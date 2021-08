HJK taistelee vielä Eurooppa-liigan lohkopaikasta, ja paikka Konferenssi-liigassa on jo takataskussa.

HJK:n miesten joukkueella on torstaina edessään kauden kovin testi, kun Eurooppa-liigan pudotuspelikierros alkaa Istanbulissa Fenerbahçea vastaan.

Turkin liigan viime kauden kolmosessa on lukuisia kärkiliigojen entisiä tähtiä, kuten Sevillassa ja Romassa pelannut Diego Perotti, Bayern Münchenissä pelannut Luiz Gustavo ja kirkkaimpana tähtenä entinen Real Madridin ja Arsenalin tähtipelaaja Mesut Özil.

Helsingin Jalkapalloklubin kirkkain tähti on 30-vuotias Roope Riski, joka on maaleillaan hinannut HJK:n ensimmäiseen Euroopan jalkapalloliiton (Uefa) seurajoukkue­kilpailujen lohkovaiheeseen sitten vuoden 2014. HJK on jo varmistanut paikkansa uudessa Konferenssi-liigassa mutta voi vielä tavoitella paikkaa astetta kovemmassa Eurooppa-liigassa. Otteluparin voittaja etenee Eurooppa-liigaan ja häviäjä Konferenssi-liigaan.

”Tämä on ensimmäinen europeli, johon voi lähteä ilman minkäänlaisia paineita. Tiedämme, että meillä on Konferenssi-liigan lohkopelipaikka takataskussa. Minimitavoite on jo saavutettu. Nyt voimme lähteä pelaamaan omaa peliä eikä tarvitse pelätä yhtään mitään”, Roope Riski kertoi HS:lle Istanbulista.

”Tämä on varmaan hyvä testi meille, minulle henkilökohtaisesti ja koko joukkueelle. Nyt on taas astetta kovempi vastustaja.”

HS:n laskujen mukaan Riski on europelin seitsemällä maalillaan tällä kaudella Uefan seurajoukkue­kilpailuiden karsintojen paras maalintekijä ennen viimeisiä ottelupareja.

”Okei. En tiennyt. Olen iloinen, että olen pystynyt tekemään maaleja, jotka ovat olleet myös tärkeitä maaleja. Ne ovat auttaneet joukkuetta pääsemään eteenpäin. Olen muutaman paikan hukannutkin. Malmötä vastaan hukkasin tyhjän maalin, mikä harmittaa. Vaihtaisin muut maalit pois, jos olisin sen saanut tehtyä”, hän sanoo.

”Onnistumiseni on huomattu, ja olen saanut paljon onnitteluita vanhoilta seurakavereilta.”

Eurokarsintojen maalintekijöitä Roope Riski (HJK), 6 ottelua (4 UCL + 2 UEL) ja 7 maalia. Rauno Sappinen (Flora), 6 (4 UCL + 2 UEL), 6 Declan McManus (TNS), 6 (UECL), 6 Endrit Krasniqi (Prishtina), 8 (4 UCL + 4 UEL), 6 Antonio Čolak (Malmö), 6 (UCL), 5 Darko Lemajic (RFS), 6 (UECL), 5 Lucas Rangel (KuPS), 6 (UECL), 5 Robert Pich (Śląsk Wroclaw), 6 (UECL), 5 Astrit Selmani (Hammarby), 4 (UECL), 5 Guus Til (Feyenoord), 4 (UECL), 5 Per Frick (Elfsborg), 4 (UECL), 5 UCL = Mestarien liiga, UEL = Eurooppa-liiga ja UECL = Konferenssi-liiga.

Miten Riski on onnistunut näin hyvin europeleissä?

”En koe, että syttyisin näihin peleihin enemmän, mutta ehkä olen saanut itsestäni vielä vähän enemmän irti kuin tavallisessa sarjapelissä. Veikkausliigassa vastustajilla on puolustusmuuri meitä vastassa, ja joukkueet vetäytyvät. Europeleissä vastustajankin on ollut pakko lähteä hakemaan tulosta, ja peli on ollut avonaisempaa”, hän kertoo.

