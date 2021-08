Boikotin taustalla on protesti siitä, että Italian joukkueessa pelaa huijauksesta epäilty pelaaja. Italia on kahden pelipäivän jälkeen luovutuspistein kuudentena pelaamatta korttiakaan.

Bridgen Euroopan-lohkon MM-karsinnoissa on meneillään merkillinen näytelmä. Kahden ensimmäisen pelipäivän ja yhdentoista maaottelun jälkeen Italia on seitsemäntenä pelaamatta ainoatakaan jakoa tai korttia.

Jokainen Italian tähänastisista vastustajista on jättänyt ottelun pelaamatta.

Syy muiden maiden boikottiin on se, että Italia on valinnut maajoukkueeseensa Fulvio Fantonin, jota bridgenpelaajat kautta maailman pitävät huijarina ja lajin häpäisijänä.

Erikoiseksi tilanteen tekee se, että urheilun välitystuomioistuin CAS vapautti Fantonin huijaussyytteistä vuonna 2018.

Koronan takia MM-karsinnat pelataan verkossa. Kisat alkoivat sunnuntaina, ja Italian piti kohdata aamulla ensimmäisessä ottelussaan Skotlanti. Skotlanti kuitenkin ”unohti” toimittaa joukkueensa ottelukokoonpanon, minkä takia maa tuomittiin hävinneeksi pistein 12–0.

”Kyseessä on pelaajien tekemä puolispontaani päätös, jonka taustalle ei tietääkseni ole yhteistä sopimusta. Skotlanti teki oman ratkaisunsa. Sitten muut ovat seuranneet perässä”, arvioi Suomen Bridgeliiton toiminnanjohtaja Hulda Nyberg.

”Vaikka kyseessä on pelaajien päätös, niin taustalla on kansallisten lajiliittojen hiljainen hyväksyntä.”

Suomi ei osallistu meneillään oleviin MM-karsintoihin.

Skotlannin jälkeen kilpailussa esimerkkiä seurasivat Wales, Liettua, Slovenia ja Ukraina. Sama meno on jatkunut myös toisena ja kolmantena kilpailupäivänä, ja näyttää todennäköiseltä, etteivät italialaiset pelaa karsinnassa jakoakaan.

Yksikään maista ei virallisesti ole kieltäytynyt pelaamasta ottelua Italiaa vastaan, sillä se johtaisi sääntöjen mukaan diskaamiseen karsinnasta. Boikotti on siksi toteutettu menettelytapavirheen avulla.

”’Se on pelaajille ainoa laillinen tapa osoittaa mieltä ja näyttää, että he haluavat pitää lajin puhtaana. Huijaus on bridgen dopingia. He tekevät sen, vaikka teko heikentää mahdollisuuksia päästä jatkoon. Moni joukkue saisi Italialta enemmän kuin nolla pistettä.”

MM-karsinnan osalta tilanteella ei ole Italialle merkitystä, sillä tulevien kisojen isäntämaana se pääsee joka tapauksessa osallistumaan. Italia haluaa kuitenkin mukaan myös Champions’ Cup -kilpailuun, johon pyritään samassa karsinnassa kuin MM-kisoihinkin.

Bridgen joukkuekilpailuissa yhdestä ottelusta saatava maksimipistemäärä on 20, joten 12 pisteen keskiarvolla maa päätyisi joidenkin arvioiden mukaan sijalle 7. Se oikeuttaisi pääsyn Champion’s Cupiin.

Italian otteluiden tuloksia ja maan sijoittumista karsinnassa voi hämmästellä Eurobridge.org-sivustolla.

Karsinnan tapahtumat juontavat vuoteen 2015, jolloin kilpabridgeä ravisteli huijausskandaali. Tuolloin norjalainen ammattipelaaja Boye Brogeland syytti julkisesti israelilaispari Lotan Fischeriä ja Ron Schwartzia huijaamisesta.

Brogelandin mukana israelilaisilla oli jokin koodi, jolla he viestivät laittomasti toisilleen tietoa korteistaan.

