Saros nousee selväksi ykkösvahdiksi Nashville Predatorsissa, kun Pekka Rinne lopetti uransa.

Juuse Saros sanoo olevansa valmis Nashville Predatorsin NHL-joukkueen ykkösmaalivahdiksi Pekka Rinteen lopettamisen ja uuden sopimuksensa myötä.

”Haluan olla johtaja joukkueessa, jatkaa siitä mihin lopetin viime vuoden lopussa”, Saros sanoi NHL:n nettisivuilla perjantaina. Neljä päivää aiemmin hän oli allekirjoittanut nelivuotisen ja 20 miljoonan dollarin arvoisen jatkosopimuksen Predatorsin kanssa.

Saros, 26, nousi Nashvillen ykkösmaalivahdiksi viime kauden puolimaissa jaettuaan sitä ennen vastuun Rinteen kanssa. Rinne ilmoitti heinäkuussa lopettavansa uransa viidentoista Predatorsissa pelatun kauden jälkeen.

”Olin onnekas ja kiitollinen siitä, että sain jakaa hommat hänen kanssaan neljän tai viiden vuoden ajan. Oli hiukan surullinen hetki, kun hän kertoi ettei palaa. Henkilökohtaisesti olen valmis ottamaan seuraavan askeleen ja ottamaan johtajan paikan joukkueessa”, Saros sanoi.

Nashville valitsi Saroksen kesän 2013 varaustilaisuuden neljännellä kierroksella. Hän on pelannut 155 ottelua Predatorissa ja kerännyt 14 nollapeliä.

Predatorsin general manager David Poile sanoi ESPN:n haastattelussa torstaina, että Saroksen on nyt näytettävä olevansa ykkösvahdin paikan arvoinen.

”Hänellä on vielä paljon näytettävää. Tämä on hänen ensimmäinen vuotensa ilman Pekkaa. Kun pelataan normaali 82 ottelun runkosarja, hän joutuu pelaamaan enemmän otteluita kuin hän on koskaan ennen pelannut”, Poile muistutti.

Tähän mennessä Saroksen suurin ottelumäärä yhden NHL-kauden aikana on 40 kaudella 2019–2020.

”Tietysti tämä on isompi rooli, mutta ei se oikeastaan muutu. Yritän aina parhaani, oli roolini mikä tahansa. Uskon sopeutuvani siihen. Olen pelannut ennenkin ykkösmaalivahtina eri liigoissa ja olen valmis aloittamaan kauden”, Saros sanoi.