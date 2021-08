Siirtohuhujen kohteena ollut Harry Kane pääsi kentälle toisella jaksolla.

Chelsean tuore hankinta Romelu Lukaku kiitti avauskokoonpanon paikasta ja naulasi ottelun ensimmäisen täysosuman Arsenalin verkkoon Lontoon paikallispelissä. Lukaku ei ollut pelikunnossa vielä avauskierroksella, mutta näytti sunnuntaina väläyksiä vaarallisuudestaan.

Chelsea voitti lopulta 2–0 ja on paikalliskilpailija Tottenhamin tavoin voittanut kauden molemmat ottelunsa. Arsenal jatkaa nollakerhossa. Avauskierroksella se hävisi sarjanousija Brentfordille 0–2.

Tilastopalvelu Optan mukaan Arsenal ei ollut koskaan aiemmin 118-vuotisen pääsarjahistoriansa aikana aloittanut kautta kahdella tappiolla tekemättä maaliakaan.

Seuraavalla kierroksella joukkue kohtaa hallitsevan mestarin Manchester Cityn vieraskentällä, joten helpolta ei vaikuta jatkokaan.

Viime kauden kakkonen Manchester United tarjoili pisteen Southamptonille, kun ottelu päättyi 1–1. Kotijoukkue pääsi johtoon puolen tunnin kohdalla, kun ManU:n Fred teki oman maalin. Toista jaksoa ehti kulua kymmenisen minuuttia, ja ManU:n Mason Greenwood tasoitti lukemat.

Tottenham otti toisen peräkkäisen 1–0-voiton jalkapallon Englannin Valioliigassa, kun se kukisti sunnuntain iltapäiväottelussa Wolverhamptonin. Dele Alli vei vierasjoukkue Tottenhamin johtoon jo yhdeksännellä peliminuutilla, kun hän upotti rangaistuspotkunsa vastustajan maaliin.

”On aina hyvä saada maali ottelun alussa. Se tekee hommat paljon helpommaksi, mutta Wolves pelasi hyvin. Puolustimme yhtenäisesti, ja olen ylpeä pojista. Tietysti olen mielissäni tällaisesta alusta (kaksi voittoa), mutta meillä on pitkä matka kuljettavana ja paljon kehitettävää pelissämme”, Tottenhamin päävalmentaja Nuno Espirito Santo kertoi BBC:lle.

Parikymmentä minuuttia ennen loppua päävalmentaja juoksutti kentälle Harry Kanen, joka pelasi kauden ensimmäiset liigaminuuttinsa. Hän ei ollut kokoonpanossa viikko sitten, kun Tottenham kukisti Manchester Cityn 1–0.

Viime kauden maalikuningasta on oltu viemässä juuri Cityyn, mutta hallitseva mestari ei ole halukas maksamaan Kanesta vaadittua siirtosummaa.

"Hän pelasi, on pääsemässä kuntoon ja auttoi meitä. Hän on iso apu meille. Puhumme yhdestä maailman parhaimmista pelaajista. Olemme erittäin onnekkaita, että meillä on hänet”, Tottenham-luotsi kuittasi utelut Kanen tilanteesta.

Wolverhampton on hävinnyt kauden molemmat ottelunsa.