Suomi kohtaa Venäjän olympiakomitean joukkueen kello 21.

Anni Keisala aloittaa Suomen maalilla, kun joukkue kohtaa tänään illalla jääkiekon naisten MM-kisoissa Venäjän olympiakomitean joukkueen. Ottelu alkaa Calgaryssä Suomen aikaa kello 21.

Kanadaa vastaan pelannut Keisala oli Yhdysvallat-pelissä varamaalivahtina, ja torjuntavastuun kantoi Meeri Räisänen. Räisänen on nyt varalla.

Päävalmentaja Pasi Mustosen nimeämät kentälliset ilmoitettiin maajoukkueen kotisivuilla. Hyökkäysketjuista ykkönen on pysynyt ennallaan, mutta kolmeen muuhun ketjuun on tullut muutoksia. Pelaajista Noora Tulus palaa kokoonpanoon ja on merkitty kakkosketjuun.

Naisleijonien pistetili näyttää kahden ottelun jälkeen nollaa. Joukkue on kohdannut mestarisuosikit Kanadan ja Yhdysvallat. Venäjän olympiakomitean joukkue on voittanut A-lohkossa Sveitsin ja hävinnyt Kanadalle.

Suomen ykköskentälliseen on merkitty hyökkääjiksi Michelle Karvinen, Susanna Tapani sekä Petra Nieminen ja puolustajiksi Jenni Hiirikoski sekä Ronja Savolainen. Kakkoskentässä ovat hyökkääjinä Viivi Vainikka, Noora Tulus sekä Elisa Holopainen ja puolustajina Nelli Laitinen sekä Minnamari Tuominen.

Kolmoskentälliseen on merkitty hyökkääjiksi Jenniina Nylund, Tanja Niskanen sekä Sanni Hakala ja puolustajiksi Rosa Lindstedt sekä Ella Viitasuo.

Nelosessa ovat hyökkääjät Sofianna Sundelin, Sanni Vanhanen ja Emilia Vesa sekä seitsemäntenä puolustajana Sini Karjalainen. Julia Liikala aloittaa 13. hyökkääjänä.