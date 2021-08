Yksi palkinnon saajista on Tanskan joukkueen kapteeni Simon Kjær.

Jalkapalloilija Christian Eriksenin hengen pelastaneet saivat Euroopan jalkapalloliiton (Uefa) puheenjohtajan palkinnon tiistaina, Uefa tiedotti tiistaina.

Eriksen, 29, sai sydänpysähdyksen kesken Tanskan ja Suomen EM-lopputurnauksen ottelun heinäkuussa Kööpenhaminan Parken-stadionilla.

Uefan puheenjohtaja Aleksander Čeferin kuvasi yhdeksää palkinnon saajaa, muun muassa Tanskan joukkueen kapteenia Simon Kjæriä, EM-kisojen todellisiksi sankareiksi.

"Ihailen suuresti lääkäreitä ja hoitohenkilökuntaa heidän erinomaisesta reaktiostaan ja rauhallisuudestaan – ominaisuuksista, jotka olivat ratkaisevia Christianin elvyttämisessä”, Čeferin sanoo tiedotteessa.

Kun Eriksen lyyhistyi nurmenpintaan, Kjær oli ensimmäisenä antamassa ensiapua. Sen jälkeen hän järjesti Tanskan joukkueen pelaajat Eriksenin suojaksi, jotta lääkintähenkilökunta pystyi työskentelemään.

Kjærin toimintaa kuvataan ”poikkeukselliseksi johtajaominaisuudeksi”.

"Tämä on jotain, mikä jää meihin lopun elämämme ajaksi”, Kjær kertoo Uefan tiedotteessa.

Kjærin lisäksi palkinnon saivat Mogens Kreutzfeldt, Frederik Flensted, Anders Boesen, Peder Ersgaard, Jens Kleinefeld, Valentin Velikov, Morten Skjoldager ja Morten Bøsen. He kuuluivat lääkintäryhmään, jotka saapuivat kentälle auttamaan Erikseniä.

”Teimme, mitä meidän piti tehdä, mitä meille on opetettu ja mitä olemme harjoitelleet”, EM-kisojen lääkintäjohtaja Kreutzfeld toteaa tiedotteessa.

Eriksen selvisi sydämenpysähdyksestä. Nykyisin hänellä on tahdistin.

Eriksenin seura Milanon Inter on kertonut pelaajan olevan erinomaisessa kunnossa, mutta on epävarmaa, pystyykö hän jatkamaan uraansa. Hänen ei odoteta pelaavaan ainakaan kuuteen kuukauteen. Lisäksi Italiassa tahdistimen kanssa pelaaminen on kiellettyä, joten Eriksenin mahdollinen paluu kentille tapahtunee toisessa maassa.

Uefan puheenjohtajan palkinto perustettiin vuonna 1998 palkinnoksi erityisistä saavutuksista, erinomaisesta ammattilaisuudesta ja poikkeuksellisista henkilö­kohtaisista ominaisuuksista.