Bob Marleyn perhe oli mukana suunnittelemassa amsterdamilaisten uutta kolmospaitaa.

Hollantilainen jalkapallon suurseura Ajax julkaisi perjantaina kolmannen pelipaidan, ja sosiaalisen median kanavissa innostuttiin nopeasti.

Amsterdamilaisseura Ajaxin paidan takana on tarina. Seura kertoo, että paidan inspiraation lähteenä on toiminut seurayhteisön rakkaus reggaemusiikin legendaan Bob Marleyyn ja hänen kappaleeseensa Three Little Birds, mikä tarkoittaa suomeksi Kolme pientä lintua.

Paita esiteltiin Twitter-tilillä laulun säestämänä. Niskassa on kappaleen mukaisesti kolme pientä lintua. Värit ovat Marleynkin usein käyttämät keltainen, vihreä ja punainen.

Mutta miten jamaikalaistähti liittyy Ajaxiin? Syy löytyy kannattajista ja seuran vieraspeli­matkasta.

BBC kertoo Ajaxin kannattajien ottaneen laulun omakseen vuonna 2008. Kannattajat olivat katsomassa vieraspeliä Cardiffissa. Ottelun jälkeen kannattajia pyydettiin jäämään katsomoon odottamaan poistumista. Tapa on yleinen jalkapallomaailmassa, sillä halutaan välttää koti- ja vierasjoukkueen kannattajien ei-toivottuja kohtaamisia.

Ajaxin kannattajien odottaessa stadionin dj alkoi soittaa Marleyn kappaletta. Kannattajat ihastuivat kappaleeseen ja ovat laulaneet sitä jokaisessa Ajaxin pelissä siitä lähtien. Kappaleen kertosäkeen sanat kertovat toivosta ja kannattajat laulavatkin kappaleen tuloksesta riippumatta. Sanoissa kehotetaan olemaan huolehtimatta, sillä kaikki päättyy hyvin.

Bob Marley kuoli vuonna 1981, eli paljon ennemmin kuin laulu päätyi Ajax-fanien käyttöön. Hänen poikansa Ky-Mani Marley on esittänyt laulun Ajaxin stadionilla ottelun puoliajalla vuonna 2018. Kolmospaita on suunniteltu yhdessä Marleyn perheen kanssa. Bob Marleyn tytär Cedella Marley sanoo olevansa liikuttunut siitä, että kappale on päätynyt Ajaxin kannattajien käyttöön.

”Tällaiset tarinat lämmittävät mieltäni ja osoittavat, miten vaikuttavia kappaleet, kuten Three Little Birds voivat olla. Jalkapallo oli kaikki kaikessa isälleni. Hän sanoi usein, että jalkapallo on vapautta”, Cedella Marley sanoi.