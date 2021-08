Eerikkilän urheiluopiston entinen valmennusjohtaja Kyösti Lampinen arvelee, että Olympiakomitealta puuttuu kriittisyyttä Tokion kisamenestystä arvioidessaan. Komitean varapuheenjohtaja Sari Multala sanoo, että esimerkiksi yleisurheilu on ottanut askelia eteenpäin.

Tasonsa ylittäneitä urheilijoita, jotka murskasivat ennätyksiään ja ylittivät itsensä.

Entinen menestysmaa, joka jää mitalitaistoissa muiden jalkoihin kerta toisensa jälkeen.

Suomen olympiamenestystä Tokiossa voi katsella kahdesta eri kulmasta.

Urheilijoita on turha moittia, kun olympia-areenalta saadaan irti kauden parasta kovalla prosentilla. Silti tason vertaaminen muihin Euroopan maihin antaa tylyn lopputuloksen.

Kun Euroopan maiden mitalisaldoja alkaa käydä läpi rinnakkain tilastosivu Worldometerin asukaslukutilastojen kanssa suurimmasta pienimpään, on ensimmäinen ilman kultamitalia jäänyt maa 5,5 miljoonan asukkaan Suomi.

Saldo kisoista oli kaksi pronssia, uimari Matti Mattssonille ja nyrkkeilijä Mira Potkoselle. Lisäksi tuli kuusi pistesijaa eli sijoittumisia kahdeksan parhaan joukkoon.

Menestyivätkö suomalaiset hyvin vai huonosti?

”Prosentti, jolla tehtiin omia kauden parhaita, ennätyksiä ja Suomen ennätyksiä, oli kova, ja se riitti pistesijoihin ja mitaleihinkin”, sanoo Suomen olympiakomitean varapuheenjohtaja, uransa kilpapurjehtijana tehnyt Sari Multala.

”Tietysti toinen asia on se, millaista tasoa suomalainen huippu-urheilu haluaa olympialaisissa tavoitella. Siihen on vielä matkaa.”

Wilma Murto sijoittui seiväshypyn olympiafinaalissa viidenneksi.

Kriittisempiäkin näkemyksiä löytyy. Pitkän uran valmennuksen parissa tehnyt Kyösti Lampinen sanoo hämmästelleensä, ettei tavoitteilla ole vaikuttanut olevan kisojen jälkeisessä keskustelussa mitään merkitystä.

Suomen tavoitteeksi ennen Pyeongchangin olympialaisia ilmoitettiin kymmenen mitalin yhteissaldo talvi- ja kesäkisoista. Mitaleja tuli kaksista kisoista kahdeksan.

”Suomalaisessa urheilussa on puhuttu viime vuosina paljon vastuullisuudesta ja vaikuttavuudesta sekä dokumentaatiosta. Tokion kisoista puhuttaessa näyttää siltä, että asioita arvioitaessa unohdetaan asetetut tavoitteet, toiminnan vastuullisuus sekä vaikuttavuus. Katsotaanko peiliin oikeasti todellisuudessa?” Lampinen kysyy.

Lampinen, 64, oli 2000-luvulla Vierumäen valmennusjohtajana kehittämässä suomalaista valmennusjärjestelmää. Eläkkeelle hän jäi vuoden 2019 päätteeksi Eerikkilän urheiluopiston valmennusjohtajan paikalta.

Ennen Lampisen urheiluopistouraa hänen johdollaan rakennettiin Hiihtoliitossa alppihiihdon valmennusjärjestelmä, jonka tuloksia oli esimerkiksi Kalle Palanderin ja Tanja Poutiaisen menestys.

Squashliitossa Lampinen oli valmennuksen­johtajana 1990-luvulla lajin noustessa kansainväliselle tasolle kirkkaimpana tähtenään Sami Elopuro.

Opistouran aikana Lampinen toimi lisäksi vuoteen 2014 saakka viisitoista vuotta Saku ja Mikko Koivun taustatukena kokonais­valtaisessa kehittämisessä. Lisäksi Lampinen oli vuonna 2019 Urheilugaalassa ehdokkaana Taustavoima-palkinnon saajaksi.

Myös hänestä esimerkiksi henkilökohtaiset ennätykset kertovat siitä, että kunnonajoitus on ollut kohdallaan ja siitä voi iloita.

Sen sijaan Olympiakomitean johtamasta urheilujärjestelmästä puuttuu Lampisen mielestä osaamista, resursseja ja johtamista.

Lampinen pitää osana uskottavuutta esimerkiksi sitä, että tapahtuu asioita, joita on ilmoitettu ja dokumentoitu tapahtuvan.

”Osa hyvää johtamista on se, että ei tarvitse selittää niin helvetisti. Tavoitteet ovat sitä varten, että nähdään, onko vastuullisuutta ja johtajuutta sekä kohdistuvatko rahat oikeisiin asioihin.”

Hän muistuttaa, että opetus- ja kulttuuriministeriö on vuodesta 2013 lähtien investoinut suoraa tukea lajien tehostamiseen lähes 60 miljoonaa Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön linjausten mukaisesti.

