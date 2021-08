Lucas Lingman on auttanut tällä kaudella HJK:ta varmistamaan paikan Konferenssi-liigan lohkovaiheessa.

Lucas Lingman oli vielä muutama vuosi sitten katkera nuori pelaaja, joka oli tyytymätön peliaikaansa HJK:ssa. Tilanne muuttui, kun hän haki Rovaniemeltä kannukset ja lihakset miesten peleihin. Nyt hän on HJK:ssa viimeinkin keskikentän johtava pelaaja.

Kuusi vuotta siinä meni ennen kuin Lucas Lingman oli liigadebyyttinsä jälkeen valmis keskikentän johtavaksi pelaajaksi HJK:ssa.

Se vaati uhrauksia ja määrätietoista työtä: lukion keskeyttämisen, taistelua peliajasta nuorena pelaajana Klubin kokeneiden pelaajien keskellä, vauhdin hakemisen Rovaniemeltä ja lopulta Rasmus Schüllerin varjon väistymisen tieltä.

Tällä kaudella Lingman, 23, on ollut HJK:n keskikentän johtava pelaaja joukkueessa, joka hankki paikan Konferenssi-liigaan ja taistelee vielä torstaina paikasta Eurooppa-liigassa.

Tuolloin HJK kohtaa Fenerbahçen toisessa osaottelussa. Avausottelu Istanbulissa päättyi HJK:n 0–1-tappioon.

Ympäristö tekee pelaajan. Lingman kasvoi ”fudishullujen” ympäröimänä. Kolmen veljeksen sarjan nuorimpana hän istui lastenrattaissa, kun veljet pelasivat FC Hongan juniorijoukkueissa, joita isä Tommi Lingman valmensi.

Lingman aloitti jalkapallouransa Honka Stars -97 -joukkueessa, jossa isä toimi niin ikään valmentajana.

Vuoden 2008 Helsinki Cupin F10-sarjan finaalissa Lucas Lingman (oik.) teki kaksi maalia Töölön jalkapallostadionilla, kun Honka/Tapiola voitti HJK/P-98-joukkueen.

”Varmasti isä halusi, että minusta tulee futaaja. Mutta ei minua tarvinnut pakottaa kentälle, koska ihan omasta halusta menin sinne. Olin 4–5-vuotias, kun aloitin jalkapallon”, Lingman kertoo.

Hetkeä aiemmin hän on kävellyt kuvattavana Töölön jalkapallo­stadionin tekonurmella keskellä taiteilija Sophia Ehrnroothin Unelmien kenttä -installaatiota, jossa on aseteltu 2021 jalkapalloa kentälle. Installaatioon tutustujien toivottiin muistelevan omia lapsuusaikaisia unelmiaan.

”Lapsuuden unelmana oli pelata Old Traffordilla Manchester Unitedin paidassa. Se on se, mistä palo fudikseen alkoi.”

Lingmanin äidin Päivi Nykäsen mukaan Lucas oli siitä erikoinen lapsi, että leluvalikoimassa ei ollut paljon muuta kuin pallo.

”Hän oli kolmevuotias, kun hän ilmoitti, että hänestä tulee ammattijalkapalloilija. Lucaksella on aika päättäväinen luonne, joka on varmaan vienyt tähän pisteeseen.”

Äiti muistelee, miten Lucas sai kerran mennä isoveljen peliin pelaamaan.

”Edellisenä iltana löysin hänet nukkumassa sängystä, ja hänellä oli säärisuojat, kengät ja peliasu päällä. Selitys oli seuraavana aamuna, ettei hän vain myöhästyisi ottelusta.”

Perheestä on ollut paljon tukea Lingmanille. Isänisä oli isääkin suurempi ”fudishullu”, joka kävi katsomassa kaikki Lucaksen pelit ja treenit, toi eväitä ja auttoi kuljetuksissa.

”Minulla on iso arvostus pappaa kohtaan. Hän on aina halunnut auttaa ja antaa vinkkejä. Ei varmaan enempää voisi toivoa omalta papalta”, Lingman sanoo.

”Hän sanoi minulle, että pitää elää niin kuin urheilijat, ja kaikki tyhmyydet pitää jättää pois.”

Lingman sanoo olevansa ylpeä stadilainen. Espoolla ei ole suurta sijaa hänen sydämessään, vaikka hän onkin kasvanut Espoon Soukassa ensimmäiset lapsuusvuotensa.

