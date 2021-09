Nyt on Peltosen aika

Ville Peltonen on Helsingin IFK:n pelaajaikoni, joka tiesi, että haluaa joskus valmentaa rakastamaansa seuraa. Aika on viimein koittanut. Perjantaina hän astelee liiga-avaukseen HIFK:n vaihtopenkin taakse seuran päävalmentajana.

Ville Peltonen on nyt Helsingin IFK:ssa ensimmäisellä kaudellaan päävalmentajana Liigassa. Valmentajaksi hän sanoo kuitenkin kasvaneensa ennen kuin hieno peliura päättyi.

HIFK:ssa Peltonen aloitti Liiga-pelaajana kaudella 1991–1992, ja samassa seurassa pelit loppuivat vuonna 2014 peräti 41-vuotiaana. Väliin mahtuvat kaikki maailman kokemisen arvoiset kiekkosarjat NHL:stä alkaen.

Meni vain vuosi uran loppumisesta, kun Peltonen seisoi Leijonien vaihtopenkin takana Tšekin MM-turnauksessa vuonna 2015. Silloinen päävalmentaja Kari Jalonen otti Peltosen mukaan valmennusryhmään.

Tiivis yhteistyö Jalosen ja vielä pelanneen Peltosen välillä alkoi IFK:n mestaruuskaudella 2010–2011. Jalonen palautti suurseuran mestariksi, eikä liigakultaa ole tullut sen jälkeen.

Maajoukkuepestin jälkeen Jalonen suuntasi Berniin Sveitsiin ja otti Peltosen mukaan. Kaksikko oli taas yhdessä.

Nyt Peltonen, 48, on omillaan ja yrittää palauttaa valmentajana IFK:n mestariksi – jos ei tällä kaudella, niin myöhemmin ainakin.

Puheissaan hän kiittää Jalosta, johon on kehittynyt ystävyys- ja mentorisuhde. Voi puhua jopa esikuvasta.

Seitsemän vuotta uran päättymisen jälkeen Peltonen johtaa IFK:n peliä. Seuralegenda jo toisessa polvessa.

Ville Peltosen isä Esa oli voittamassa IFK:lle Suomen mestaruutta vuonna 1974 ja uudestaan vuonna 1980. Jälkimmäisen mestaruuden Ville Peltonen muistaa erittäin hyvin. Hän oli silloin ekaa luokkaa käyvä nassikka.

”Aloin ymmärtää jotakin ja olin urheilu­kärpäsen puraisema. En muuta tehnyt kuin pelasin kaikki päivät.”

Millaista on tulla seuralegendana IFK:n päävalmentajaksi?

”Koen suurta ylpeyttä, kunniaa ja rakkautta sekamelskana, että olen täällä nyt ja tässä roolissa”, Peltonen kertoo.

”Haluamme kiillottaa IFK:n perinteitä ja kulttuuria. Se, mitä on tehty joskus, meidän tehtävämme on tehdä sitä tänään ja tässä. Kulttuuria tehdään nyt.”

Peltonen haluaa saada pelaajat ymmärtämään, mitä IFK:ssa pelaaminen merkitsee.

”Tämä voi olla iso juttu.”

Ulkopuolisesta tuntuu, että Peltosen on helppo tulla IFK:hon. Hän tuntee kaikki ympärillään, ja varsinkin hänet tunnetaan.

” ”Koen suurta ylpeyttä, kunniaa ja rakkautta sekamelskana, että olen täällä nyt ja tässä roolissa.”

Ville Peltonen tuntee HIFK:n ja sen kotihallin perinpohjaisesti.

IFK ei jatkanut sopimusta päävalmentaja Jarno Pikkaraisen kanssa, kun seura halusi Peltosen. Pikkarainen takoi lopulta hyvää tulosta, mutta päätös oli tehty ja hän sai mennä.

Vuodet Bernin kakkosvalmentajana ja Luganon päävalmentajana koulivat Peltosesta kypsän aloittamaan yhdellä suomalaisen kiekkoilun seuratuimmista paikoista.

Bernissä napsahti mestaruus kakkosvalmentajana, Luganossa päävalmentajapestin toisella kaudella tulivat potkut. Sekin pettymys on koettu ennen kotiseuraan tulemista.

”En osannut etukäteen ajatella, milloin haluaisin IFK:hon tulla. Jotenkin sellainen olo oli, että joskus ainakin. Nyt se onnistui näin”, Peltonen sanoo.

”Tähän halusin tarttua. On vaikea olla innostumatta tai peitellä sitä fiilistä, mikä itsellä on. Olen käsiä hieronut yhteen, ja homma on maistunut.”

Peltonen korostaa, että joukkueen pelit ja esitykset kertovat lopulta kaiken, mutta hän haluaa jättää jälkensä IFK:hon: siihen, miten joukkue pelaa ja miltä peli näyttää.

Pelaajana Peltonen oli ratkaisija. Siitä kertovat vuoden 1995 MM-finaalin kolme maalia, Naganon vuoden 1998 olympialaisten pronssiottelun maali, osuma Torinon vuoden 2006 olympiafinaalissa ja monet muut tärkeät viimeistelyt.

