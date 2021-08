Kun Union Berlin, koko nimeltään 1. FC Union Berlin, aloitti Saksan pääsarjassa Bundes­liigassa ensimmäisen kautensa kaksi vuotta sitten, tuli välittömästi selväksi, mistä on kyse.

Joukkue sai kotistadionilleen Alte Förstereille vastaansa RB Leipzigin tuossa historiallisessa ottelussa. Union Berlinin kannattajat tunnetaan äänekkäästä tuen osoittamisesta joukkueelleen, mutta nyt monet olivat hipihiljaa ottelun ensimmäisen vartin. Syynä oli se, että kannattajat protestoivat RB Leipzigin omistusjärjestelyä, jossa energiajuomajätillä on suuri rooli.

Hiljaisen protestin taustalla oli Union Berlinin vanhin ultrakannattajien ryhmä Wuhlesyndikat.

”Tämä sattuu, mutta tässä on suuri mahdollisuus todistaa, että olemme voitto Bundes­liigalle, koska olemme valmiita taistelemaan arvojemme ja seura­kulttuurimme puolesta sekä tekemään uhrauksia”, ryhmän lausunnossa todettiin Deutsche Wellen mukaan.

Protestissa ei ollut mitään uutta. RB Leipzig on ollut perustamisestaan asti Union Berlinin kannattajien hampaissa.

Koska Union Berlin pelaa jo kolmatta kauttaan Saksan pääsarjassa, kaikesta kaupallisuudesta sekään ei ole voinut kieltäytyä. Esimerkiksi seuran paita­sponsorina on luxemburgilainen kiinteistö­yhtiö Aroundtown, joka toimii suurimmaksi osaksi Saksassa ja Hollannissa. Aroundtownia eivät kaikki kannattajat hyväksy, sillä vuokrat ja asuntojen hinnat ovat Berliinissä korkeita.

”Tämä [sponsorisopimus] on ongelma useille ihmisille. Meidän täytyy löytää oikea tapa toimia kaupallisuuden ja oman toimintamme välillä. Se ei ole helppoa”, seuran fani Sven Dobberstein kertoi saksalaiselle Deutsche Wellelle.

Aroundtown teki viime kauden päätteeksi uuden sponsorisopimuksen Union Berlinin kanssa.

Kannattajien bannerissa luki viime lauantaina: ”Rajoitusten loppu – täysi stadion, täyttä elämää”.

Miksi Union Berlin on noussut, eikä pelkästään Berliinissä, jalkapallo­romantikkojen suosioon?

Ehkä näyttävin Union Berlinin kannattajien tempaus nähtiin vuonna 2004, kun seura oli menossa konkurssiin. Tuolloin kannattajat organisoivat verenluovutus­tempauksen nimeltä ”Bleed for Union”, suomeksi ”vuoda Unionille”. Osa toimijoista Saksassa maksaa korvausta veren­luovutuksesta, ja tempauksessa kerätty raha auttoi suuresti joukkueen pelastamisessa konkurssin partaalta.

Kannattajien omistama seura on myös yksi syy. Saksassa periaatteessa kaikki seurat ovat vähintään 51-prosenttisesti kannattajien omistamia.

Union Berlinissä tämä on viety paljon pidemmälle. Esimerkiksi joukkueen stadionin, Köpenickissä sijaitsevan Alte Försterein, täydellinen uusiminen reilut kymmenen vuotta sitten tehtiin paljolti kannattajien toimesta. Remontin tekemiseen osallistui yli 2 300 Union Berlinin kannattajaa.

Millainen stadionista tuli? Sinne mahtuu noin 22 000 katsojaa. Mikä tekee siitä poikkeuksellisen muihin nykystadioneihin verrattuna on se, että Alte Förstereillä on vain reilut 3 000 istumapaikkaa. Loput ovat seisomapaikkoja.

Tässä on myös syy, miksi Euroopan jalkapalloliitto (Uefa) ei hyväksy stadionia euro-otteluihin. Siksi myöskään Kuopion Palloseura (KuPS) ei pääse kokemaan Alte Försterein tunnelmaa, vaan ensi viikon torstaina Euroopan konferenssi­liigan pudotuspelikierroksen toinen osa­ottelu pelataan jyhkeällä ja myös laajasti remontoidulla Berliinin olympiastadionilla, joka on paikallisvastustaja Hertha Berlinin kotistadion.

Toki voi sanoa myös toisin päin: Union Berlin ei pääse kokemaan Kuopion keskuskentän tunnelmaa, sillä KuPS joutuu pelaamaan tänään torstaina myös evakossa Helsingin olympiastadionilla.

Union Berliinin pelaajat ja maskotti Ritter Keule kiittivät kannattajia Bundesliiga-kauden avausottelun jälkeen 14. elokuuta. Union Berlin ja Bayer Leverkusen tasasivat pisteet 1–1-tuloksella.

Nähdäänkö Helsingissä torstaina Union Berlinin kannattajia?

Virallisesti Uefa on kieltänyt vieras­kannattajille lippujen myymisen, mutta useat sadat Union Berlinin kannattajat ovat silti tulossa otteluun. Lippuja on hankittu KuPSin lipun­myynnin kautta. Se ei ole mikään ihme, sillä myös Union Berlinille, kuten KuPSillekin, kyse on historiallisesta tilaisuudesta selviytyä euroliigan lohkovaiheeseen.

Lisäksi on syytä muistaa, että Union Berlinillä on runsaasti myös suomalaisia kannattajia. Seuran suomalais­kannattajien yhteisöllä, Union Berlin Finlandilla, on muun muassa aktiivinen suomenkielinen Twitter-tili.

Union Berlinin värejä tunnustavat kannattajat sijoitetaan B-katsomoon (eteläpääty) eristettyyn katsomolohkoon. Eli vaikka Union Berlinin kannattaja olisi ostanut lipun esimerkiksi pääkatsomoon (A-katsomoon), hänet ohjataan B-katsomoon. KuPS ehti erehdyksessä avata B-katsomon yleiseen myyntiin, mutta se on nyt suljettu, ja B-katsomoon lipun ostaneet KuPSin kannattajat saavat paikan itäkatsomosta (E-katsomo).

KuPS erikseen tiedottaa, että katsomoon ei ole anniskelua – Saksassa kun oluttuopit ovat tuttu näky myös katsomoissa.

KuPS–Union Berlin kello 19 Helsingin olympiastadionilla. Veikkaus-tv näyttää ottelun.