Jokainen menestystä havitteleva joukkue tarvitsee maaleja tehtailevan hyökkääjän.

Viime vuosina ennen Riskiä HJK:ssa on ollut tehohyökkääjinä brasilialainen João Klauss ja kolumbialainen Alfredo Morelos. Klauss teki HJK:ssa 42 ottelussa 24 maalia (0,57 maalia ottelua kohden), ja Morelos viimeisteli 62 ottelussa peräti 46 maalia (0,74 maalia ottelua kohden).

Riskin tehokkuus ei jää paljon jälkeen Morelosista, sillä hän on nyt tehnyt 55 ottelussa 35 maalia (0,63 maalia ottelua kohden).

Tämä kausi on Riskin uralla oikeastaan ensimmäinen kausi, jolloin hän on päässyt kunnolla näyttämään osaamistaan Uefan seurajoukkuekilpailuissa. Uransa kahdeksassa aiemmassa karsintaottelussa SJK:ssa ja TPS:ssä hän teki kolme maalia.

Riski kertoo jännittäneensä ensimmäisiä pelejä Budućnostia vastaan.

”Ensimmäisissä peleissä oli jännittyneen odottavat tunnelmat. Nyt olen huomannut, että näihin peleihin on tullut jo vähän rutiinia. Toivottavasti tulokset vain paranevat, mitä pidemmälle mennään. Jotenkin en ole vielä sisäistänyt sitä lohkovaihetta, kun pelit jatkuvat, emmekä voi olla varmoja, missä kilpailussa lopulta pelaamme”, hän sanoo.

”Suomalaiselle pelaajalle on vaikea päästä joukkueeseen, joka pelaa lohkopeleissä. Syksystä tulee meille kaikille ikimuistoinen, ja se lisää motivaatiotamme tehdä HJK:sta joukkue, joka näkyisi siellä monta kertaa.”

Riskin sopimuksessa on optio ensi kaudesta HJK:ssa, ja hän on valmis pelaamaan seurassa pitkään.

”Minulla on ollut erittäin antoisaa Helsingissä ja seurassa, ja mikäs sen parempaa, jos saisin jatkaa.”

Joukkueen päävalmentajan Toni Koskelan mukaan kaikki samat pelaajat, jotka olivat Neftçiä vastaan käytettävissä, ovat mukana Istanbulissa.

”Fenerbahçe on erittäin hyvä vastustaja. Malmö oli myös erittäin hyvä. On vaikea verrata niitä. Neftçi oli selvästi heikompi kuin Fenerbahçe, joka pelaa selkeästi. Sellaista vastustajaa vastaan on vähän helpompi valmistautua, koska on helppo näyttää pelaajille, miten vastustaja pelaa. [Mesut] Özil on erityinen pelaaja verrattuna aiempiin vastustajiin”, Koskela sanoo.

”Näkemäni perusteella Fenerbahçella on selkeä 3–4–3-ryhmitys. He haluavat hyökätä voimakkaasti viideltä kaistalta. Pelin­rakennus­vaiheessa heillä on kaksi selkeätä pohjapelaajaa, joista toinen nousee vastustajan linjojen väliin hyökkäys­kolmanneksella. Özil liikkuu välillä vapaasti, ja muut sopeutuvat siihen.”

Koskelan mukaan HJK on pelannut oikein vahvat europelit, ja Neftçi-ottelun ensimmäistä jaksoa hän pitää heikoimpana suorituksena.

”Ehdottomasti joukkueella on nälkää. Uskon, että joukkue näkee otteluparissa mielettömän mahdollisuuden testata itseään ja haastaa Fenerbahçe.”

V Sport Jalkapallo -kanava näyttää ottelun torstaina alkaen kello 21.45.