Valmentajana Peltonen haluaa joukkuepelin tulevan esille. Hän tietää, että runkosarjassa menestytään paremmin päästämällä vähän maaleja kuin tekemällä paljon.

”Kyllä siinä täytyy olla tunnetta mukana. Peliä ensisijaisesti joukkueelle, mutta yksilöt pelaavat varmasti myös itselleen. Aktiivisen ja läsnä olevan otteen pitää näkyä.”

” ”En usko, että kukaan on koskaan täysin valmis.”

Jääkiekon Suomen mestari mallia 2011.

IFK:ssa on aina osattu arvostaa tunnetta ja näyttävyyttä jopa menestyksen kustannuksella. Peltosen tehtävänä on rakentaa tähän sopiva tasapaino.

Peltonen löysi ensimmäisen kerran kiekkonörtin itsestään puhuessaan valmennuksesta joukkuekaverinsa Petteri Nummelinin kanssa Luganon-vuosina 2003–2006.

Kaksikko pelasi kolme kautta yhtä aikaa Sveitsissä, ja Peltonen kertoo keskustelujen menneen välillä syvällekin.

Jutteluissa käytiin läpi yhtä lailla henkistä kuin fyysistäkin valmennusta, kaikkea mahdollista.

Nummelin vaikuttaa nykyään Storhamarissa Norjassa apuvalmentajana.

Valmentaja Peltosesta alkoi kasvaa yli kymmenen vuotta ennen uran päättymistä.

Joukkueidensa kapteenina Peltonen pääsi lähelle valmennustiimiä, rakensi helposti keskusteluyhteyden kulloisenkin päävalmentajan kanssa ja toi omia ajatuksiaan joukkueen pelaamisesta.

Peltonen korostaa, ettei ole valmentanut nuorena. Ei oikein voinutkaan, kun peliura kotimaisella huipulla jatkui 41-vuotiaaksi.

”Oman itsensä kanssa sinut oleminen on hirmu tärkeätä tällaisessa työssä. Valmentajan tie voi olla aika erilainen, jos aloittaa valmentamisen nuorena. Mikään ei ole oikein tai väärin. On vain erilaisia reittejä.”

Nyt 48-vuotiaana Peltonen on Liigan vanhin tulokasvalmentaja, joka kulki kotimaan sarjaan erikoista reittiä Sveitsin kautta.

Huippuvalmentajakoulutuksen Peltonen aloitti jo pelatessaan.

Uran lopulla Peltonen alkoi tuntea, että pelaajana kaikki kivet on käännetty kertaalleen. Jokainen kokemisen arvoinen sarja tuli nähtyä, mutta valmentajana avautui uusi maailma.

Piti alkaa katsoa peliä, taktiikoita ja kaikkea muuta vähän eri kulmasta.

Peltonen jaksaa pohtia asioita ja miettiä, miten kehittää joukkuetta. Siinä ohessa kehittyy myös valmentaja.

”Kaikki asiat eivät tule kuntoon tänään eivätkä vielä huomennakaan, mutta koko ajan voidaan olla vähän parempia. Se on tavoite.”

” ”Täytyy vaan alkaa ja tehdä ja olla. Ajatus todella kirkkaana.”

Ville Peltonen luottaa joukkuepelin voimaan.

HIFK aloittaa kautensa kahdella vierasottelulla, JYPiä ja Pelicansia vastaan. Kotikaukaloon IFK pääsee omien faniensa eteen vasta ensi viikon puolivälissä mestariseura Lukkoa vastaan.

Peltonen on ollut mukana lähes kaikissa mahdollisissa otteluissa mutta myöntää pienen jännityksen olevan olemassa, kun kausi pääsee vauhtiin.

”En usko, että kukaan on koskaan täysin valmis. Näissä hommissa on aina perhosia vatsassa, ja on monia hommia, joita voin tehdä paremmin”, hän sanoo.

”Täytyy vaan alkaa ja tehdä ja olla. Ajatus todella kirkkaana.”

Ville Peltonen tuuletti maalia paikallispelissä Jokereita vastaan kaudella 2010–2011.

Kuka? Ville Peltonen 48-vuotias. Helsingin IFK:n päävalmentaja Liigassa, 1. kausi. Pelaajana kasvattajaseura Nurmijärven Kurra. Voittanut Leijonissa MM-kultaa 1995, olympiahopeaa 2006. Lisäksi kolme olympiapronssia, neljä MM-hopeaa ja kolme MM-pronssia. Voittanut seuratasolla mestaruudet Jokereissa 2002 ja HIFK:ssa 2011. Lisäksi saavuttanut Sveitsin mestaruuden HC Luganossa 2006. Nousi pelaajana Liigaan HIFK:ssa, edustanut Liigassa myös Jokereita. Pelasi NHL:ää kahdeksalla kaudella seuroinaan San Jose, Nashville ja Florida. Yhteensä uralla 382 NHL-ottelua tehoin 52+96. Valittu Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n Hall of Fameen. Oli voittamassa Kari Jalosen kakkosvalmentajana Sveitsin mestaruutta SC Bernissä 2017.

