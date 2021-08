Markus Mustelin (takana) ja John ”Jolle” Blässar osallistuvat joulukuussa alkavaan Atlantic Challenge -kisaan. Viime viikolla he soutivat Kulosaaren edustalla.

Markus Mustelinin ja John ”Jolle” Blässarin suuri seikkailu alkaa reilun kolmen kuukauden kuluttua. He osallistuvat kilpailuun, jossa soudetaan Atlantin yli. Aikaa ylitykseen kuuluu reilusti yli kuukausi.

Suomalaiset Markus Mustelin ja John ”Jolle” Blässar ovat koko kesän soutaneet avaruussukkulaa muistuttavalla veneellään muun muassa pitkin Suomenlahtea. Kasassa on 260 tuntia soutamista ja matkana mitattuna yli tuhat kilometriä (yli 500 merimailia).

Harjoittelua tarvitaan, sillä kaksikko osallistuu reilun kolmen kuukauden kuluttua Atlantic Challenge -soutukilpailuun. Se alkaa 12. joulukuuta, ja tarkoitus on soutaa Atlantin yli.

Lähtöpaikka on Kanarian saarten La Gomeralla ja maali Karibiansaarten Antigualla. Matkalle kertyy mittaa lähes 5 000 kilometriä, ja aikaa siihen kuluu noin 30–60 vuorokautta.

”40–50 päivää on realistinen tavoite”, Blässar, 56, toteaa.

”Säännöt edellyttävät, että meillä on ruokaa 65 päivälle”, Mustelin, 60, lisää.

Reitti kulkee aluksi kohti Kap Verdeä. Blässarin mukaan siihen menee noin puolitoista viikkoa. Sen jälkeen matka jatkuu kohti Antiguaa.

”Meidän on tehtävä kaksi strategista päätöstä. Millä kulmalla menemme soutamaan etelään ja miten paljon lounaaseen. Toiseksi on päätettävä, millä hetkellä on riittävästi ja aivan varmasti pasaatituulta. Sen jälkeen menemme suoraan länteen”, Mustelin sanoo.

Kaksikon mukaan 95 prosentin varmuudella pitäisi olla koillispasaati koko loppumatkan ajan. Miten käy, jos näin ei olekaan?

”Pohjoisesta voi tulla jokin matalapaine. Jos tulee kova vastatuuli, ajoankkuri ulos ja odotellaan. Jos tuulee [vastaan], tällä ei pääse eteenpäin”, Blässar sanoo.

Soutaessa ei kuitenkaan tarvitse ohjata venettä, sillä siitä huolehtii autopilotti. Jos tulee myrsky ja vene menee ympäri, se kaksikon mukaan suoristuu itsekseen.

Veneen takakajuutassa sijaitsevat muun muassa radio, akuston monitorointi, sulakkeet, plotteri, palosammutin ja autopilotti.

Kuulostaa siis leppoisalta mutta pitkään kestävältä puuhalta. Totuus on toki kaikkea muuta. Matka etenee kahden tunnin vuoroissa eli toinen soutaa ja toinen syö ja nukkuu. Näin toimitaan ympäri vuorokauden ja reilusti yli kuukauden ajan.

”Haaste on rytmiin pääseminen, nukkuminen ja syöminen. Ensimmäinen vuorokausi on vaikein”, Mustelin arvioi.

”15–20 minuuttia menee pesemiseen ja syömiseen, 75–90 minuuttia ehtii nukkua”, Blässar kertoo.

Ja se ruoka: molemmille on päivittäinen annos pakattu pusseihin. Ruoka on pääosin pakastekuivattua ja Fazerin ravintoasiantuntijoiden kehittämää. Ideana on myös se, että ruoka ei paina kovin paljon.

”Jokainen kilo pitää soutaa Atlantin yli”, Mustelin huomauttaa.

”Ja joka päivä on karkkipäivä. 15–20 prosenttia ravinnosta on makeisia ja suklaata. Harkinnassa on lisäksi yksi kuppi kahvia päivittäin.”

Keittiössä on keitin, termosmuki ja lusikka – kaikki on kiinnitetty siimoilla. Ruuat on lajiteltu pusseihin, nimetty ja päivätty.

Yksi isohko ongelma kaksikolla on vielä ratkaistavana, ja ongelma on sama kuin Tapio Lehtisellä oli maailmanympäri­purjehduksessaan. Barnakkelit eli hanhenkaula-äyriäiset tarttuvat veneen pohjaan.

