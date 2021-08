Viikonloppuna Rovaniemellä suunnistettava Jukolan viesti on ajankohdasta johtuen melkein kokonaan yösuunnistusta. Valmistautuminen yösuunnistukseen on ollut kaikille huippujoukkueille yhtä hankalaa, koska riittävää pimeää ei ole ollut kesällä tarjolla.

Suomen suurimpiin vuosittaisiin urheilutapahtumiin kuuluvan suunnistuksen Jukolan viestin yhdeksi perinteeksi on muodostunut se, että kunkin Jukolan nimi viittaa jollain tavalla paikkakuntaan.

Tänä viikonloppuna on vuorossa Napapiiri-Jukola, kuten Rovaniemellä pidettävälle tapahtumalle sopiikin.

Tällä kertaa osuva nimi voisi olla myös erikoisesta maailmantilanteesta kertova Korona-Jukola.

Kyseessä on Jukola, jonka ajankohtaa on koronapandemian takia siirretty kaksi kertaa, ensin vuodella ja sen jälkeen vielä runsaalla kahdella kuukaudella.

Jälkimmäinen siirto kesäkuun puolivälistä elokuun loppupuolelle muutti jopa radikaalisti Napapiiri-Jukolan perusilmettä. Yöttömän yön Jukola vaihtui kaikkien aikojen pimeimmäksi Jukolaksi.

Koronatilanteen ja -siirtojen seurauksena Rovaniemen Jukolassa nähdään huomattavasti odotettua vähemmän suunnistajia, noin 12 500.

Edellisessä Jukolassa vuonna 2019 Kangasalla oli 20 632 osanottomaksun maksanutta suunnistajaa, joten siihen verrattuna pudotusta tulee noin 40 prosenttia.

Neljän naisen joukkuein kilpailtava Venlojen viesti suunnistetaan normaalisti päivänvalossa lauantaina iltapäivällä, mutta seitsemän osuuden Jukolan viesti käydään poikkeusoloissa.

Niin sanottu Jukolan yö on normaalisti (viikkoa ennen juhannusta) muutaman tunnin hämärä jakso, ja nopeimmin etenevien huippujoukkueitten neljä ensimmäistä suunnistajaa tarvitsevat otsalamppua.

Kangasalan Jukolassa auringonlaskusta auringonnousuun oli vajaat neljä tuntia. Nyt vastaava jakso on lähes kahdeksan tuntia. Aurinko nousee Rovaniemellä sunnuntaiaamuna vasta viiden jälkeen, ja ratamestarien arvion mukaan kärkijoukkueen ankkuri lähtee matkaan noin puoli tuntia myöhemmin.

Huippujoukkueissa viisi ensimmäistä osuutta suunnistetaan kokonaan pimeässä ja kuudes puoliksi. Näyttää siis siltä, että vain ankkurit pärjäävät ilman otsalamppua.

Kuopion Jukolassa vuonna 2014 Vehmersalmella yö alkoi valjeta jo toisella osuudella. Peltorastilla käymässä muun muassa Kouvolan Suunnistajat 2 (sija 165), Kouvolan Suunnistajat 4 (249) ja Vetelin Urheilijat (158).

Tampereen Pyrintö oli Kangasalan Jukolassa paras suomalaisjoukkue sijoittuen kolmanneksi. Sama sija tuli vuoden 2017 Jukolassa Joensuussa.

Nimellä Punakone tunnetun joukkueen johtaja Kari Jussila sanoo, että he tähtäävät jälleen voittokamppailuun.

”Tämä pimeys sopii meille hyvin, koska olemme aika vahva yösuunnistusjoukkue. Olemme sen nähneet Tiomilassa, jossa on ihan pilkkopimeää pitkät siivut. Siinä mielessä tämä on meille hyvä asia, että Jukola juostaan pimeässä”, Jussila sanoo ja viittaa keväisin Ruotsissa suunnistettavaan kymmenen osuuden suurviestiin.

Jussilan mukaan pimeys ei ole vaikuttanut joukkueen juoksujärjestyksen rakentamiseen.

”Tietysti meillä on vahvimmat yösuunnistajat ensimmäisillä osuuksilla. Osuuden pituus on ollut meillä merkityksellisempi taktiikan luomisessa.”

Nykyiset otsalamput valaisevat jopa sadan metrin päähän, jos maastossa ei ole esteitä tai usvaa. Mutta valokeila on melko kapea.

”Todella tehokkailla valoilla yösuunnistuksen olemus on muuttunut vuosien varrella. Se ei ole enää kärkijoukkueilla sellaista mystiikkaa kuin on ehkä ollut joskus aikaisemmin.”

Jussilan mukaan Punakoneessa toki huomioidaan pimeys. ”Mutta varsinaiseen prosessiin sillä ei ole isoa vaikutusta.”

