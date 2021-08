Suomen ensimmäinen šakkinyrkkeilyn otteluilta järjestetään lokakuussa. Mistä lajissa on kyse? HS esittelee myös uppokiekon, kabaddin, extreme-silittämisen ja calcio storicon.

Maailma on pullollaan erikoisia urheilulajeja. Kun urheilusivustoilla listataan oudoimpia urheilulajeja, usein niihin pääsee mukaan Suomessa kehitetty eukonkanto. Jostain syystä tässä yhteydessä mainitaan erityisesti palkinto: kannetun puolison painon verran olutta.

Nyt HS esittelee muutaman muun oudon lajin. Pääosaan nousee šakkinyrkkeily, jota harrastetaan myös Suomessa. Lokakuussa Helsingissä järjestetään ensimmäistä kertaa šakkinyrkkeilyn otteluilta, jossa šakkia on kommentoimassa tuore Helsingin pormestari Juhana Vartiainen.

Šakkinyrkkeily kuulostaa hämmentävältä. Voiko šakinpeluun ja nyrkkeilyn yhdistää?

Vastaus kuuluu: kyllä voi. Lisäksi Suomesta löytyy lajin kaksinkertainen maailmanmestari vuosilta 2018 ja 2019, Sakari ”Sakkematti” Lähderinne 75 kilon sarjasta.

”Sehän on luonnollinen yhdistelmä. Nehän ovat samanlaisia lajeja”, sanoo Tero Weckroth, joka lienee päävastuussa siitä, että lajia harrastetaan myös Suomessa.

Lajin perusidea on yksinkertainen. Ottelu aloitetaan kolmen minuutin erällä pikašakkia. Sen jälkeen on kolmen minuutin erä nyrkkeilyä. Näitä vuorotellaan, ja välissä on aina minuutin tauko.

Amatööriotteluissa on viisi erää, mutta pidempiäkin otteluja järjestetään.

Ottelun voittaa, jos tekee šakissa matin, tyrmää vastustajan nyrkkeilyssä tai pikašakin aika loppuu. Jos mikään näistä ei toteudu, ottelun jälkeen tuomari ratkaisee voittajan nyrkkeilyssä saatujen pisteiden perusteella.

Suomeen laji saapui loppuvuodesta 2014, mutta sitä ennen Weckroth harrasti nyrkkeilyä Lontoossa.

”Pankkiirit alkoivat vapaa-aikanaan läimiä toisiaan”, itsekin pankkialalla työskentelevä Weckroth kertoo.

Hän saapui Sveitsin kautta Suomeen ja ryhtyi ystävänsä Nicklas Sandlerin (nyk. Topelius) kanssa harrastamaan kuntonyrkkeilyä. Sitten Weckroth luki Financial Timesista jutun šakkinyrkkeilystä.

”Päätimme tuoda lajin Suomeen. Nicklas tunsi Larsin [Björknäs], ja yhteinen tuttava Jani Peurakoski pyydettiin mukaan. Sattumalta löysimme nyrkkeilyvalmentaja Tero Pajusen ja sitten vain päätimme, että perustamme šakkinyrkkeilyklubin.”

Lajin keksi vuonna 2003 hollantilainen Iepe Rubingh, joka kuoli viime vuonna.

Lars Björknäs (vas.) ja Tero Weckroth siirtyivät nyrkkeilemään šakinpeluun jälkeen.

Björknäs korostaa, että šakkinyrkkeilyssä lajit tukevat toisiaan.

”Olen aina pitänyt kombinaatiolajeista, kuten ampumahiihdosta. Loppujen lopuksi nyrkkeily on šakkia. Pelataan omilla vahvuuksilla ja yritetään hallita kenttää kehässä”, Björknäs sanoo.

”Koko lajin upeus on siinä, kun siirtyy kehästä šakkipöytään ja yrittää unohtaa pienen adrenaliinin ja fokusoituu peliin. Molempia lajeja kunnioitetaan, eikä tarkoitus ole olla pelleilylaji.”

