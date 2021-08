Salminen paransi kisoissa kaksi sekuntia kisoja edeltävää ennätystään.

Suomen mitaliputki yleisurheilun alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa jatkui sunnuntaina, kun Heidi Salminen voitti 400 metrin aidoissa kultaa. Salminen voitti finaalin ennätysajallaan 59,64. Hän nousi tämän ikäluokan Suomen kaikkien aikojen tilastossa toiseksi Viivi Lehikoisen jälkeen.

”En meinaa uskoa tätä. Kun finaali oli jo yllätys, en todellakaan odottanut tätä. Varsinkin, kun ennätyskin parani niin paljon. Tämä ei tunnu todelliselta”, Salminen sanoi Urheiluliiton tiedotteessa.

Ranskan Ludivine Aubert oli toinen ajalla 57,16 ja Kanadan Savannah Sutherland kolmas ajalla 57,27.

Ennen Nairobin kisoja Salmisen ennätys oli vielä 59,17. Hän on parantanut kisoissa kahdesti ennätystään: ensin alkuerissä 0,95 sekuntia aikaan 58,12 ja loppukilpailussa edellinen ennätys parani vielä 0,94 sekunnilla.

Jyväskylän Kenttäurheilijoita edustava Salminen harjoittelee entisen huippuaiturin Tuija Helanderin valmennuksessa. Hän on ensimmäinen suomalainen, joka on koskaan pystynyt 400 metrin aitajuoksussa mitaleille alle 20-vuotiaiden MM-kilpailuissa.

”Tiesin, että Heidissä on potentiaalia. Siinä alkuerien 58,12-juoksussa ei tullut läheskään kaikki ulos, mutta tulos alkoi olla jo sinne päin. Finaaliaika oli pommi minullekin. Ajattelin, että Heidi pystyisi sellaiseen 57,5:n aikaan”, Helander sanoi Urheiluliiton tiedotteessa.

”Juoksun loppu on ollut Heidille vähän ongelmallinen. Hänellä on ollut pientä arkuutta. Heidi on alkanut vesiesteen kohdalla empimään. Olen sanonut, että 200 metriä pitää mennä ihan huomaamatta ja sitten on alettava tehdä töitä aita kerrallaan.”

Salminen aloitti nousunsa kohti kärkeä takakaarteessa, kun hän nousi seitsemännellä aidalla kolmanneksi ja loppusuoralle kaarruttaessa jo toiseksi.

Salminen on ensimmäinen suomalainen 400 metrin aitajuoksun maailmanmestari. Euroopan mestaruuskin on suomalaisille tuiki harvinaista mannaa. Siihen ovat pystyneet vain Bertel Storskrubb vuoden 1946 EM-kilpailuissa Oslossa ja Viivi Lehikoinen alle 18-vuotiaiden EM-kilpailuissa Tbilisissä vuonna 2016.

Edellinen suomalaisen 400 metrin aitajuoksussa saavuttama arvokilpailujen mitali on Viivi Lehikoisen pronssimitali alle 19-vuotiaiden EM-kilpailuissa Grossetossa vuonna 2017.

Salmisen mestaruus oli Suomen neljäs Nairobin MM-kilpailuista. Edellisen kerran Suomen joukkue on yltänyt maailmanlaajuisissa arvokilpailuissa neljään tai useampaan kultamitaliin 93 vuotta sitten vuoden 1928 Amsterdamin olympiakisoissa.

1500 metrin finaalissa Ilona Mononen sijoittui kahdeksanneksi ajalla 4.28,09.