Brogeland sai tuekseen joukon bridgen huippupelaajia, jotka alkoivat etsiä todisteita joukkoistamalla. Joukko tutki verkossa israelilaisten ja muiden huijauksesta epäiltyjen parien pelaamia jakoja ja etsi niistä pelillisiä ratkaisuja, jotka olivat huippupelaajalle epäloogisia mutta osoittautuvat silti onnistuneiksi.

Kun jotain epäilyttävää löytyi, joukon jäsenet tutkivat kisoissa kuvatuilta Youtube-videoilta pelaajien eleitä ja tekoja kyseisten jakojen aikana.

Bridgessä pyritään estämään huijaamista esimerkiksi siten, että peliin liittyviä tarjouksia ei sanota ääneen vaan ne näytetään pahvilapuilla. Näin äänensävyllä ei voi antaa ylimääräistä tietoa partnerille.

Salapoliisityönsä seurauksena ”Bridgen Interpol” esitti, että israelilaiset viestivät toisilleen korttien säilyttämiseen tarkoitetun kotelon sijoittamisella eri puolille pöytää.

Monacoa tuolloin edustaneen Fulvio Fantonin ja hänen parinsa Claudio Nunesin taas epäiltiin antavan toisilleen tietoa pelaamalla kortin pöytään joko pysty- tai vaaka-asentoon.

Epävirallinen tutkintayksikkö jakoi löytämänsä todisteet verkkoon kaikkien nähtäville. Seurauksena oli tyrmistys ympäri bridgemaailman. Myös Helsingin Sanomat kirjoitti skandaalista tuoreeltaan laajan artikkelin:

Lue lisää: Suuri korttihuijaus – tähtipelaajan paljastukset ravistelevat bridgeä

Kansalliset lajiliitot tuomitsivat pelaajat pelikieltoihin, mutta Fantoni ja Nunez valittivat asiasta urheilun välitystuomioistuin CAS:iin.

CAS:n päätös oli yllätys: sen mukaan bridgen Euroopan kattojärjestön EBL:n todisteet eivät riittäneet. CAS kuitenkin totesi ratkaisussaan, ettei huijaaminen ollut silti poissuljettua.

”Se oli todella mystinen ja oudosti muotoiltu päätös, sillä todisteet olivat bridgellisesti kiistattomat”, Nyberg sanoo.

”Ongelmana oli, etteivät tuomarit selvästikään ymmärtäneet lajista mitään. Voi olla, että vaikka mitä todisteita CAS:lle olisi toimittanut, niin lopputulos olisi silti ollut vapauttava.”

Nybergin mukaan EBL:llä ei ole CAS:n päätöksen takia juridisia keinoja estää Fantonin pelaamista. Oikeudenkäynti maksoi liitolle yli satatuhatta euroa, eikä uusia oikeusjuttuja haluta.

Pelaajat ovat kuitenkin reagoineet tietoon Fantonin paluusta maajoukkuetehtäviin rajusti. Boye Brogeland ja hänen partnerinsa jättäytyivät pois Norjan maajoukkueesta, ja koko Saksan joukkue vetäytyi kisasta.

Miksi sitten Italian bridgeliitto haluaa kaivaa verta nenästään ottamalla mukaan pelaajan, jota bridgeyhteisö pitää huijarina?

”Vaikea sanoa. Ehkä he ajattelevat, että syytön mikä syytön. Tai pelkäävät oikeustoimia”, Nyberg pohtii.

”Myös kulttuureissa on eroa. Sen voin sanoa, että jos Fantoni olisi suomalainen, niin Suomen Bridgeliitto kyllä löytäisi lailliset keinot pitääkseen hänet poissa maajoukkueesta.”

Lue lisää:

Maailman paras bridgen pelaaja, norjalainen Geir Helgemo käytti naisten hedelmällisyyslääkettä ja kärähti dopingista

Parempi kuin Bill Gates: Insinööri Vesa Fagerlund Alppilasta voitti Microsoftin perustajan ”psykologisessa sodassa” kaksi kertaa

Mauri Maunulan aktiivinen elämä