Vantaan Hakunilan kallioilla kiemurtelee unohdettu hiihtolatu, joka olisi nykykriteerein suorastaan vaarallinen. Vuoden 1990 SM-kisoissa sitä kritisoivat myös huippuhiihtäjät.

”Turhan jyrkkiä nousut olivat. Jos olisi ollut kunnon pakkaskeli, laskut olisivat olleet tosi pahoja”, sanoi Jari Räsänen.

”Jyrkät nousut olivat tosi pahoja”, täydensi Jari Isometsä.

On lauantai 10. helmikuuta vuonna 1990. Suomen kärkihiihtäjiin kuulunut Räsänen on kertonut näkemyksensä Vantaan Hakunilan kymmenen kilometrin ladusta Helsingin Sanomien toimittajalle Timo Järviölle.

Räsänen sijoittui yllätyskultaa voittaneen Timo Kuorelahden jälkeen hopealle. Pronssia hiihtänyt Isometsä, ”21-vuotias rämäpää”, otti uransa ensimmäisen SM-mitalin aikuisten sarjoissa.

Vuonna 1990 Vantaan Hiihtoseura järjesti aikuisten SM-hiihdot. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun SM-kisat hiihdettiin näin etelässä ja etelän maastoissa.

Noihin aikoihin maailmancupin ja arvokisojen laduilla oli korkeuseroa tavallisesti 80–100 metriä, ja SM-hiihtojen maastojen piti olla sen mukaiset.

Hakunila oli tästä poikkeus, mutta vantaalaiset panivat parastaan. Korkeuseroa ladulla oli alle 35 metriä, mikä herätti kärkihiihtäjien keskuudessa ennakkoon lähinnä huvitusta.

Reitti oli silti pirullinen. Kymmenen kilometrin kisa hiihdettiin yhtenä lenkkinä. Näin Timo Järviö kuvaili sitä jutussaan:

”Hakunilan perälenkillä viiden kilometrin jälkeinen osuus tiedettiin ennalta pahimmaksi aikaisempien kilpailujen osalta, eivätkä sitä ihastelleet hopealle jäänyt suursuosikki Räsänen ja ensimmäisen henkilökohtaisen mitalinsa saalistanut Isometsä.”

Räsänen ehdotti jutussa pahimpien paikkojen muuttamista. Ladut olivat ainakin eri tavalla vaativat kuin oli totuttu.

”Kirvesniemen Harrikin sanoi, että onpa kovat ladut”, muistelee Eero Hosio.

Hosio tuntee Hakunilan mäet kuin omat taskunsa, sillä hän on toiminut Vantaan Hiihtoseurassa 1960-luvulta alkaen.

Latu-uraa pitää lähteä katsomaan.

” ”Kokonaisnousu mitattiin tarkasti, ja sitä oli kymmenen kilometrin matkalla 330 metriä.”

Hakunilan vuoden 1990 SM-laduilla ei huilattu alamäessäkään. Kilpailija lasketteli kymmenen kilometrin ladun korkeimmalta kohdalta pitkää ja mutkikasta laskua, joka on käytössä myös nykyisellä radalla.

Hakunilan ladut ovat nykyisin suomalaiselle hiihtoväelle ainakin tv:stä tutut, sillä Vantaalla on järjestetty jo viidet SM-kisat ja Suomen cupin kisoja hiihdetään joka vuosi.

Hiihtäjien kritisoimaa takalenkkiä ei ole kuitenkaan käytetty vuosikymmeniin.

”Ainakaan vuoden 1997 SM-kisoissa se ei ollut enää käytössä. Silloin ei takalenkkiä enää ajettu”, muistelee liikuntapaikanhoitajana Vantaalla työskentelevä Kai Lippojoki.

Hän kuului 1990-luvulla vantaalaisen Rekolan Raikkaan kovaan viestijoukkueeseen ja hiihti itsekin vuoden 1990 SM-kisoissa. Hakunilan latujen hoito on talvisin hänen päätyönsä.

Vuoden 1997 kisoissa pisin lenkki oli 7,5 kilometriä, ja sen jälkeen ladut ovat lyhentyneet entisestään. Nykyisin 3,75 kilometriä on jo pitkä kilpalatu.

Vantaalaisen hiihtoväen keskuudessa Hakunilan vanhalla kympillä on legendaarinen maine, eikä ihme.

Lyödään lukuja pöytään. Vaatimattomasta korkeuserosta huolimatta rata on nykymittapuulla kova ja ankara.