Björknäs kertoo, että nyrkkeilyharjoitukset ovat salilla muiden harrastajien kanssa mutta šakkia pelataan pääasiassa verkkopeleinä. Joskus harjoituksissa on myös ottelumaisia treenejä.

Kummasta lajista harrastajat tulevat? Sekä Weckroth että Björknäs arvioivat, että lajin parissa on enemmän entisiä ammatti­nyrkkeilijöitä kuin šakinpelaajia.

”MM-tasolla pitää olla jommassakummassa lajissa kohtuullisen hyvä ja erittäin hyvä siinä toisessa. Mielestäni on helpompi oppia sen tasoiseksi nyrkkeilijäksi, ettei isketä maahan kovin helposti, kuin sellaiseksi šakin­pelaajaksi, ettei matiteta”, Weckroth vertaa.

Suomessa kuten muuallakin maailmassa laji on pieni. Suomessa jäsenlistassa on parikymmentä nimeä eivätkä kaikki ole aktiiviharrastajia.

”Me alkuperäiset jäsenet olemme keskittyneet Helsinkiin, ja jostain kumman syystä finanssialan ihmisiä tuntuu päätyvän tähän lajiin. Lajin suomalainen kirkkain tähti Lähderinne on kuitenkin Tampereelta ja ammatiltaan erityislasten opettaja”, Weckroth toteaa.

Suomen ensimmäinen šakki­nyrkkeily­tapahtuma järjestetään 2. lokakuuta Helsingin Paasitornissa. Ohjelmassa on neljä ottelua.

Järjestäjä on Suomen šakkinyrkkeilyklubi, ja tapahtuman tuottaja on Weckroth. Björknäs on yksi illan ottelijoista.

”Jos rajoitukset poistuvat, uskon Paasitorniin tulevan toistasataa katsojaa”, Björknäs sanoo.

”Sä olet, Lasse, liian varovainen. Meillä on siellä jo nyt 80–90 lippua myyty”, Weckroth kuittaa koronarajoitusten takia toistaiseksi loppuunmyydystä tapahtumasta.

Uppokiekkoa, kabaddia, extreme-silittämistä ja rajuin kaikista: calcio storico

Šakkinyrkkeilyn lisäksi yllättäviä ja outoja lajeja on lukuisia. HS valitsi niistä neljä.

Uppokiekko

Uppokiekkoa pelataan muun muassa Yhdysvalloissa.

Uppopallokin on erikoinen laji, mutta harvinaisempi uppokiekko on mahdollisesti vielä erikoisempi.

Uppokiekkoa pelataan pelkästään altaan pohjassa. Kiekko on yli kilon painoinen lyijykiekko, jota lätkitään korkeintaan 35 senttimetrin pituisilla mailoilla.

Joukkueessa on kuusi pelaajaa ja kuusi vaihtopelaajaa. Taklaukset ovat lajissa kiellettyjä, mutta siitä huolimatta kyseessä on rankka laji, koska se tapahtuu pelkästään altaan pohjassa.

Lajia harrastavat erityisesti vapaasukeltajat, ja Suomessakin on muutamassa uimaseurassa lajin harrastajia, mutta kilpailutoimintaa Suomessa ei ole.

Uppokiekko kehitettiin alun perin 1950-luvulla Britannian laivastossa. Ideana oli pitää laivaston sukeltajat hyvässä kunnossa.

Kabaddi

Pakistan ja Iran väänsivät kabaddi-ottelussa vuoden 2020 MM-kisoissa. Pakistan voitti ottelun 52–30.

Tässä on laji, joka perussäännöiltään kuulostaa joukkuehipalta. Joukkueilla on omat alueensa, ja vuorotellen toisen joukkueen jäsen menee toisen joukkueen alueelle ja yrittää koskea mahdollisimman moneen toisen joukkueen pelaajaan. He taas yrittävät estää ”vierailijaa” palaamasta oman joukkueensa alueelle.

