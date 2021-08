Tiia Hautala sanoo, että Vannisella on hyvät edellytykset uralleen. Vahvuuksia pitää kuitenkin hioa maltilla, jotta kova tehontuotto ei aiheuta vammoja.

Alle 20-vuotiaiden MM-kultaa seitsenottelussa voittanut Saga Vanninen on suurlahjakkuus paitsi kotimaisella myös kansainvälisellä tasolla. Näin arvioi seitsenottelun kaikkien aikojen kotimaisen tilaston toisena oleva Tiia Hautala.

Hautalan paras sarja on 6 369 syntyi Sevillan MM-kisoissa vuonna 1999, neljä vuotta ennen Vannisen syntymää. 18-vuotias Vanninen on jo noussut tilaston neljänneksi. Hautalan lisäksi hänen edellään ovat enää Satu Ruotsalainen Suomen ennätyksellä 6 404 ja Maria Huntington vuoden 2019 ennätyssarjallaan 6 339.

Vannisen paras sarja 6 271 syntyi aiemmin kesällä, kun hän voitti EM-kullan Tallinnassa. Kenian Nairobissa MM-kulta irtosi 5 997 pistettä tuoneella sarjalla.

”Se on ehdoton tosiasia, että Saga on suomalaisittain ylivoimainen lahjakkuus. Siitä huolimatta asioita pitää tehdä rauhassa. Hioa vahvuuksia ja kokonaisuutta maltilla”, Hautala sanoo.

Vanninen on Tampereen Pyrintöä edustava ottelija. Hautala, 49, puolestaan työskentelee Tampereella Varalan urheiluopistolla ja valmentaa Tampereen Urheiluakatemiassa ja muun muassa Manse PP:n naisten Superpesis­joukkueessa.

Hautala on puhunut Vannisen lahjakkuudesta tämän valmentajan Matti Liimataisen kanssa. Ottelulupauksen ominaisuudet ovat hyvin Sevillan MM-kisoissa viidenneksi otelleen Hautalan tiedossa.

Hautala muistuttaa, että Liimatainen on sanonut, ettei Vanninen vielä harjoittele kuin ammattilaiset. Kiristämisen varaa on tulevaisuudessa.

”Mutta kroppaa pitää vahvistaa, koska Sagalla on kova tehontuotto. Siinä on myös riskejä. Mitä kovemmin saa itsestään irti, sitä enemmän on riskejä vaivoista. Pitää muistaa mennä maltilla”, Hautala sanoo.

Tiia Hautala sanoo Saga Vannisen olevan suomalaisittain ylivoimainen lahjakkuus seitsenottelussa. Hautala on kaikkien aikojen tilastossa Suomen kakkonen.

Juuri tehontuotossa piilee Vannisen vahvuus, josta Liimatainenkin on usein puhunut. Hautala nostaa esiin myös sen, että pitkäksi urheilijaksi Vanninen saa aitajuoksussa tiheän askelfrekvenssin. Liimataisen työtä Hautala kiittelee myös kenttälajien tekniikkakehityksessä.

”Käsittääkseni Matin apuna on ollut myös lajispesialisteja katsomassa tekniikoita. Niitä on saatu vakioitua. Sagalla oli niin mahdoton voimantuottonopeus, että oli ehkä vaikeuksia saada tekniikkaa hallintaan ja hän singahteli minne sattui. Korkeudessa ja keihäässä on tullut teknisellä puolella kehitystä. Kuulaa hän on aina osannut työntää. 15 metriä on tuon ikäiselle naiselle aika kova tulos.”

Vanninen kertoi mestaruutensa jälkeen, että lopettaa kauden ja hoitaa seuraavaksi takareisi­vammansa kuntoon. Takareisi vaivasi hyppääjää Nairobissa käydyissä MM-kisoissa, mutta Vanninen oli riittävän ylivoimainen suosikki, joten mestaruutta se ei uhannut.

Kohti aikuisten sarjoja mentäessä Vanninen on hyvässä vauhdissa. Esimerkiksi Euroopan ennätystä nimissään pitävä Ruotsin Carolina Klüft ei yltänyt 18-vuotiaana aivan samoihin tuloksiin, vaikka ylittikin 6 000 pisteen rajan. Sen jälkeen Klüft paransi ennätystään kahtena kautena peräkkäin 500 pistettä ja teki 7 032 pisteen ennätyssarjansa vuonna 2003 Pariisin MM-kisoissa ollessaan 20-vuotias. Uransa aikana Klüft voitti kolme MM-kultaa ja olympiakullan.

Hautala muistuttaa, että kehitys on yksilöllistä ja hyppäykset saattavat tulla eri urheilijoilla eri aikaan. Tulosten tasaantuminenkin on mahdollista.

”Minulla ei ole kristallipalloa, ja ennustaminen on vähän turhaakin. Edellytykset on, mutta en lähde veikkailemaan.”