”Pitää vielä keksiä, millä pohja putsataan. Neljän tai viiden päivän välein täytyy uimalla käydä putsaamassa. Tai sitten vene menee hyvin paljon hitaammin”, Blässar tuumaa.

Sen sijaan laivaliikenne ei Atlantilla ole välttämättä yhtä tiheää kuin Suomenlahdella harjoitellessa.

”Kun menimme Tallinnaan, laivat tulivat 20 solmun nopeudella. Me liikuimme 2,5 solmua. Se että sanoo ’souda nopeampaa’ ei hirveästi auta”, Blässar nauraa.

Atlantilla tosin voi kohdata tankkerin.

”Niillä on aika pieni miehistö, ja missä kunnossa se on. Ovatko edes hereillä, kun liikkuvat autopilotilla”, Blässar pohtii.

Muunkinlaisia kohtaamisia on ollut: koska vene on varsin erikoisen näköinen, se kiinnittää ohikulkijoiden huomion.

”Saaristossa huudeltiin: Hyvä jätkät!”, Blässar nauraa.

”Maarianhaminan rannassa oli melkoista rumbaa. Väkeä tuli katsomaan, että mistä on kysymys. Laivoista myös aina moikataan”, Mustelin kertoo.

Blässarin mukaan monet ovat myös jo tietoisia, mistä heidän soutuprojektissaan on kyse.

”Sulkavalla eivät oikein tienneet, missä on Atlantti, mutta se on sitten toinen juttu. ’Minnes te olette menossa’, kyseltiin”, Blässar sanoo eikä ehkä ihan vakavissaan.

Oma tapauksensa oli parkkipaikka Lahdessa, kun vene oli auton perässä trailerissa.

”Tultiin kysymään, että mikäs tuo on”, Blässar kertoo.

Soututreenien lisäksi kaksikolla on muutenkin tiukka harjoitusohjelma. Kuudesti viikossa on jokin harjoitus valtamerisoutuihin erikoistuneen brittivalmentaja Gus Bartonin johdolla.

”Hirveää rääkkiä”, Mustelin huokaa.

Kaiken kaikkiaan kilpailun järjestäjät ovat tarkkoja siitä, että sääntöjä noudatetaan. Ennen kisaa pitää olla soutuharjoituksia 120 tuntia (suomalaiskaksikolla jo nyt 260 tuntia), varusteet on tarkoin määritelty, ja vielä syyskuussa on viikon koulutusjakso Englannissa.

Jolle Blässar kiinnitti turvavyön, joka pitää olla aina kiinni kilpailun aikana.

Yksi tärkeä tekijä on turvallisuus.

”Tärkein kapistus on turvavyöt. Ne ovat aina päällä. Niiden avulla pysytään kyydissä”, Blässar kertoo.

”Jos vyöt eivät ole kiinni, diskataan”, Mustelin lisää.

”Tämä ei ole pähkähullua touhua. Säännöt ovat tiukat.”

Lisäksi turvaveneet seuraavat koko ajan kilpailijoita, joilta kysellään muun muassa voinnista.

”Montako vihreää ukkoa nyt näkyy”, Blässar arvailee siitä, millaisia kysymyksiä tullaan esittämään.

Veneessä on hätäsignaalilaite.

Kun kaksikko ilmoittautui kisaan, kilpailun järjestäjillä oli kaksi kysymystä: ovatko he olleet aiemmin merellä ja tuntevatko he toisensa. Ensimmäiseen vastaus on se, että he ovat purjehtineet useita kertoja valtamerillä. Toiseenkin oli helppo vastata.

”Teimme 12 vuotta duunia yhdessä. Tunnemme kyllä toisemme. Vitsit on kuultu joskus aikaisemminkin”, Mustelin sanoo.

”Tässä on se hyvä puoli, että toinen soutaa ja toinen nukkuu. Ei sitä kaveria näe kuin ruokailuhetken aikana 15 minuuttia joka toinen tunti”, Blässar toteaa ja nauraa.

Blässarin mukaan kaksi tuntia soutaessa kuluu yllättävänkin nopeasti.

”Menevät ne vapaavuorossakin”, Mustelin huomauttaa.

”No, ne menevät vielä nopeammin. Ne voisivat olla pitempiä”, Blässar vastaa.

Etukajuutassa on nukkumapaikka.

