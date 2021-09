Jokerit on viime vuosina henkilöitynyt vahvasti kiekkolegenda Jari Kurriin. Hänet kuvattiin Jokerien kotiareenan edustalla syyskuussa 2020.

KHL-liiga ja sitä ympäröivä ilmapiiri ovat hyvin erilaiset kuin vuonna 2014, jolloin Jokerit liittyi venäläisvetoiseen jääkiekkosarjaan.

Helsingin Jokerit aloittaa torstaina jo kahdeksannen kautensa Itä-Euroopan kiekkoliigassa KHL:ssä.

Syksyn 2014 jälkeen on ehtinyt tapahtua paljon. Vaikka KHL on pitänyt asemansa maailman toiseksi kovimpana jääkiekkoliigana, kyseessä on nykyään melko erilainen sarja verrattuna siihen, johon Jokerit aikanaan liittyi.

Mahtipontiset suunnitelmat laajeta länteen ovat hiljaisuudessa kuihtuneet. Jokerit ja Dinamo Riika ovat päätyneet sarjaan, jossa pelaa joukkueita Venäjän lisäksi Valko-Venäjältä, Kazakstanista ja Kiinasta.

Ei mikään helpoin lista imagollisesti.

KHL:n maine Suomessa on kuitenkin tarpeettomankin negatiivinen, arvioi Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja Tuomas Forsberg, joka on tutkinut KHL:ää osana Venäjän pehmeää vallankäyttöä.

Tutkimuksissaan Forsberg on tullut johtopäätökseen, että KHL:ään liittyy yllättävän vähän manipulatiivista vaikuttamispolitiikkaa, ja se on Venäjälle enemmän positiivisen imagorakentamisen väline.

”Suurin vaikutus KHL:llä on siinä, että se normalisoi kuvaa Venäjästä, varsinkin Krimin sodan jälkeisessä tilanteessa, jossa vuorovaikutusta on ollut vähän.”

”Varsinkin urheilua seuraavat nuoret oppivat tuntemaan venäläisiä pelaajia ja kaupunkeja, ja ne tulevat paljon lähemmäksi kuin jos tällaista sarjaa ei olisi.”

Imagokysymykset ovatkin Jokerien kannalta vaikeutuneet muun muassa Valko-Venäjän tilanteen kärjistyttyä.

Marraskuun puolivälissä seura joutuu taas pohtimaan, onko perusteltua lentää Minskiin pelaamaan jääkiekkoa presidentti Aljaksandr Lukašenkan lempilasta Dinamo Minskiä vastaan.

”Se on varmasti isoimpia poliittisia kysymyksiä tämän alkavan kauden aikana”, Forsberg toteaa.

Sarjan kantamalla mainetaakalla on voinut olla vaikutuksensa myös siihen, etteivät KHL:n tulevien kausien televisio-oikeudet olleet pitkään kenenkään hallussa.

Tuomas Forsberg

Forsberg arvioi tilanteen johtuneen ensisijaisesti sarjan kiinnostavuudesta.

”KHL on enemmänkin lisätuote eikä sellainen, jonka takia ihmiset ostaisivat suuressa mittakaavassa palveluita.”

Pohjoismainen Nordic Entertainment Group näytti KHL:ää yksinoikeudella kahdeksan kauden ajan kanavillaan ja Viaplay-suoratoistopalvelussaan.

Panostus oli suuri: tuotanto oli laadukasta, ja kaikista Jokerien kotiotteluista tehtiin asiantuntevat studio-osuudet.

Nordic Entertainment Groupin sopimus loppui viime kauteen, ja KHL jäi ilman tv-kotia. Tilanne ratkesi vasta kaksi päivää ennen Jokerien uuden kauden avausottelua, kun Discoveryn ilmoitettiin hankkineen Suomen lähetysoikeudet kolmivuotisella sopimuksella.

Kun Jokerien liittymisestä KHL-liigaan vuoden päästä kerrottiin kesällä 2013, näytti todennäköiseltä, että se saisi pian itselleen seuraa myös Ruotsista.

Talousvaikeuksissa ollut AIK oli allekirjoittanut sopimuksen itäliigaan liittymisestä jo vuonna 2009. Ruotsin jääkiekkoliitto kuitenkin tyrmäsi tämän ajatuksen, samoin kuten vuosia myöhemmin uuden ruotsalaisen KHL-joukkueen perustamisen.

Syystä tai toisesta taka-alalle ovat jääneet ajatukset joukkueista muun muassa Milanossa, Lontoossa ja Tallinnassa.

Katseet onkin käännetty Aasiaan, jossa kiinalaisen Kunlunin jälkeen seuraava laajennusjoukkue voisi olla uzbekistanilainen Humo Taškent.

Keski-Euroopassa KHL ei laajentunut vaan katosi kokonaan: ensin kaatui lyhytikäinen menestyjä Lev Praha, ja kauden 2018–2019 jälkeen talousvaikeudet koituivat mahdottomiksi Slovan Bratislavalle.