”Kokonaisnousu mitattiin tarkasti, ja sitä oli kymmenen kilometrin matkalla 330 metriä”, kertoo vuoden 1990 kisojen kilpailujohtaja, vantaalainen Seppo Räty.

Kyse ei ole pienestä luvusta. Sitä voi verrata vaikkapa Rukan maailmancupin vuoden 2019 viiden kilometrin kilpalatuun, jolla hiihdettiin naisten kymmenen kilometrin ja miesten viidentoista kilometrin kisa.

Rukan viiden kilometrin ladulla kokonais­nousua oli 174 metriä, eli kymmenen kilometrin matkalla sitä kertyisi Rukan ladulla 348 metriä. Maailmancupin nykymittareilla Rukan latuja pidetään vaativina.

Hakunilan ladun haastavuutta lisäsi se, että latu oli paikoin erittäin mutkainen ja nousut olivat jyrkkäpiirteisiä. Suoria ja tasaisia huiliosuuksia ei juuri ollut.

Radan helmi oli HS:n jutussakin mainittu takalenkki viiden ja seitsemän kilometrin välillä.

Hakunilan taaimmaisella kalliolla, Kehä III:n ja Porvoon moottoritien kainalossa, kiertelee tänä päivänä jo osittain metsittynyt latupohja, jota voi hyvin nimittää Etelä-Suomen ”tappoladuksi” paristakin syystä.

Noin kahden kilometrin matkalla on kuusi korkeuseroltaan noin 15–25 metrin nousua. Kokonaisnousua pätkällä kertyy yli sata metriä.

Vaativuutta lisää se, että pääosin samaa kalliota kiertävät nousut ovat paikoin erittäin jyrkkiä, nousukulmaltaan jopa 20–30 prosenttia. Tällöin sadan metrin matkalla korkeuseroa kertyy 20–30 metriä.

Jyrkkiä ovat myös radan lukuisat mutkat, eikä niitä ole säästelty laskuissakaan. Lisäksi sen ajan tavan mukaan baana on varsin kapea.

Teknisesti vaativa latu ei antanut hiihtäjälle hetken rauhaa.

Kisajärjestäjät olivat jo vuoden 1990 kisoissa huippuhiihtäjien kanssa samaa mieltä radan heikkouksista. Seppo Räty puolustaa kuitenkin yhä ratkaisuja.

”Halusimme käyttää mäet mahdollisimman tarkkaan hyväksi. Ei niitä täällä etelässä niin paljoa ole.”

Laskutkaan eivät päästäneet hiihtäjiä helpolla.

”Oikeastaan jokaisessa laskussa on pientä kurvia. Yhtäkään laskua ei voinut laskea rennosti”, Lippojoki muistelee.

”Mutta mutkissa on kuitenkin laskemista helpottavia kallistuksia.”

Takalenkki huipentuu puolen kilometrin matkalla kahteen seinäjyrkkään, korkeuseroltaan noin 25 metrin nousuun. Niiden välissä on kolme mutkaa sisältävä jyrkkä lasku.

”Takalenkin viimeinen nousu on raskain. Tässä kuormitus viimeistään kertautuu, jos aiempien nousujen hapot eivät ole ehtineet huuhtoutua lihaksista”, Lippojoki pohtii.

Takalenkille ei ole ajettu latua yli 20 vuoteen, ja syyt ovat ilmeiset.

Kilpahiihtäjien nopeudet ovat kasvaneet valtavasti, eikä syheröinen rata täytä oikein muutenkaan standardeja.

Lisäksi nykyisin kisat pitää televisioinnin takia järjestää lyhyillä radoilla. Hiihtäjien on oltava tv-kuvissa koko ajan.

Kuntohiihtäjille rata on puolestaan liian vaativa, laskujen osalta suorastaan vaarallinen, etenkin kun etelän talvissa hiihdetään usein kehnoissa lumioloissa.

”En muista, että mitään pahoja loukkaantumisia olisi sattunut. Varmasti ladulla tapahtui kaatumisia, mutta ei niin vakavia, että ne olisivat tulleet järjestäjien tietoon”, Seppo Räty muistelee.

”Siihen aikaan ei kisajärjestäjille ollut juuri mitään erityisiä vaatimuksia, mutta tietenkin meillä oli toimitsijoita ladun varressa. Aikana ennen kännyköitä oli ongelmana saada tietoa maastosta ja siitä, mihin apua olisi tarvittu.”

