Sumalaisista mukana ovat Ida Hulkko, Jenna Laukkanen, Laura Lahtinen ja Fanny Teijonsalo.

Uinnin ISL-ammattilaisliigan kolmas kausi tarjoaa neljälle mukana olevalle suomalaisuimarille kaivattuja kovia kisoja ja ammattiurheilijalle tärkeää näkyvyyttä. Ida Hulkko (Team Iron), Jenna Laukkanen (London Roar), Laura Lahtinen (London Roar) ja Fanny Teijonsalo (Energy Standard) hyppäävät altaaseen ensi viikolla Napolissa alkavalla kaudella.

”Syksy on tyypillisesti ollut treenikausi, mutta minulle sopii paljon paremmin, että heti on kovia startteja suhteellisen paineettomasti. Näkyvyys on myös tärkeää. Uinti on suhteellisen piilossa oleva laji, ja tästä media kiinnostuu enemmän. Oman uran rahoittaminen on ollut haasteellista, ja startti- ja palkintorahat ovat tärkeitä”, Teijonsalo sanoi Suomen Uimaliiton etätiedotustilaisuudessa.

Hulkko kertoi ehtineensä pitää vain puolentoista viikon loman Tokion olympialaisten jälkeen, mutta lähtevänsä täynnä intoa toiselle ISL-kaudelleen.

”Nyt saadaan oikeasti kovia kisoja lyhyen radan kaudelle. Vanha tapa oli, ettei lyhyen radan kisoilla ollut väliä. Minusta tämä on vain positiivinen asia”, Hulkko sanoi.

Hulkko ui viime kaudella samassa joukkueessa Jenna Laukkasen kanssa, mutta täksi kaudeksi Laukkanen varattiin London Roariin. Laukkanen kertoi varaustilaisuusiltana menneensä jo nukkumaan, ja poikaystävä oli herättänyt hänet varauksen tultua julki.

”Tässä uidaan joukkueelle. On turha surkutella omia suorituksia, jos sattuu huonompi päivä.”

Kahden aiemman ISL-kauden perusteella Laukkanen piti liigan tärkeimpänä antina kovia kisoja.

”Tällä tavalla pääset lähemmäs maailman kovimpia ja heidän kisarutiinejaan, näet millaisia kilpailijoita muut ovat. Ja ihmisiä he ovat kuten muutkin, se tasaa puntteja. Kovat kisat opettavat kaikkein eniten, esimerkiksi miten osaat kontrolloida jännitystä. Joukkueaspekti vähentää paineita, ja sitten tulee tietenkin näkyvyys. Tämä on erilainen systeemi kuin arvokisat, jotka voivat vaikuttaa tylsiltä. Tämä on show”, Laukkanen sanoi.

ISL-debytantti Laura Lahtinen ei ollut edes odottanut pääsyä liigaan.

”Kun sain kuulla, että pääsin noin hyvään tiimiin, olin tosi innoissani.”