Lucas Lingmanista kasvoi viime ja tämän kauden aikana HJK:n liigajoukkueen keskikentän johtava pelaaja.

Kun Lingman oli kymmenvuotias, hän muutti äitinsä ja veljiensä kanssa Hallainvuoren omakotitaloalueelle Myllypuron laitamille. Koulua hän kävi Myllypurossa ja Malmilla. Niitäkään paikkoja hän ei muistele lämmöllä.

”Veljellä oli vaikeaa. Siitä en haluaisi puhua. Se vaikutti siten, että en ainakaan itse halua joutua huonoihin piireihin. Totta kai se lisäsi paloa ja halua pois tuollaisista paikoista.”

Äidin mukaan Lucas näki elämän kovan puolen.

”Hän ymmärsi, mikä on oikein ja väärin. Hän on varmaan omalla tavallaan joutunut asiaa piilottelemaan, ettei saa itse leimaa jostain syystä. Se on varmasti vaikuttanut Lucaksen omiin elämänvalintoihin.”

12-vuotiaana Lingman vaihtoi Hongan HJK:hon, minkä jälkeen vapaa-aika kului pitkälti Töölössä. Hän koki, että HJK auttaisi häntä paremmin kehittymään.

”Parhaat kaverit olivat fudispiireistä. En tehnyt tyhmyyksiä, enkä joutunut tyhmyyksiin. Muut olivat samanlaisia ja tavoittelivat samaa asiaa.”

Äidin ja Lucaksen seuraava asuinpaikka valikoitui jalkapallon ehdoilla. Jätkäsaaresta oli helppo kulkea raitiovaunulla Töölön jalkapallostadionille.

”Kun asuimme Jätkäsaaressa ja hankin Espoon puolelta asunnon, hän [Lucas] ilmoitti heti, että hän ei sinne muuta. Hän ilmoitti hyvin tylysti sen minulle. En viitsi sanoa niitä rumia sanoja, joilla hän Espoota kutsuu. Lucas muutti sitten 17-vuotiaana yksin asumaan”, Päivi Nykänen sanoo.

Mäkelänrinteen lukio jäi Lingmanilta kesken, kun urheilu-uran ja opiskelun yhdistäminen kävi liian raskaaksi. Perhe teki päätöksen, että poika saa keskittyä ensin urheilu-uraan ja opiskelee sitten, kun oikea aika tulee.

”Hän on neuvokas rahankäytössä. HJK:n joukkueessa on ollut monta mentoria, jotka ovat neuvoneet niissä asioissa. Tim Väyrynen ja Mikael Forssell. Pukukopissa on nähtävästi paljon keskusteltu asiasta. Näköjään siellä keskustellaan ihan fiksuja juttuja”, Nykänen sanoo.

Marraskuussa 2014 Lingman sai tarjouksen, joka olisi voinut tehdä urasta toisenlaisen. Bundesliiga-seura FC Köln oli halunnut hänet.

”Vaihtoehtoina oli mennä Bundesliigan alle 17-vuotiaiden joukkueeseen tai päästä HJK:n liigajoukkueen mukaan. Ajattelin, että miesten kanssa olisi parempi harjoitella. En kadu, että en lähtenyt, mutta totta kai joskus olen miettinyt, mitä jos olisin lähtenyt.”

Kolmella seuraavalla Veikkausliiga-kaudella Lingman pääsi pelaamaan vain 21 Veikkausliiga-ottelussa.

”Nuorena pelaajana olin katkera. En osannut silloin miettiä, että ehkä siihen oli syynsä, että en pelannut. Omasta mielestä sitä ansaitsisi aina pelata, mutta totta kai siihen vaikutti, millainen valmentaja on ja minkälaisia pelaajia on taistelemassa paikoista”, hän sanoo.

”Ainahan sitä itse luulee mahdollisimman paljon itsestään. Ehkä en ollut vain valmis silloin. En muista hirveästi niistä vuosista, enkä haluakaan muistaa.”

Lingman kysyi kyllä valmentajalta, miksi ei pääse pelaamaan. Vastaus oli lyhyt: toinen pelaaja on parempi. Päävalmentaja Mika Lehkosuosta hänellä ei ole oikein mitään sanottavaa.

”En koe tarvetta kehua häntä.”

Kauden 2018 jälkeen Lingman halusi pois HJK:sta, vaikka ei tiennyt, minne menisi.