”Krimin sodan alku vuonna 2014 oli tietty käännekohta, mutta on vaikea sanoa, onko lännen suunnitelmat kuopattu lopullisesti”, Forsberg toteaa.

Forsberg uskoo Jokerien tärkeyden KHL:lle kasvaneen läntisten joukkueiden vähennyttyä. Hän kuitenkin muistuttaa, että asetelma toimii myös toiseen suuntaan: myös Suomi saa Jokerien kautta positiivista mainetta Venäjällä.

”Jokerit on siellä suhteellisen hyvässä maineessa, olkoonkin, että kriittisiäkin ääniä on ollut liittyen Minskiin menemättömyyteen ja koronasäädöksiin.”

Jokerit ja Pietarin SKA ovat KHL:ssä paikallisvastustajia.

Taloudellisesti KHL on ollut seuroille oikeastaan mahdoton yhtälö, joka on saatu toimimaan vain oligarkkien miljoonilla. Jokerit on tehnyt vuosittain tappiota 11–15 miljoonaa euroa.

”Taloudellinen pohja ei ole itseään kannatteleva”, Forsberg sanoo.

Esimerkiksi Vladivostokiin ja Novosibirskiin ei monikymmenpäinen jääkiekkojoukkue lennä pikkurahalla.

KHL:ssä otteluohjelmiin on suunniteltu NHL-tyyliset vieraspeli­kiertueet, mutta silti lentomatkoja kertyy useita kymmeniätuhansia kilometrejä kaudessa.

Forsberg huomauttaa, että joukkueiden pitkien lentomatkojen mielekkyyttä saatetaan alkaa yhä enemmän kyseenalaistaa myös ilmastonäkökulmasta.

Yksi ongelma seuroille on ollut tv-tulojen vähyys. Forsberg toteaa televisiorahojen olevan yleensä noin neljäsosa budjetista, mutta KHL-seuroille sen osuuden ei oleteta olevan lähelläkään tuota.

”Taloutemme on kunnossa. Sopimuksemme turvaavat alkavan kauden taloudellisesti”, Jokerien pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja Jari Kurri vakuutti alkuviikosta STT:lle.

Jokereista sadan prosentin osuuden omistaa Jack Promotions oy. Tuosta yhtiöstä Kurri omistaa 60 prosenttia, ja 40 prosenttia kuuluu venäläistaustaiselle Norilsk Nickel Harjavalta oy:lle. Käytännössä Jokerien tärkein taustavaikuttaja on Nornickel-konsernin pääomistaja Vladimir Potanin.

”Minun mielestäni [Jokerien pelaaminen KHL:ssä] on erittäin tärkeää. Jos haluatte nähdä asian poliittiselta kannalta, se on ainoa länsijoukkue liigassa”, Potanin totesi HS:lle syyskuussa 2020.

”Joukkue Suomesta antaa liigalle lisää särmää.”

Jokerit harjoitteli ennen kauden alkua Hartwall-areenan harjoitushallissa 26. elokuuta. Joukkueen pelaajabudjetin kerrotaan olevan lähellä KHL:n palkkakattoa.

Kulutusjuhlia suitsittu palkkakatolla

Viime kaudella KHL:ssä oli ensimmäistä kertaa käytössä NHL:stä tuttu kova palkkakatto. Joukkueiden pelaajabudjetin on oltava 315–900 miljoonaa ruplaa (noin 3,65–10,4 miljoonaa euroa), ja Jokerien budjetti on Kurrin mukaan lähellä palkkakaton ylärajaa.

Palkkakatto näkyy väistämättä siinä, että takavuosien SKA:n kaltaisia tähtisikermiä on enää mahdotonta kasata. KHL-jäiltä on poistumassa useita vanhoja tähtiä.

MM-turnauksistakin tutuista venäläislegendoista Metallurg Magnitogorskin Sergei Mozjakin päätti uransa viime kauteen, ja Ak Bars Kazanin Danis Zaripov ilmoitti aloittavansa nyt viimeisen kautensa.

Ilja Kovaltšuk puolestaan aikoo pelata, mutta joukkueesta tai edes mantereesta ei ole tietoa. Pavel Datsjuk pohtii uransa jatkoa.

Sarjan pistepörssin voitti viime kaudella Vadim Šipatšov. Moskovan Dynamon pelaaja teki 67 tehopistettä, ja Salavat Julajev Ufan Teemu Hartikainen jäi hänestä kolme pistettä. Pistepörssin kärki­kymmenikköön mahtuivat suomalaisista myös Hartikaisen seuratoverit Markus Granlund ja Sakari Manninen.

Hallitseva mestari on Avangard Omsk, joka kukisti loppuotteluissa TsSKA Moskovan voitoin 4–2. Puolustajat Oliwer Kaski ja Ville Pokka jatkavat Omskissa.

Pietarin SKA:n kannattajat juhlivat Kaisaniemien puistossa Jokereita vastaan pelatussa ulkoilmaottelussa helmikuussa 2017.

