Naisten 100 metrin maailmanennätys on 33 vuoden jälkeen vihdoin uhattuna.

Elaine Thompson-Herah on kaikkien aikojen toiseksi nopein nainen.

Jamaikan Elaine Thompson-Herah vahvisti lauantaina Eugenen maineikkaan radan nopeuden 100 metrin voittoajallaan 10,54.

Tuore olympiavoittaja nousi Timanttiliigan voittoajallaan historian toiseksi nopeimmaksi naiseksi ja vain viiden sadasosan päähän Yhdysvaltain Florence Griffith-Joynerin 33-vuotiaasta ME-ajasta 10,49.

”Paluu ennätysajalla kisoihin on arvokisojen jälkeen uskomatonta. Se merkitsee paljon, koska tehtäväni on innostaa kokonaista sukupolvea. Minulla on vielä kilpailuja, joten en innostu liikaa. Täytyy jatkaa töitä”, Thompson-Herah sanoi.

Eugenen kilpailu oli myös Yhdysvaltain olympiakarsinnat voittaneen Sha'Carri Richardsonin paluu radoille, mutta hän jäi pikamatkalla viimeiseksi ajalla 11,14.

Richardson joutui sivuun Tokion olympialaisista marihuanakäryn takia.

”Oli hieno palata”, Richardson vakuutti.

”Tämä oli vain yksi kisa, enkä ole pettynyt itseeni. Voitte teilata minut ja puhua, mitä haluatte, mutta olen palannut jäädäkseni.”

Shelly-Ann Fraser-Pryce oli juoksussa toinen ajalla 10,73, ja Shericka Jackson varmisti Jamaikan kolmoisvoiton ajalla 10,76.

Miesten 200 metrillä olympialaisten pronssimitalisti Noah Lyles rynnisti voittoon kauden kärkiajalla 19,52. Olympiahopeamitalisti Kenny Bednarek ajalla 19,80 ja Noahin veli Josephus Lyles ajalla 20,03 viimeistelivät yhdysvaltalaisten kolmoisvoiton. Lyles kiitteli katsojia.

”En usko, että ymmärrätte, miten elotonta Tokiossa oli, kun siellä ei ollut yleisöä. Oli kuolemanhiljaista. Oli mahtavaa nähdä täällä paljon ihmisiä, jotka rakastavat yleisurheilua”, Lyles kiitteli.

Aitajuoksija Rai Benjamin juoksi 200 metrillä viidenneksi ennätyksellään 20,16.

Kenian Norah Jeruto Tanui hurjasteli naisten 3 000 metrin esteissä kaikkien aikojen tilaston kolmanneksi kauden kärkiajalla 8.53,65. Hän kohensi ennätystään kuusi sekuntia ja kauden kärkitulostaan seitsemän sekuntia.

Norjalainen 1 500 metrin olympiavoittaja Jakob Ingebrigtsen voitti Eugenessa mailin juoksun kauden kärkiajalla ja Pohjoismaiden ennätyksellä 3.47,24. Hän nousi kaikkien aikojen listalla yhdeksänneksi.

Naisten 1 500 metrin kaksinkertainen olympiavoittaja, Kenian Faith Kipyegon kohensi matkan kärkiajan lukemiin 3.53,23, ja joukkuetoveri Joshua Cheptegei juoksi kahden mailin kilpailussa kauden kärkiajan 8.09,55.

Kenttälajien hurjimman tuloksen tuuppasi kuulantyönnön ME-mies ja olympiavoittaja Ryan Crouser. Hän voitti kilpailun lähes puolentoista metrin turvin tuloksella 23,15.

Crouser jäi silti 22 senttiä kesäkuussa työntämästään maailmanennätyksestä.

Eugenessa järjestetään ensi vuonna yleisurheilun MM-kilpailut.