja työnteko. Ne ovat olleet Sparvin mukaan tärkeimmät teemat hänen tullessaan joukkueeseen uutena pelaajana.

”Yritän olla hyvä esimerkki, olla se pelaaja, joka on ensimmäisenä pukukopissa aamulla, tekee paljon ekstraa salilla ja hoitaa kroppansa kuntoon. Ehkä se on jotain, jota nuoret katsovat ja ajattelevat, että jos tuo tekee noin, niin heidänkin on kyettävä samaan”, Sparv toivoi.

”Ymmärrän, ettei minulla ole montaa vuotta pelaajana jäljellä. Minulle hienoa on jokainen kerta, kun saan olla kopissa mukana kuuntelemassa, mitä pätevät valmentajat sanovat. Se on tapa oppia lisää valmentamisesta ja pelistä”, kertoi Sparv, joka kertoo Toni Koskelan johtaman valmennustiimin tehneen häneen vaikutuksen.

Sparv taisteli läpi EM-kisojen, vaikka hänen keväänsä oli polvivamman varjostama.

Nytkin Sparvin pelikunto on vielä keskeneräinen projekti. Kipulääkkeitä hän kertoo kuluvan melko paljon.

”Tänään tuntui ihan hyvältä. Peleissä adrenaliini auttaa aina todella paljon.”

”Olen valmis pelaamaan jatkuvasti vähän enemmän. Toivottasti niin tapahtuu sunnuntaina IFK Mariehamnia vastaan.”