New York Rangersin kannattajilta erikoinen tempaus: kadunvarsi­mainoksessa Buffalon hallin kupeessa vaaditaan Sabres-kapteenin siirtoa

Jack Eichel on itsekin vaatinut pääsyä pois Buffalosta.

Jack Eichel on Buffalo Sabresin kapteeni.

Buffalo Sabresin kapteeni Jack Eichelin on vihjailtu siirtyvän useampaankin NHL-seuraan. Nyt muutamat New York Rangersin kannattajat ovat varsin näyttävällä tavalla osoittaneet, että he haluavat Eichelin Rangersiin, kertoo ruotsalainen Aftonbladet.

Kannattajat ovat ostaneet mainoksen suureen mainostauluun Buffalo Sabresin hallin ulkopuolella. Mainostaulussa on muun muassa ”Vapauttakaa Jack” -iskulause.

Eichel, 24, on jo jonkin aikaa halunnut siirtyä pois Buffalosta. Taustalla on pelaajan niskavamma, jonka hoidosta on erimielisyyttä. Seura haluaisi Eichelin menevän leikkaukseen, kun taas Eichel haluaa itse päättää kehonsa hoitamisesta.

”Olen hieman tolaltani siitä, miten loukkaantumistani on käsitelty. Seuran ja minun välillä on erimielisyyksiä”, Eichel sanoi aiemmin tänä vuonna.

Rangersin kannattajien mainostaulussakin viitataan niskaongelmiin. Siinä on lause: ”Ovatko siirtopyynnöt kipuna niskassa?”

Yksi mainostaulun takana olevista Rangers-kannattajista, Ryan Mead, kertoi Twitterissä, että mainospaikka on hankittu kahdeksi viikoksi.

”Haluamme tämän Jack Eichel -saagan loppuvan.”

Meadilla on ollut muitakin Rangers-tempauksia. Hän muun muassa perusti kaksi vuotta sitten churchofkakko.com-sivuston, jossa hän ylistää Rangersin nuorta suomalaistähteä Kaapo Kakkoa.

”Kaapo Kakko on valittu, herra ja pelastaja. Suomalainen ilmiö, hän nostaa cupin [Stanley cup -pokaalin]”, sivustolla todetaan ja muun muassa myydään Kakon nimellä varustettuja tuotteita.