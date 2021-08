Venlojen viestin paras suomalaisjoukkue oli Tampereen Pyrintö, joka sijoittui lopputuloksissa neljänneksi.

Josefine Heikka, Natalia Gemperle, Jana Knapova ja Irina Nyberg Alfta ÖSA OK -seurasta iloitsivat voitostaan lauantaina.

Suunnistuksen suurviestissä ankkuriosuudelle kärjessä lähteminen ei ole kokeneellekaan urheilijalle helppo tilanne. Moninkertainen arvokisamitalisti Natalia Gemperle hallitsi tilanteen ja toi joukkueensa Alfta-Ösa OK:n ylivoimaiseen Venlojen viestin voittoon Rovaniemellä.

”Olen aina katsonut suurella kunnioituksella ankkureita, jotka ovat lähteneet ensimmäisenä ja tulleet ensimmäisenä maaliin. Paineet ovat suuret, kun joukkue on tehnyt kaikkensa ja katseet kohdistuvat sinuun”, Gemperle sanoi naurahtaen.

Häntä ennen ruotsalaisjoukkueen viestiä veivät Irina Nyberg, Josefine Heikka ja Jana Knapova. Gemperle ja Heikka olivat joukkueessa myös 2017, jolloin seura voitti Venlojen viestin ensimmäisen kerran.

”Kun voittaa jotain ensimmäistä kertaa, se on erityistä. Mutta on saavutus myös tehdä jotain toistamiseen. Strategianamme on aina ollut, ettemme keskity tulokseen. Tiedän, että se kuulostaa vähän kornilta”, Heikka sanoo iloisena.

Yksinkertaisuudessaan Alfta-Ösa OK:n taktiikka toimii, sillä omaan suoritukseen keskittyminen tuotti tulosta tälläkin kertaa. Joukkue sai onnistuneen alun, sillä Irina Nyberg tuli vaihtoon toisena. Hän keskittyi alussa saamaan suunnistuksen hyvin haltuun.

”Lopussa huomasin, että voin juosta kovempaakin”, Nyberg sanoi.

Suomalaisjoukkueista Tampereen Pyrintö oli ankkuriosuudella jopa voittotaistossa Saila Kinnin, Lotta Karholan ja Venla Harjun osuuksien jälkeen. Simona Aebersoldille sattui kuitenkin virhe, joka pudotti joukkueen lopulta neljänneksi.

Ankkuriosuudella nähtiin erittäin jännittäviä tilanteita. Myös kärkipaikka vaihtui, kun Tampereen Pyrinnön ankkuri Simona Aebersold vei joukkueen johtoon. Pyrinnön kohtaloksi koitui neljäs rastiväli, jossa Aebersold harhaili suolla ja menetti otteen kärkitaistelusta.

”Yritin vain keskittyä omaan suunnistukseeni, ja se sujuikin melko hyvin 11. rastille asti. Siinä tiesin olevani melko lähellä rastia, mutten jotenkin enää ymmärtänytkään karttaa. Sen jälkeen piti vain saada itseluottamukseni takaisin”, Aebersold kuvaili.

Viesti ratkesi 4,8 kilometrin ja 7 kilometrin väliselle pitkälle rastivälille, jossa kärkijoukkueet tekivät erilaisia reittivalintoja. Alfta Ösan Gemperle suunnisti välin virheettömästi ja kasvatti eron toisena olleeseen IFK Göteborgin Sara Hagströmiin 1:35:iin. Tampereen Pyrintö, OK Kåre ja Järla Orienteering tulivat rastille 1:51 kärkeä perässä. Samalla Hiidenkiertäjien Annika Rihma putosi sijalle kuusi, kärjestä 3:31 jääneenä.

Venla Harju totesi maaston olleen odotettua, mutta radan menneen hieman eri lailla ennakkoajatuksiinsa nähden. Omaan suoritukseensa hän oli tyytyväinen, sillä tavoitteena oli antaa Aebersoldille mahdollisuus taistella kärkisijoista ja se toteutui.

Lue lisää: Kaikkien aikojen pimeimmässä Jukolassa ei saa enää apua rastien heijastimista

.