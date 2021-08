HJK:n jo saavuttaman Konferenssi-liigan lohkopelipaikan perusteella voi sanoa, että joukkueenrakennus ja valmennus on onnistunut hyvin, kun joukkue pystyy kamppailemaan eurocupkarsinnoissa monta kokoluokkaa suurempia vastustajia vastaan, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Virtanen.

Suuri suomalainen jalkapalloilta torstaina tarjosi yhden suuren pettymyksen ja yhden kelvollisen tuloksen.

KuPS kyykkäsi odotettuakin pahemmin Union Berliniä vastaan, kun se hävisi Olympiastadionilla selvin numeroin 0–4 eikä päässyt oikeastaan missään vaiheessa kunnolla kamppailuun mukaan Konferenssi-liigan viimeisellä karsintakierroksella. HJK sen sijaan tarjosi Turkin suurseura Fenerbahçelle hyvän vastuksen Istanbulissa, ja 0–1-tappio tarjoaa vielä kelvolliset lähtökohdat toiseen osaotteluun Eurooppa-liigan viimeisellä karsintakierroksella.

KuPSin ja Unionin tasoero oli tietenkin ennakolta selvä, mutta ehkä KuPSin päävalmentajan Simo Valakarin olisi pitänyt tinkiä idealismistaan ja käskeä joukkueensa puolustamaan nähtyä syvemmällä – etenkin Union Berlinin kaltaista vastahyökkäysjoukkuetta vastaan.

HJK onnistui siinä missä KuPS epäonnistui. Kumpikin joukkue lähti rohkeasti pelaamaan pelitavallaan ennakkosuosikkeja vastaan, mutta Klubin joukkuepuolustus pystyi tylsyttämään Fenerbahçen hyökkäykset. Vain yksi kaukolaukaus upposi maalivahti Jakob Tånnanderin taakse.

HJK:n apuvalmentaja Joonas Rantanen piti 0–1-tulosta kohtalaisena. Hänen mukaansa ottelusuunnitelma toimi pääsääntöisesti hyvin, ja toiseen osaotteluun jäi mahdollisuudet voittaa ottelupari ja edetä Eurooppa-liigan lohkovaiheen peleihin.

”Onnistuimme siinä, miten pystyimme kontrolloimaan sitä, kun vastustaja hyökkäsi viideltä kaistalta sekä laitakaistojen että keskustan puolustamisessa. Vastustaja jäi loppujen lopuksi aika vähille maalipaikoille”, Rantanen kertoi perjantaina joukkueen palattua Helsinkiin.

HJK:lta jäi sivuun ottelun alla keskikenttäpelaaja Lucas Lingman ja keskuspuolustaja Miro Tenho. HJK:n oli pakko muokata ryhmitys kolmen topparin linjasta kahden topparin linjaan.

”Heidän poissaolonsa vaikutti siihen, millaisia pelaajatyyppejä on kentällä, ja ottelusuunnitelma piti rakentaa sen mukaan. Piti miettiä uudestaan, miten hyökkäämme ja puolustamme. Kun oli yksi toppari vähemmän käytettävissä, se vaikutti ryhmityksen harkintaan”, Rantanen sanoi.

HJK:n tämän kauden joukkueessa on kaksi selkeätä vahvuutta: luja puolustus, joka suojelee hyvin rangaistusaluettaan, ja dynaamiset pelaajat, jotka pystyvät vauhdilla lähtemään vastahyökkäyksiin. Fenerbahçea vastaan keskuspuolustajien Daniel O’Shaughnessyn ja Valtteri Morenin sekä keskikenttäpelaaja Tim Sparvin kokemus näkyi selvästi. Toisaalta HJK hyötyy nopeatempoisissa europeleissä nopeista ja vahvoista pelaajistaan, kuten Riku Riskistä, Roope Riskistä, Luis Carlos Murillosta ja Filip Valenčičista.

Ilman pitävää puolustusta ei eurocupkarsintojen pelejä tai ottelupareja voiteta. Näin hyvää puolustusta HJK:lla ei ole ollut vuosikausiin.

”Puolustuslinjassa meillä on useita hyviä pelaajia ja pelaajatyyppejä, jotka sopivat haluamaamme pelitapaan. Puolustaminen on isossa osassa harjoittelua, ja sille annetaan iso merkitys, kun rakennamme pelitapaa ja ottelusuunnitelmia. Sitä harjoitellaan paljon joukkuetasolla ja yksityiskohtaisesti eri puolustuskorkeuksilla, ja siinä pidetään kovaa vaatimustasoa yllä.”

Ensi viikon torstaina on vielä mahdollista, että Klubi haastaa kotikentällään väkevästi Fenerbahçen ja taistelee pääsystä toisen kerran Eurooppa-liigan lohkovaiheeseen.

HJK:n jo saavuttaman Konferenssi-liigan lohkopelipaikan perusteella voi sanoa, että joukkueenrakennus ja valmennus on onnistunut hyvin, kun joukkue pystyy kamppailemaan eurocupkarsinnoissa monta kokoluokkaa suurempia vastustajia vastaan. Tätä ei ole nähty moneen vuoteen – viimeksi 2014.

”Olemme ajatelleet myös pelaajatyyppien ja pelitavan osalta, millaiseksi kansainvälinen peli on jo mennyt. Mahdollistamme myös sen, että pelaajat pystyvät kehittymään kohti sitä. Kun pelaajat siirtyvät muihin ympäristöihin, on heillä valmiuksia sopeutua, kun he ovat olleet mahdollisimman vaativassa ympäristössä täällä”, Rantanen sanoi.