Luvussa ei ole mukana urheiluakatemioita ja valmennuskeskuksia.

”Näin ollen ainakin opetus- ja kulttuuriministeriö on panostanut tuotekehittelyyn. Onko toiminta siis vaikuttavaa?”

” ”Olympiakomiteassa olisi syytä ottaa vahvasti mallia palloilun lajiliitoista.”

Kyösti Lampisen mielestä Suomen urheilujohtamisessa joudutaan selittämään liikaa.

Jos Suomen suoritustasoa Tokiossa vertaa Rion kisoihin, kokonaisuus näyttää olevan menossa oikeaan suuntaan. Mitalien määrä kaksinkertaistui yhdestä kahteen, samoin pistesijat kolmesta kuuteen.

Olympiakomitean varapuheenjohtaja Multala sanoo iloitsevansa erityisesti yleisurheilusta, jossa EM-hallikisat toivat jo menestystä kolmena mitalina.

”Yleisurheilun kuva on aivan erilainen kuin vielä viisi vuotta sitten. On positiivista tuntua siitä, mihin voidaan päästä, vaikka se edellyttääkin kovaa työtä.”

Multala sanoo tunnelman muuttuneen ja urheilijan olevan nyt aidosti toiminnan keskipisteenä. Yhteistyö huippu-urheilussa toimii, mutta ammattimaisuutta kaivataan edelleen lisää joka tasolle.

”Toimintaympäristön pitää olla joka asiassa ammattimainen. Se tarkoittaa myös valmennusta. Lisäksi osaamisen pitää valua kaikissa lajeissa lasten ja nuorten urheiluun asti.”

Olympialaisiin valitut urheilijat täyttävät Kansainvälisen olympiakomitean valintakriteerit.

Olympiakomitean omissa kriteereissä puhutaan realistisesta mahdollisuudesta sijoittua 16 parhaan joukkoon, mutta huippu-urheiluyksikölle jää myös harkintavaltaa esimerkiksi tulevien potentiaalisten arvokisamenestyjien osalta.

Lampisen mielestä rajat ovat liian heppoiset ja periaatteet olympialaisissa kilpailemisesta ovat hämärtyneet siten, että pelkkä osallistuminen voi näyttää oleelliselta.

Lampinen sanoo, että olympialaisten ei pitäisi olla opintomatka ja järjestelmässä on vikaa, jos se tuottaa kisoihin urheilijoita, jotka eivät ennätyksellään pärjää.

”On väärä mielikuva, että olympialaisiin mennään ylittämään itsensä. Olympiamitali tehdään oman tasoisella suorituksella.”

Multala sanoo suomalaisten nauttivan oman maan urheilijoiden suoritusten seuraamisesta ja muistuttaa kisojen globaalista merkityksestä.

”Olympialiike on maailman suurin rauhanliike ja kansainvälinen yhteisö. Riippumatta maailmanpoliittisesta tilanteesta olympialaisissa kilvoitellaan maiden kesken. Tällainen rauhanomainen kanssakäyminen ja ihmisten yhdessäolo on parempi vaihtoehto kuin jos sitä ei olisi. Kyse on myös urheilua isommista asioista. Suomen pitää ehdottomasti olla mukana kansainvälisissä yhteisöissä.”

Nyrkkeilijä Mira Potkosen ura päättyi Tokioon ja uran toiseen olympiapronssiin.

Suomalaisen urheilun kokonaisuus on laajempi kuin olympiakisat.

Esimerkiksi NHL:ssä pelasi viime kaudella 59 suomalaista. Moottoriurheilun vahvat vuodet eivät näy olympiamitalitilastoissa. Paralympialaisissa Suomen menestys on ollut varsin vahvaa.

Olympialaisiin perustuvat mittarit ovat Suomelle tylyjä. Sekä Lampinen että Multala toteavat, että Suomen asema urheilumaana paranee, kun mittareita laajennetaan.

Multala kertoo Olympiakomitean seurantamittareiden sisältävän myös olympialaisten ulkopuoliset lajit mutta esimerkiksi senkin, moniko saa urheilusta ammatin.

”Tällä hetkellä ajatellaan, että olympia- ja arvokisamenestyksen lisäksi on tärkeää, että ammattilaisuus urheilussa kasvaa.”

Palloilu on saavuttanut Suomessa vankan aseman, mikä näkyy myös nuorten urheilijoiden lajivalinnoissa.

Esimerkiksi Mäkelänrinteen urheilulukion runsaasta 400 hakijasta jalkapalloilijoita oli tänä vuonna lähes 100. Seuraavaksi suosituimpia lajeja olivat koripallo ja jääkiekko.

Urheilulukion apulaisrehtori Simo Tarvonen sanoo, että palloilulajien suosio on ollut viime vuosina jatkuvasti kasvamaan päin.

Yksilölajeista ainoastaan yleisurheilu on pitänyt pintansa. Muilta osin yksilölajien kenttä pirstoutuu.

” ”Toinen asia on se, millaista tasoa suomalainen huippu-urheilu haluaa olympialaisissa tavoitella. Siihen on vielä matkaa.”