Mikä kaksikon sai ryhtymään moiseen? Varsinaisesti taustalla ei ole se, että olisi esimerkiksi ensimmäinen suomalainen Atlantin yli soutanut suomalainen. Yksi suomalainen sen on nimittäin tehnyt: Julia Immonen oli vuonna 2012 viiden naisen joukkueessa, joka osallistui samaiseen kilpailuun. Venekunnan muut kilpailijat olivat brittejä.

Vuonna 2017 Sam Öhman osallistui yksinsoutajana Atlantic Challengeen, mutta hän joutui keskeyttämään merisairauden takia.

Alkuperäinen idea oli Mustelinin, mutta mikä siihen johti?

”Olemme jonkinlaisia seikkailijoita tai ainakin nuorempana olimme. Olemme purjehtineet kilpaa ympäri maailmaa. Tavallaan tämä on poikamainen seikkailu”, Mustelin sanoo.

”Toinen aspekti on myös se, että nyt on hiukan viisaampi kuin 25-vuotiaana. Yritämme tästä tulevan huomion kohdistaa Itämeren suojelutyöhön. John Nurmisen säätiön kautta keräämme varoja. Tavoite on 100 000 euroa.”

Blässarilla on asiaan oma näkemyksensä.

”Olen aina tykännyt pitkän matkan jutuista, murtsikkaa [murtomaahiihtoa] ja purjehdusseikkailuja. Kisasta, joka ei lopu heti. Tämä on myös koe siitä, mihin oikeastaan pystyy”, Blässar toteaa.

”Kun on 30 vuotta istuttu toimistolla, nyt voisi tehdä muutakin kuin ajaa lapsia treeneihin.”

Soutamisen ulkopuolella Blässar työskentelee laitureita valmistavan Marinetekin maajohtajana Ruotsissa. Mustelin on viimeisen vuoden ajan keskittynyt soutuprojektiin, mutta hän on ollut muun muassa Oceanvoltin ja Erenredin toimitusjohtajana.

Kulosaaren edustalla Markus Mustelin (vas.) ja Jolle Blässar soutivat yhdessä, mutta kilpailussa he soutavat vuorotellen.

Kaksikon vene kuljetetaan jo lokakuussa Englantiin, josta kilpailuun osallistuvat veneet viedään myöhemmin lähtöpaikalle. Kilpailun jälkeen vene myös palautuu takaisin Englantiin.

”Vähän vaikea olisi siellä [Antigualla] sanoa, että lähdetäänks soutaa himaan”, Blässar lohkaisee.

Toisin sanoen ennen kilpailua kaksikko on pari kuukautta ilman venettä. Suomessa loppuvuodesta soutaminen olisikin melko kylmää puuhaa.

”Sisäsoutua ovat viimeiset kaksi kuukautta”, Mustelin toteaa.

Vene ei kilpailun jälkeen enää palaa Suomeen, vaan 60 000 euron hintainen vene myydään.

”Itse asiassa se on jo myynnissä”, Blässar kertoo.

Fakta Atlantic Challenge -kisassa 38 venekuntaa Jolle Blässar ja Markus Mustelin osallistuvat joulukuussa Atlantin yli -soutukilpailuun. Atlantic Challenge -kilpailu alkaa 12. joulukuuta. Mukana on 38 venekuntaa, joista kymmenen on kahden hengen joukkueita suomalaiskaksikon tapaan. Markus Mustelinin ja John ”Jolle” Blässarin budjetti on noin 100 000 euroa, josta osallistumismaksun osuus on reilut 20 000 euroa. Suomalaisten vene painaa 250 kiloa ja täydessä kilpavarustuksessa 900 kiloa. Valtamerisoutuun suunnitellussa veneessä on muun muassa navigointilaite, satelliittipuhelin, kannettava tietokone ja makuupaikat kahdelle. Virtaa saadaan aurinkopaneeleista, jotka lataavat akut.

Lue lisää: Markus Mustelinin ja John Blässarin rajun projektin rahoitus on kasassa: avaruussukkulalta näyttävällä veneellä soudetaan yli Atlantin

Lue lisää: Jasmine Harrison, 21, souti nuorimpana naisena yksin yli Atlantin: ”Paljon maapähkinävoita kului, melkein törmäsin porauslauttaan”

Lue lisää: Kahden vuoden työ valui hukkaan – Sam Öhmanin soutu Atlantin yli keskeytyi dramaattisesti Kanariansaarten ”pesukoneeseen”: ”Oksensin vähintään pari kertaa tunnissa”