” ”Lassin side löytyi tästä vasta keväällä, kun lumet sulivat.”

Vantaan Hiihtoseuran toiminnanjohtaja Satu Kalajainen ja latumestari Kai Lippojoki esittelivät Hakunilan vanhan kympin s-laskua. ”Kyllä tässä ihan selkeä kallistus on”, Lippojoki sanoo.

Vuoden 1990 SM-kisojen kilpailujohtaja Seppo Räty (vas), Kai Lippojoki, VHS:n seura-aktiivi Eero Hosio ja toiminnanjohtaja Satu Kalajainen kiipeävät yhtä Hakunilan jyrkistä nousuista.

Vaativa takalenkki on nykyisin lähinnä Vantaan Hiihtoseuran kilpahiihtäjien ja sauvakävelijöiden käytössä.

Sen löytäminen vaatii paikallistuntemusta, sillä parin kilometrin reitille ei ole mitään viitoitusta.

”Aina silloin tällöin joku kysyy, voisiko ladun avata talvella. Se soveltuisi hyvin lasku­harjoitteluun ja vertautuisi kilpailu­tilanteeseen, jossa olisi vaativia laskuja kovalla kuormituksella”, Lippojoki toteaa.

Aivan helpolla Hakunilan ladut eivät päästä kilpahiihtäjiä nykyäänkään, vaikka baana on leveä ja hiihdon kannalta helpompi kuin takavuosien rata.

Korkeuseroa Suomen cupin ja SM-hiihtojen laduilla on hiukan alle 30 metriä. Terävä­piirteisellä radalla on yhä myös jyrkkiä laskuja ja mutkia.

Yksi niistä koitui viime talvena Vuokatti Ski Teamin Lassi Vuorisen kohtaloksi: hän kaatui johtoasemassa nykyisen takalenkin u-mutkassa, ja takaa tullut joukko rysähti päälle. Vuorisen kisa jäi kesken, kun suksi hajosi.

”Lassin side löytyi tästä vasta keväällä, kun lumet sulivat. Lähetimme sen sitten hänelle postitse”, kertoo Vantaan Hiihtoseuran toiminnanjohtaja Satu Kalajainen.

Vantaan Hakunilassa oli lumi vähissä vuoden 1990 SM-kisoissa.

Hakunilan nykyisiä latupohjia voi ajaa vaikka kuorma-autolla.

Entä mitä Hakunilasta ajattelee Jari Isometsä, vuoden 1990 SM-kisojen nuori komeetta?

Hän muistaa, että keli oli kostea ja ankara eikä hiihdon kärkikaarti erityisesti arvostanut Vantaan latuja.

”Siihen aikaan SM-hiihtoja ei annettu tällaisiin paikkoihin, koska latuprofiilien piti olla kovia. Kilpailtiin Puijolla ja Ounasvaaralla, piti olla kaksi minuuttia yhteen menoon kestävä nousu, ja sitten tultiinkin hiihtämään Vantaalle puistohiihtomaisia jyrkkiä nousuja. Se aiheutti ennakko-asenteen.”

Isometsä muistaa kymmenen kilometrin ladun seinäjyrkät nousut ja tiukat mutkat.

”Kympin takalenkki soveltui jotenkin vapaalle hiihtotavalle, mutta perinteisellä se oli hieman ongelmallinen. Mutkaa oli paljon, ja sen myötä luistelupotkuja tuli paljon.”

Hakunilan nykyrataa hän kehuu erinomaiseksi ja huomauttaa, että monet huippuladut ovat nykyään sen kaltaisia. Olosuhteiden pakosta Vantaa oli aikaansa edellä.

”Hyvät ovat hyviä millä rataprofiililla tahansa, ja silloinkin tuloslistat olivat tutun näköiset.”

Vuonna 1997 Isometsä, Mika Myllylä ja Harri Kirvesniemi ihmettelivät kilpaa, kun ennen Trondheimin kovamaastoisia MM-kisoja SM-hiihdot käytiin nimenomaan Hakunilassa.

Jälkeenpäin Isometsä kiittelee Hiihtoliittoa, että se rikkoi ennakkoluuloja ja alkoi myöntää kisoja Vantaalle.

”Kun on tullut ikää ja viisautta, on huomannut, että se oli suorastaan nerokasta, sillä Etelä-Suomessa on paljon massoja ja hiihdon harrastajia. Ja minulla on Hakunilasta hyvät muistot. Se oli ensimmäinen henkilö­kohtainen SM-mitalini.”