Olympiakomitean varapuheenjohtaja Sari Multala muistuttaa, että urheilulla on muitakin arvoja kuin kisamenestys.

Lampisen mielestä palloilu pitäisi nähdä esimerkkinä muulle suomalaiselle urheilukentälle. Urheilun vahvimmat onnistumiset löytyvät hänestä palloilun lajiliitoista.

”Suomen joukkuelajiliitot ovat olleet vahvoja, ja niillä on ollut omia päämääriä. Ne ovat nykyaikaistaneet omia toimintojaan. Joukkuelajit ovat dokumentaation ja vaikuttavuuden seurannan osalta menneet merkittävästi eteenpäin. Olympiakomiteassa olisi syytä ottaa vahvasti mallia palloilun lajiliitoista.”

Yhdessä asiassa Lampinen toivoo askelta taaksepäin. Hänestä asiat olivat huippu-urheilun kannalta paremmin Olympia­komitean ollessa vain huippu-urheilun kotipesä.

Vuonna 2016 Olympiakomitea ja Valo yhdistyivät. Valo oli syntynyt aiemmin Suomen Liikunnan ja Urheilun, Nuoren Suomen ja Kuntoliikuntaliiton yhdistyessä.

Lampinen luonnehtii suomalaista järjestelmää sekametelisopaksi sekä puurojen ja vellien sekoittamiseksi. Hänestä järjestelmä kestää kansainvälisen vertailun ihmisten liikuttajana sekä yksittäisten joukkueiden ja tiimien osalta.

”Minulta on ulkomailla kysytty, mitä Suomessa on tapahtunut. On ilman muuta huono asia, että koko liikuntakulttuuri on Olympiakomitean alla. Tällaista sekasotkua ei ole Suomen ulkopuolella”, Lampinen sanoo.

”Muissa maissa urheilu on urheilua ja sitten on erikseen liikunta ja kuntoilu. Kilpaileminen on luonnollinen osa urheilua lapsista aikuisiin, ja sen perässä pitäisi olla plusmerkki. Meillä kilpaileminen on varustettu jopa miinusmerkillä.”

” ”Huippu-urheilussa tavoitteet asetetaan aina koviksi ja on aika tavallista, ettei tavoitteita täysin saavuteta.”

Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki korostaa pitkäjänteisyyden merkitystä.

Lehtimäki: ”Tärkeää on välttää poukkoilua”

Tokion olympialaisiin asetettuja tavoitteita on tarkasteltu kriittisesti, sanoo Suomen olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki.

Hän vastasi esitettyyn kritiikkiin sähköpostitse.

”Tokion kisojen jälkeisissä julkisissa yhteenvedoissa totesimme nimenomaan, että vaikka Tokion joukkue onnistui hyvin, on suomalaisen huippu-urheilun kokonaisuutta tarkasteltava isommassa kuvassa ja olympiamitaleita laajempien strategisten tavoitteiden suunnassa. Eli omalta osaltamme olemme tätä keskustelua ainakin nostaneet esiin”, Lehtimäki arvioi.

”Huippu-urheilussa tavoitteet asetetaan aina koviksi ja on aika tavallista, ettei tavoitteita täysin saavuteta.”

Lehtimäki kertoo, että osa tavoitteista liittyy myös paralympialaisiin ja kokonaisuudesta voisi keskustella täysin vasta niiden jälkeen.

Lehtimäki muistuttaa, että suomalaiseen urheilujärjestelmään on tehty isoja rakenteellisia muutoksia, mutta niiden vaikuttavuuden arviointia pitää odottaa noin kymmenen vuotta, jolloin kaikki huippu-urheilijat ovat kulkeneet järjestelmän läpi.

Resursseja on siirretty suuren menestys­potentiaalin lajeihin ja toimintaa on keskitetty valmennuskeskuksiin ja akatemioihin.

”Tärkeää on välttää poukkoilua ja uskoa valittuun linjaan riittävän kauan, jotta tuloksia voitaisiin saada aikaan.”

Olympialaisten karsintakriteereitä Lehtimäki sanoo pitävänsä kovina. Tästä kertoo hänen mukaansa se, että kisoihin valitut olivat pääosin ammattiurheilijoita. Hän pitää tärkeänä, että järjestelmä tukee urheilijoiden työtä ja valitsee heidät mukaan sen sijaan että kilpailua kovimmalla tasolla estettäisiin.

”Monen nykyisenkin mestarin taustalta löytyy menestymätön ensikokemus olympialaisista. Menestyneet urheilijat itse pitävät tätä erittäin tärkeänä. Myös epäonnistumista tulee sietää ja siitä ottaa oppi talteen, moni heistä onnistuu jatkossa.”

Suomalainen urheilujärjestelmä on rakennettu prosessissa, jossa eri toimijat olivat laajasti mukana, Lehtimäki sanoo.

”Suomen kanssa saman tyyppinen rakenne on olemassa myös joissakin muissa menestyvissä maissa. Esimerkiksi 17 miljoonan asukkaan Alankomaat voitti Tokion olympialaisissa 36 mitalia, ja siellä liikunta ja huippu-urheilu on organisoitu Suomen tavoin yhden sateenvarjon alle. ”

