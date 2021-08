Kevin Hayes sanoo isoveljensä Jimmyn tasoittaneen tietä koko matkan junioreista NHL:ään.

Yllättäen vain 31-vuotiaana kuolleen entisen NHL-kiekkoilijan Jimmy Hayesin veli Kevin Hayes julkaisi koskettavan kirjoituksen veljensä muistoksi Instagramissa.

Jimmy Hayes löydettiin maanantai­aamuna kuolleena kodistaan Miltonista Bostonin kupeesta.

Kuolemaan ei epäillä liittyvän rikosta. Kuolinsyytä ei ole kerrottu julkisuuteen.

Kevin Hayes, 29, pelaa Philadelphia Flyersissa. Hän pelasi isoveljensä kanssa yhdessä Bostonin yliopistossa kaudella 2010–11.

”Menetin eilen parhaan ystäväni. Koko elämäni on ollut Jimmy ja Kevin tai Hayesin veljekset. Olen seurannut sinua niin kauan kuin muistan, enkä muuttaisi mitään”, Kevin Hayes kirjoitti.

Hayes kertoo isoveljensä tasoittaneen tietä alkaen juniorikiekosta edelleen yliopistoon ja NHL:ään.

”Opetit minulle kaiken, minkä tarvitsin menestyäkseni.”

”Valaisit hymylläsi ja positiivisuudellasi jokaisen huoneen, johon kävelit. Kaikki halusivat olla Jimin, ison, hassun, kamalan tanssijan, aidon ja ystävällisimmän ihmisen lähellä.”

”En koskaan unohda yhdessä viettämäämme aikaa tai kokemuksiamme. Teen parhaani pitääkseni perintöäsi elossa. En tiedä, olenko koskaan ennallani, mutta kunnes tapaamme taas: rakastan sinua, Jim!”

Jimmy Hayes pelasi urallaan 334 runkosarjaottelua tehoilla 54+55. Hän edusti NHL:ssä Chicagoa, Floridaa, Bostonia ja New Jerseyä vuosina 2011–18.

Kevin Hayes on pelannut 505 runkosarjaottelua tehoilla 127+174. Hän on pelannut NHL:ssä kaudesta 2014–15 lähtien ja edustanut New York Rangersia, Winnipegiä ja Philadelphiaa.