Laji esiintyy ranskalaisen sarjakuvataiteilijan Enki Bilalin vuonna 1993 suomeksi ilmestyneessä sarjakuvakirjassa Kylmä päiväntasaaja.

Nyrkkeilyn ja šakin yhdistävän šakkinyrkkeilyn keksijäksi ja perustajaksi on nimetty hollantilainen performanssi­taiteilija ja urheilija Iepe Rubingh. Kun HS kertoi lajin harrastamisesta Suomessa, useissa palautteissa mainittiin sarjakuva, jossa laji oli esillä jo aikaisemmin.

Sarjakuva on ranskalaisen sarjakuvataiteilijan Enki Bilalin vuonna 1993 suomeksi ilmestynyt sarjakuvakirja Kylmä päiväntasaaja (Tammi). Ranskaksi vuonna 1992 ilmestyneen kirjan alkukielinen nimi on Froid Équateur, ja se on Nikopol-trilogian kolmas osa.

Ja kyllä, Rubinghin mainitaan saaneen kipinän lajin perustamiseen juuri tuosta sarjakuvasta.

Sarjakuvakirjassa päähenkilö Alcide Nikopol ottelee hallitsevaa maailmanmestari John-Elvis Johnelvissonia vastaan. Ottelun lopputulos on raju: Nikopol tappaa Johnelvissonin.

Oikeassa šakkinyrkkeilyssä lopputulos ei sentään ole yhtä kohtalokas. Siinä vuoronperään otellaan erä šakkia ja erä nyrkkeilyä. Ottelu voi päättyä muun muassa mattiin, tyrmäykseen tai tuomarin ratkaisuun.

Hollantilainen Rubingh kuoli viime vuonna vain 45-vuotiaana. Kuolinsyy ei ole tiedossa, mutta eri lähteiden mukaan kyseessä ei ollut koronaviruksen aiheuttama tauti.