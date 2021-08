Grönroos potkaisi neljä pistettä, kun lohjalainen United Newland Crusaders kaatoi Wasa Royalsin lukemin 28–24.

Kaikkien aikojen suomalaispotkaisija Kari Grönroos palasi perjantaina amerikkalaisen jalkapallon Vaahteraliigaan yli 20 vuoden tauon jälkeen.

Ja millä tavalla! Grönroos, 53, potkaisi neljä pistettä, kun lohjalainen United Newland Crusaders kaatoi Wasa Royalsin lukemin 28–24 ja otti lujan otteen sarjapaikasta.

Ensimmäisen pistesuorituksensa, kolmen pisteen arvoisen kenttäpotkumaalin, Grönroos potkaisi jo reilun minuutin pelin jälkeen.

”Se oli kuin satukirjasta: hirvittävä trilleri, ja piste pisteellä mennään eteenpäin”, Grönroos kertasi HS:lle lauantaina.

”Riski, jonka Tuoppi otti, näköjään kannatti. Olen sanaton”, Grönroos jatkoi Crusadersin päävalmentajaan Tuomas Heikkiseen viitaten.

Grönroos ja Heikkinen pelasivat yhtä aikaa Helsinki Roostersissa. Heikkisellä on suuri vaikutus siihen, että Grönroos on palannut pelikentille jo muutamaan otteeseen.

”Esikoinen syntyi syksyllä 1998, niin ajattelin, että siihen on sitten hyvä päättää”, Grönroos sanoi.

Päätös oli kaikkea muuta kuin lopullinen, vaikka pelit Vaahteraliigassa ehtivät päättyä ennen perheenlisäystä. Heikkisen ansiosta Grönroos oli voittamassa EM-kultaa 2000 ja -hopeaa 2001. Seuraavat ja myös edelliset pelit olivat EM-kisoissa 2014.

”Tuoppi ja Marko Vartiainen ovat ruvenneet rakentamaan Lohjan päätä. Olen niin lojaali heitä kohtaan, ja haluan aina auttaa heitä”, Grönroos kertoi.

”Tuoppi sitten kysyi, vieläkö osaan potkia ja kertoi, ettei heillä ole ollut koko kautena potkaisijaa ja että edessä on kuolemanottelu. Sanoin, että voin tulla kokeilemaan, ja loppu on historiaa.”

Potkaisijan puhelin on soinut ja piipannut tiuhaan ikimuistoisen paluupelin jälkeen.

Grönroos kertoi sanoneensa monelle, että perjantai menee kolmen parhaan kokemuksen joukkoon koko hänen jenkkifutisurallaan.

”1985 se alkoi vaihto-oppilasvuonna. Vannomatta paras, mutta eiköhän tämä nyt tässä sitten ala olla”, hän naurahti.

Uran kohokohta on luonnollisesti ammattilaisuus silloisessa World League of American Footballissa, nykyisessä National Football Leaguessa (NFL). Grönroos pelasi kauden 1997 Scottish Claymoresin riveissä.

"Meidänkin joukkueessa oli 35 NFL-pelaajaa, yksi Super Bowl -voittaja ja seitsemän niin sanottua national-pelaajaa”, Grönroos muisteli.

”Sain kokea, mitä on hemmetin kova ammattilaisjenkkifutis. NFL on sitten siitä seuraava.”

Suomalainen seurasi Edinburghissa läheltä maailman kovimmassa liigassa pelanneiden jenkkijalkapalloilijoiden tekemistä.

”Kun vertaili, missä ne NFL-kaverit menee, niin en tiedä, mistä se jäi [kiinni]. Ehkä minä olin vähän yksinäinen susi, ei ollut mitään taustajoukkoja ja niin pois päin.”

Lisäksi Grönroos listasi kohokohdikseen pitkän potkumaalin EM-finaalissa 2000, Vaahteramaljan 1996, jolloin hän potkaisi ennätyspitkän 54-jaardisen potkumaalin sekä syksyn 1996 Ruotsi-ottelun, joka päättyi Grönroosin voittomaaliin.

”Ne ovat tosi makeita juttuja, mutta tunnetasolla tuo perjantai oli jotain, vaikka se olikin vain runkosarjaottelu”, Grönroos sanoi.

”Ympyrä tavallaan sulkeutui. Olen viidellä vuosikymmenellä pelannut, ja pystyin vielä näyttämään nuoremmille, vaikka en halunnut näyttää kenellekään yhtään mitään.”

Lajilegenda kertoi olevansa valmis antamaan amerikkalaiselle jalkapallolle takaisin mitä tahansa, mikäli hänen tietonsa, taitonsa ja kokemuksensa kelpaavat.

Hän on kertonut jo aiemmin toivovansa ensimmäisen suomalaisen isoon liigaan läpimurtonsa tekevän pelaajan olevan potkaisija.

”Meillä on pilvin pimein vahvajalkaisia huikeita tyyppejä, jotka osaavat potkaista jalkapalloa. Se kun jalostettaisiin soikiopalloon, niin olen ihan varma, että siinä olisi jollekin nuorelle tie, vaikka yrittäjiä on satoja jonoksi asti.”

”Suurin toiveeni on, että löytäisin jonkun, joka on yhtä hölmö kuin minä – pelaa vain potkaisijan paikkaa ja pistää kaiken all in, mutta ei sellaista oikein ole löytynyt”, hän lisää.

Yksi tällainen voisi olla vuonna 2000 syntynyt Aleksi Pulkkinen, joka laittoi legendan mukaan kaikki munat yhteen koriin ja pyrkii jenkkiyliopistoon.

Koulumaailma on liikunnanopettajana työskentelevälle Grönroosille tuttu.

Hän on olut 26 vuotta yläkoulun ja lukion opettajana ja toiminut vuosikymmenen pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian yleis- ja taitovalmentajana yläkoulussa.

”Se on ollut mielipuolinen juttu ammatillisesti. Toivottavasti siellä olisi paljon tulevia tähtiä, mutta ainakin heistä tulee hyviä ihmisiä”, Grönroos sanoi.

”He pääsevät tekemään jotain, mistä tykkäävät ja oppivat ohessa elämänhallintaa, vastuuta sun muuta.”