Perjantaina voimaan tulleet uudet koronarajoitukset aiheuttavat merkittäviä muutoksia viikonloppuna järjestettäviin urheilutapahtumiin.

Yleisölle rajoitukset näkyvät konkreettisimmin katsomoiden lohkomisena sekä sisäänkäyntien ja palveluiden porrastamisena.

”Kyllähän se aikamoinen jumppa on ollut. Työntekijät ovat tehneet pitkää päivää miettiessään vessa-, palvelu- ja porttivuoroja”, HIFK Fotbollin toimitusjohtaja Christoffer Perret sanoo.

HIFK pelaa sunnuntaina Veikkausliigassa Kuopion Palloseuraa vastaan. Seura myy Töölön Bolt-areenalle lippuja kolmeen katsomoon, jotka on pilkottu peräti 38 lohkoksi.

Itäkatsomossa lohkoja on 18, pääkatsomossa 12 ja IFK:n kannattajapäädyssä eli Klackenissa kahdeksan.

”Onhan tämä aikamoista karusellia, eivätkä nämä julkisuudessa olleet sekoilut auta yhtään tilannetta. Se luo työntekijöissä voimattomuuden tunnetta, kun päättäjätkään eivät tiedä, mistä he ovat päättäneet ja mikä on perustuslain mukaista ja mikä ei.”

”Hallitus ja avi taistelevat toisiaan vastaan. Kyllähän tämä aikamoista sekoilua on, ja STM:n ohjauskirje oli hyvin erilinjainen ja väljempi kuin avin ohje”, Perret jatkaa.

HIFK sai pelata kesän ensimmäisen kotiottelunsa yleisön edessä kesäkuun puolivälissä. Tuolloin katsomot oli lohkottu reiluun 20 lohkoon. Nyt niitä on siis 38.

”Aikaisemmassa suunnitelmassa niitä 50 katsojan lohkoja löydettiin pienempi määrä kuin nyt oli mahdollista tehdä”, Perret perustelee.

Tuoreimmat ohjeet sisältävät tiukennusten osalta myös helpotuksia, koska niissä todetaan nyt suoraan, että palveluja voidaan porrastaa. Sisäänpääsyn porrastaminen oli mahdollista jo aiemmin.

Yleisö saapuu sunnuntaina stadionille yhdeksästä eri portista. Niistä neljä johtaa itäkatsomon lohkoihin, kolme pääkatsomoon ja kaksi Klackeniin.

Yhtä porttia käyttää kolme, neljä tai viisi lohkoa portista riippuen. Sisäänkäynti on porrastettu kymmenen minuutin välein siten, että ensimmäiset katsojat pääsevät stadionille kello 17.30 eli tunti ennen ottelun alkua ja viimeiset ottelun alla 18.20.

Sunnuntain ottelun kapasiteetti on enimmillään 1 900 katsojaa. Tuo määrä täyttyy, mikäli jokaiseen 38 lohkoon saapuu 50 ihmistä.

Otteluun ei myydä lainkaan lippuja portilta eli paikalle saapuvien on hankittava lippunsa ennakkoon. Ottelussa on maskipakko.

”Sisääntulo edellyttää maskin käyttöä”, Perret vahvistaa.

”Avin linja ja ohjeistus ovat sellaisia, että suunnitelma ja sen mahdollistaminen ovat järjestäjän vastuulla. Toteutus on ihmisistä kiinni.”

Toimitusjohtaja uskoo ihmisten olevan jo tottuneita pandemian tuomiin rajoituksiin ja olevan varovaisia ilman holhoustakin.

”Ravintoloitsijat ovat sanoneet, että ihmiset ovat itsekin porrastaneet, eivätkä edes pyrkineet palveluihin samaan aikaan.”

Reetta Lehtisen (oik.) edustama Roihuttaret pelaa lauantaina kesän viimeisen runkosarjaottelunsa naisten Superpesiksessä. Katsojia otetaan paikan päälle korkeintaan 250. Kuvassa Lehtinen esittelee mailataituruuttaan Seinäjoen Maila-Jussien lukkarin Johanna Karjanlahden nostaman syötön jälkeen.

Roihuttaret pelaa runkosarjan viimeisen kotipelinsä lauantaina. Kempeleen Kiriä vastaan pelattavaan otteluun otetaan sisään 250 katsojaa. Lippuja myydään noin 150.

Helsinkiläisseura on jakanut uusitun kenttänsä pääkatsomon sekä kakkos- ja kolmospuolen sivukatsomot yhteensä viiteen eri lohkoon. Sisäänkäyntejä on kolme.

”Meillä oli kauden ensimmäisessä ottelussa ihan samalla tavalla tämä lohkohomma käytössä”, Roihun puheenjohtaja Minna Koivisto kertoo.

”Nyt tämä on ehkä helpompaa, kun sen on kerran tehnyt. Ensimmäinen kerta oli pikkuisen haastavampi.”

Katetussa pääkatsomossa on kaksi lohkoa, ja ne on varattu vain kausikorttilaisille. Sisäänkäynti katsomoon on uudesta pääsisäänkäynnistä Abraham Wetterin tieltä.

”Emme ole pyytäneet kausikorttilaisilta ennakkoilmoittautumista, vaan olemme varanneet paikat heille suoraan. Kun he ovat ostaneet kausikorttinsa pääkatsomoon, varmistamme, että he sinne myös pääsevät”, Koivisto sanoo.

” ”Nyt tämä on ehkä helpompaa, kun sen on kerran tehnyt.”

Kolmospuolella on yksi katsomolohko ja kakkospuolella kaksi. Kolmospuolen sekä kakkospuolen kauemman lohkon sisäänkäynnit ovat Satumaanpolun puolella.

”Pystymme jakamaan sisäänkäyntien isot portit niin, että lohkojen väliset turvavälit säilyvät”, Koivisto sanoo.

Kakkospuolen kotipesää lähempään katsomolohkoon saavutaan Roihuvuoren vanhan pesäpallokentän reunalla olevasta portista Abraham Wetterin tieltä.

Myös kaikki kioskit ja WC-tilat on numeroitu lohkoittain. Koivisto kertoo, että kentälle on tilattu pienempiä lohkoja varten kaksi bajamajaa.

Koivisto kertoo, että lippujen osto on mahdollista myös portilta, mikäli niitä jää myytäväksi. Hän kuitenkin toivoo ihmisten varmistavan sisäänpääsynsä ennakkoon.

Ottelussa on maskisuositus.

Naisten Superpesiksen ottelu Roihuttaret–Kempeleen Kiri Roihuvuoren pesäpallokentällä lauantaina 21. elokuuta kello 16.

Jalkapallon Veikkausliigan ottelu HIFK–KuPS Töölön Bolt-areenalla sunnuntaina 22. elokuuta kello 18.30.