Kun Klubi-04:stä RoPSin päävalmentajaksi siirtynyt Toni Koskela pyysi Lingmania Rovaniemelle, oli valinta selvä. Ei Lingmanilla ollut oikein vaihtoehtojakaan, mutta kerrankin hänellä oli valmentaja, joka halusi hänet ja uskalsi laittaa hänet pelaamaan.

”Tykkäsin Rovaniemestä. Se oli kiva paikka. Mietin vain, että pelaan fudista. Jouduin kasvamaan ihmisenä ja pelaajana. Koin, että se oli paras päätös uralleni. Paras päätös tähän asti.”

Lucas Lingman (oik.) kamppaili Rovaniemen keskuskentällä HJK:n Sebastian Dahlströmiä vastaan kesäkuussa 2018.

Kun Lingman lähti HJK:sta, painoi hän vain 64 kiloa. Kaksi vuotta myöhemmin hän palasi HJK:hon kymmenen kiloa painavampana. Lingmanin mukaan ne kilot ovat nyt lihasta.

”Kymmenen kiloa kevyempänä olin vain luuta ja nahkaa. Siellä oli hyvä fysiikkavalmennus, ja se näkyy. Ennen sinne menoa en viihtynyt punttisalilla. Siellä tajusin, että sitä on pakko tehdä, jotta pärjää kaksinkamppailuissa.”

Lingman on saanut osansa ennakkoluuloista. Häntä on sanottu ylimieliseksi ja käsien levittelijäksi.

”Yritän ainakin, että en näyttäisi siltä, että levittelen käsiäni. Kyllähän se ärsyttää, kun kuulen kommentteja siitä, että levittelen vain käsiäni.”

Pelikaverien mukaan Lingman osaa naljailla ja pitää puoliaan eikä pelkää konflikteja. Henkisellä puolella Lingman on kuulemma kasvanut samassa suhteessa kuin peli on kehittynyt.

Erään toisen henkilön mukaan Lingman tietää asemansa mutta ei diivaile. Tämä uskaltaa heittää herjaa myös kokeneemmille pelaajille ja selviää siitä.

”Olen aina yrittänyt heittää vähän piikkiä, mutta saan myös paljon piikkiä. Se kuuluu joukkueurheiluun. Pari kertaa on tullut sellainen tilanne, että joku on voinut treeneissä suuttua. Muuten olen aika introvertti ja hiljainen, jos en tunne ihmisiä”, Lingman sanoo.

Kaksi vuotta sitten aika oli kypsä paluulle HJK:hon. Kun Toni Koskelasta tuli HJK:n päävalmentaja, hän halusi Lingmanin joukkueeseensa, ja HJK pulitti HS:n tietojen mukaan suurehkon summan Lingmanista RoPSille.

”Minun ei tarvinnut enää näyttää, millainen olen pelaajana. Minut otettiin hyvin vastaan.”

Viime kaudella hän pelasi kahta lukuun ottamatta kaikissa liigaotteluissa. Silloin hän jäi vielä vähän Rasmus Schüllerin varjoon.

”Nyt ihmiset odottavat minulta enemmän, kun Schüller ei ole enää täällä. Ehkä sekin on auttanut puskemaan eteenpäin. Olen ottanut sen roolin.”

Seuraavat tavoitteet ovat jo selvillä.

”Alkukaudesta saakka olen ollut sitä mieltä, että jos pääsemme lohkovaiheeseen, haluan totta kai pelata Eurooppa-liigaa tai Konferenssi-liigaa. Tämän kauden jälkeen olisi aika lähteä muualle.”

Maajoukkuekapteeni ja HJK:n uusi pelaaja Tim Sparv kehui Lingmanin pelaamista taannoin ja sanoi tämän olevan valmis maajoukkueeseen. Lingman sanoo lukeneensa ylpeänä Sparvin kommentteja.

”Iso unelma on päästä pelaamaan maajoukkuepaidassa Olympiastadionille. Ehkä se ei ole enää haave vaan tavoite. Europelit ovat olleet hyvä näyteikkuna, että pärjään kansainvälisissä peleissä.”

Eurooppa-liigan pudotuspelikierroksen toinen osaottelu HJK-Fenerbahçe Töölön jalkapallostadionilla kello 19.00. Ottelu on loppuunmyyty. Hjktv näyttää ottelun.