Samooja päätti yhteistyönsä Danel Mulveyn kanssa.

Suomalaisgolfaaja Kalle Samooja on päättänyt yhteistyön caddiensa Daniel Mulveyn kanssa. Samooja kertoi päätöksestään maanantaina tiedotteessaan.

”Tuntui siltä, ettemme ehkä olleet enää samalla sivulla kentällä Danielin kanssa. Huomasin, että se alkoi vaikuttaa mielialaani, ja päädyin tähän ratkaisuun”, Samooja perusteli.

Mulvey toimi Samoojan caddiena eli mailapoikana reilun kahden vuoden ajan. Loppukauden ajan tehtävässä toimii Niclas Hellberg, 32, joka voitti juuri Finnish Tourin kisan Paltamossa.

Hellberg on ammattilaispelaaja, joka on viime vuosina pelannut pääasiassa Pohjoismaiden kiertueella. Hän on toiminut myös Tapio Pulkkasen caddiena.

”Olen pohtinut suomalaisen caddien kanssa toimimista jo jonkin aikaa, joten kiva saada vähän vaihtelua ja rentoutta tekemiseen. Niclas on itsekin hyvä pelaaja ja kaikin puolin fiksu kaveri, joten odotan innolla tulevaa”, Samooja sanoi.

Samooja ja Hellberg nähdään tositoimissa jo tällä viikolla Sveitsissä. Ensi viikolla Italiassa Samoojan bagia kantaa varamies, kun Hellberg on itse kilpailemassa samaan aikaan.