Pyrinnön suunnistajat ovat Jukolan aattopäivinä käyneet totuttelemassa otsalampun kanssa juoksemiseen, mutta mitään varsinaista harjoittelua ei ole ollut järkeä tehdä enää tässä vaiheessa.

Jussilan mielestä Pyrintö on yksi niistä joukkueista, jotka ovat tehneet eniten töitä Jukola-joukkueen rakentamisen eteen.

”Kyllä me haluamme voittaa tämän viestin.”

Otsalamppujen kiiltomato kiemurteli Vantaan Jukolan yössä kesäkuussa 2021.

Suomalaisseuroista kovaa suoritusta voidaan odottaa myös Helsingin Suunnistajilta (HS), joka sijoittui nuorella joukkueella kuudenneksi vuoden 2017 Jukolassa.

Seuraavana vuonna Hollolassa tuli raskas epäonnistuminen, ja vuonna 2019 ei ollut jalkeilla paras kokoonpano, koska joukkueen ykkösmies Olli Ojanaho oli loukkaantumisen takia sivussa.

Kahdessa vuodessa HS:n kokonaan suomalaisista muodostuvan joukkueen suunnistajat ovat kehittyneet yksilötasolla.

”Meidän pitäisi pystyä olemaan tilanteessa, että taistelemme kärkisijoista. Mielestäni olemme joukkueena selvästi vahvempi kuin vuonna 2019. Nyt enemmistö on juossut maajoukkuepaidassa, mikä on tuonut itseluottamusta ja kokemusta”, sanoo HS:n huippuryhmän vastuuvalmentaja ja joukkueen valitsija Henrik Tala.

Tala toteaa, että valmistautumisessa pimeään Jukolaan kaikki joukkueet ovat olleet yhtä hankalassa tilanteessa. Ihan viime viikkoja lukuun ottamatta kunnon pimeää ei ole ollut tarjolla sen jälkeen, kun Jukolan siirrosta kerrottiin huhtikuussa.

”Touko- ja kesäkuussa ei ollut mitään mahdollisuuksia tehdä missään yöharjoittelua. Tässä tuleekin ratkaisevaksi se, miten paljon yötyötä on tullut tehtyä aikaisemmin.”

HS:n joukkue veti heinäkuussa yhden viikonlopun yösuunnistusleirin Hyvinkään seudulla.

”Yösuunnistuksen ongelma on kesäaikaan siinä, että se on niin väärään kellonaikaan. Se usein sotkee urheilijan normaalin rytmin ja palautumisen hyvinkin viikoksi.”

Vuonna 2019 Jukolan viesti suunnistettiin Kangasalla.

Tala huomauttaa, että Jukolassa yösuunnistus on nyt myös vaikeampaa siinä mielessä, että rasteilla ei ole enää heijastimia.

Yörastit on vuosikymmenien ajan varustettu heijastimilla. Se on ollut jäänne ajoilta, jolloin otsalamput olivat paljon nykyistä tehottomampia. Keväällä Suunnistusliitto päätti sääntömuutoksesta, jossa heijastimista luovutaan.

”Viime vuosina hyvien lamppujen aikana on totuttu Jukolassa siihen, että suunnistuksessa saa olla rastin lähellä pientä epätarkkuutta. Jos on ollut avointa, heijastin on paljastanut rastin viimeistään 30–40 metrin päästä”, Tala sanoo.

Talan mukaan pimeys on vaikuttanut HS:n joukkueen juoksujärjestykseen.

”Se vaikutti sitä kautta, että yöosuudet ovat nyt tosi pitkiä ajallisesti. Viime vuosina Jukolassa on ollut jo se suuntaus, että kärkiporukka on pilkkoutunut aika pieneksi kolmella ensimmäisellä osuudella. Me panimme sinne aika paljon paukkuja, että pitäisi pystyä olemaan kärjen mukana heti alusta lähtien.”

Sekä Tala että Jussila nimeävät yhdeksi kovimmista voittajasuosikeista ruotsalaisen IFK Göteborgin, jonka joukkueessa monen muun huippunimen lisäksi suunnistaa vasta 22-vuotias norjalainen Kasper Fosser, tuore pitkän matkan maailmanmestari ja mc-voittaja.

Fakta Mukana 12 500 suunnistajaa 43. Venlojen viesti alkaa lauantaina klo 13.45 ja 72. Jukolan viesti klo 23.00. Aurinko laskee lauantaina noin klo 21.30 ja nousee sunnuntaiaamuna noin 5.15. Napapiiri-Jukolaan on ilmoittautunut yhteensä noin 12 500 suunnistajaa 12 maasta. Ulkomaisia suunnistajia on tulossa runsaat 2 000. Kilpailukeskus sijaitsee Rovaniemellä Mäntyvaaran raviradalla. Yle seuraa Venlojen ja Jukolan viestiä suorissa lähetyksissä.