Ei siis kovin kummoista?

Tässä kohtaa mukaan astuu lajin nimi, kabaddi, joka on hindin kieltä ja tarkoittaa hengityksen pidättämistä. Hippoja tekevän pelaajan pitää hokea koko ajan ”kabaddi-kabaddi”, kun hän vierailee toisen joukkueen alueella. Miksi? Siksi, että siten tiedetään hänen pidättävän koko ajan hengitystään – ja näin on sääntöjen mukaan toimittava.

Laji on erittäin suosittu Bangladeshissa ja Nepalissa sekä Intiassa, joka on kabaddin moninkertainen maailmanmestari.

Extreme-silittäminen

Seinäkiipeilyn yhteydessä silittämistä tehtiin extreme-silittämisen MM-kisoissa vuonna 2002.

Käykö silittäminen urheilusta? Ensin pitää todeta, että kyse on silityslaudalla tapahtuvasta vaatteiden tai tässä tapauksessa yleensä pyyhkeen silittämisestä.

Extremeksi homman tekee se, että tavoite on silittää mahdollisimman kummallisessa paikassa – kiipeilyseinällä, surffauksen tai laskuvarjohypyn yhteydessä tai missä tahansa poikkeuksellisessa tilanteessa.

Perussäännöt ovat nämä: Pitää käyttää oikeaa silityslautaa jalkoineen ja aitoa silitysrautaa. Silitettävän tuotteen on oltava lopputuloksena silitetty.

Lajissa on pidetty myös yhdet MM-kisat vuonna 2002.

”Jotta lajin voisi ottaa tosissaan, piti järjestää MM-kisat”, perusteli extreme-silittämisen mahdollinen keksijä Phil Shaw vuonna 2003.

MM-kisojen jälkeen kiinnostus lajia kohtaan on hiipunut, mutta joitakin merkkejä paluusta on ollut viime vuosina. Sosiaaliseen mediaan on tullut kuvia, joissa silitetään muun muassa vuorenrinteellä.

Tokion olympialaisten jälkeen extreme-silittäminen nousi Edinburgh Newsissä otsikkoon: rullalautailun jälkeen olympialajiksi kaivattiin muun muassa extreme-silittämistä. Kyseessä oli humoristinen kolumni, mutta ajatus oli se, että olympialaisiin on tullut lajeja, joita ei enää voi arvioida aivan perinteisin urheilukriteerein.

Calcio storico

Vuoden 2017 calcio storico -ottelu pelattiin Firenzessä 25. kesäkuuta.

Kun yhdistetään jalkapallo, rugby ja vapaaottelu, vastauksena on suurin piirtein calcio storico. Kyseessä on palloilulaji, jossa nykyisin pelataan yksi ottelu vuodessa Italian Firenzessä.

Lajin historia ulottuu 1700-luvulle, ja 1930-luvulla sitä elvytti diktaattori Benito Mussolini.

Calcio storicossa on molemmissa joukkueissa 27 pelaajaa. Vaihtopelaajia ei ole, ja jos joku pelaajista joutuu poistumaan kentältä, tilalle ei saa ottaa uutta pelaajaa.

Sääntöjäkin on, ja tässä olennaisimmat rajoitukset: toista pelaajaa ei saa potkaista päähän, eikä yhden pelaajan kimppuun saa käydä kerralla kuin yksi pelaaja. Melkein kaikki muu onkin sallittua. Otteluaika on 50 minuuttia, ja ottelu pelataan hiekkakentällä.

Yleensä vuoden ottelu pelataan kesäkuussa, mutta tänä vuonna se pelataan korona­virus­pandemian takia lauantaina 11. syyskuuta ja tietysti Firenzessä. Ottelussa kohtaavat Azzurrin ja Verdin joukkueet.