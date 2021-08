Valtteri Bottas ajaa viidettä kauttaan Mercedes-tallissa. Ensi kaudelle on ainakin kolme tallivaihtoehtoa.

Formula ykkösten kausi jatkuu ensi viikonloppuna Span radalla Belgiassa. Samalla nousevat pintaan jälleen kysymys, kuka on Lewis Hamiltonin tallikaveri Mercedeksellä ensi kaudella?

Valtteri Bottas on ollut Mercedeksen toinen kuljettaja vuodesta 2017 lähtien. Joka vuodelle Bottas on aina saanut vuoden sopimuksen, vaikka nastolalainen itse olisi halunnut kahden vuoden pestin.

Viime vuonna Bottaksen jatko vahvistettiin hyvissä ajoin kesällä, mutta tämä vuosi näyttää menevän jopa hankalammaksi kuin vuonna 2019. Tuolloin Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff pallotteli julkisuudessa Budapestin osakilpailun aikana kahden kuskin välillä: Bottas vai silloinen Mercedeksen testikuljattaja Esteban Ocon.

Wolff suitsutti kovasti Oconia, mutta elokuun loppupuolella Mercedes päätyi tekemään jatkosopimuksen Bottaksen kanssa. Ocon siirtyi Renaultille, joka nykyisin on nimeltään Alpine-talli.

Nyt Wolffin puheet ovat samantyyppisiä, mutta Oconin tilalla on Willams-kuski George Russell, jonka otteet Hamiltonin tuuraajana viime kaudella yhdessä osakilpailussa ihastuttivat monia. Myös tällä kaudella heikolla Williamsilla Russell on ajanut vahvasti etenkin aika-ajoissa.

Näin Wolff luonnehti tilannetta Bild-lehden haastattelussa:

”Meidän on valittava Valtterin vakauden ja Georgen lahjakkuuden välillä. Haluan, että asia ratkaistaan syyskuun aikana, jotta molemmat voivat löytää kunnolla paikkansa ensi kaudelle”, Wolff totesi.

Bottas itse ei ole sen kummemmin tilannettaan julkisuudessa pohtinut. Viikonloppuna Etelä-Suomen Sanomien haastattelussa Bottas ”uskoi jatkavansa F1:ssä”.

”En pysty siitä mitään tarkempaa sanomaan, en tiimejä nimeltä. Uskon, että olen vielä kilpailemassa [vuoden päästä].”

Jos Bottas ei jatka Mercedeksellä, mitä vaihtoehtoja jää jäljelle?

Pelkästään sopimustilanteita katsomalla vaihtoehtoja ei enää kovin runsaasti ole. Mercedeksen lisäksi toinen kuljettaja kaudelle 2022 on vahvistamatta Red Bullilla, Aston Martinilla ja Williamsilla. Lisäksi Alfa Romeo ja Alpha Tauri eivät ole julkaisseet kummankaan ensi kauden kuskinsa nimeä.

Käytännössä helpoimmalta vaihtoehdolta näyttäisi se, että Bottas ja Russell vaihtaisivat päikseen talleja. Bottas ajoi ennen Mercedes-kausiaan juuri Williamsilla.

Mutta: Williams ei näytä kehittyvän juuri mihinkään, joten kärkitallista kisaamaan Haas-kuskien kanssa sijoista 17–20 ei ehkä ole sitä, mitä Bottas tavoittelee.

Vahvasti on noussut esille myös se, että Bottas korvaisi Kimi Räikkösen tai kenties Antonio Giovinazzin Alfa Romeolla. Autosport uutisoi jo heinäkuussa, että Bottas olisi Alfa Romeon ykkösvaihtoehto ensi kaudelle, jos hän ei jatka Mercedeksellä. Alfa Romeon tallipäällikkö Frederic Vasseur totesi viikonloppuna Autosportille, että hän uskoo tallin houkuttelevan huippukuskeja.

”Olemme hyvässä asemassa, koska olemme kunnianhimoisia”, Vasseur totesi.

Vasseur ennustaa, että talli nousee seuraavien vuosien aikana selkeästi keskikastin talliksi. Tässä voisi siten olla rooli myös Bottaksella.

Niin kauan kuin Bottaksen tilanne on auki, riittää huhuja. Yksi veikeimmistä liittyy Red Bulliin: Bottas on kerännyt enemmän pisteitä kuin Red Bull -tallin Sergio Perez, vaikka Red Bullin auto on ollut tällä kaudella nopeampi Mercedeksen. Olisiko Bottas Max Verstappenille, kuten Hamiltonillekin, erinomainen tallikaveri?

Joka tapauksessa Bottaksen manageri Didier Coton jatkanee pyörimistään F1-tallien edustustiloissa myös Belgian Spassa kuten hän teki elokuun alussa Budapestissä.