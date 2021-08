Tuomariston päätös oli oikea, mutta Kinnusen pitkäaikainen valmentaja odotti tuomareilta ”pientä pelisilmää”.

Jarkko Kinnusta ei ollut koskaan ennen hylätty kilpakävelyssä, mutta Kalevan kisoissa Tampereella sellainenkin ihme nähtiin.

Jalkaongelmista kärsinyt Kinnunen liputettiin torstai-iltana ulos radalta vain noin 200 metriä ennen maalia. Kilpailun tuomaristosta neljä näki 37-vuotiaan konkarin kävelleen teknisesti väärin.

”Aika kökkö fiilis jäi. En olisi ajatellut hylkäämistä tähän paikkaan”, Kinnunen sanoi epäuskoisena päätään pyöritellen samalla, kun perheen kaksi pientä lasta sulkeutuivat isän syliin.

Hetki oli herkkä, eikä kyyneleiltäkään vältytty.

”Ei hätää, isillä ei ole hätää”, Kinnunen sanoi herkistyneenä.

Kävelyn sääntöjen puolesta Kinnusen hylkäämisessä ei ollut epäselvyyttä. Uusien sääntöjen mukaan hän joutui ensin kolmen varoituksen takia kahden minuutin ”jäähylle”, eli seisomaan tuon ajan sille varatulla paikalla.

Päätöskierroksella Kinnunen sai yhden lisävaroituksen, joka johti sitten hylkäykseen hänen viimeisessään kisassaan kotimaassa.

”Pientä pelisilmää olisi voinut tuomareilla olla, sanotaan vaikka niin”, Kinnusta 16 vuotta valmentanut Kari Ahonen sanoi.

Viimeiset vuodet Kinnusta valmensi vuoden 1993 maailmanmestari Valentin Kononen.

Suomen Urheiluliiton kilpakävelyn lajivalmentaja Jani Lehtinen ymmärsi tuomariston ratkaisun, johon vaadittiin neljän tuomarin päätös.

”Urheilu on urheilua ja säännöt sääntöjä. Jarkon jalkaongelmat aiheuttivat vaikeudet. Haikea mieli, en olisi halunnut Jarkolle tällaista lopetetusta uralle”, Lehtinen sanoi.

Kuinka iso merkitys Kinnusella on Suomen kilpakävelylle?

”Korvaamattomia ihmisiä ei olekaan, mutta kyllä Jarkko on ollut korvaamaton”, Lehtinen sanoi.

Entisen valmentajan Ahosen mukaan Kinnunen on pitänyt esimerkillään kilpakävelyä esillä julkisuudessa.

”Media on seurannut Jarkkoa ja kävely on ollut pramilla. Jarkosta on tullut taistelujen ilmentymä”, Ahonen sanoi.

Arvokisoissa – olympialaiset, MM- ja EM-kisat – Kinnunen edusti Suomea viisitoista kertaa. Vuonna 2006 alkanut arvokisaputki päättyi elokuun alussa olympiakävelyn 26. sijaan Sapporossa.

Parhaimmillaan hän oli kahdeksas MM-kisoissa vuonna 2009. Monissa kisoissa hän on sinnitellyt maaliin hämärän rajamailla.

”Jarkko on yksi syy, miksi aloin kävellä 50 kilometriä, kun katsoin hänen häntä MM-kisoissa Osakassa vuonna 2007. Hän on aika taistelija, joka ei anna periksi. Sen olen häneltä oppinut”, 20 kilometrin Suomen mestariksi kävellyt Aleksi Ojala sanoi.

Ojala käveli Laukontorin ympärille tehdyllä radalla ennätyksensä 1.23.29.

Naisten 10 kilometrin mestariksi käveli Anniina Kivimäki myös ennätyksellään 46 minuuttia ja 55 sekuntia.

Kinnunen oli kisassa kiinni neljännessä ulkoratojen SM-hopeassa ja uransa kaikkien aikojen 31. SM-mitalissa, kunnes joutui tekniikan takia hidastamaan vauhtiaan ennen hylkäystä.

Kinnunen saattaa kilpailla vielä viikon päästä Ruotsi-ottelussa, mutta joukkueen valintaperusteet ovat tiukat.

Kinnunen on 50 kilometrin kävelyn erikoismies. Yksi syy kilpauran lopettamiseen on, että viisikymppiä käveltiin viimeisen kerran arvokisoissa Tokiossa. Tilalle tulee lyhyempiä jatkoja.

Näin Kinnunen ja 50 kilometriä poistuvat kisanäyttämöiltä ikään kuin käsi kädessä.

Toinen ja ehkä painavampi syy lopettaa johtuu jaloista. Kinnusen lonkka leikattiin talvella. Jalassa on ollut pitkään jatkuvaa hermotusongelmaa, joka on haitannut kävelyä.

”Sekin tietysti turhauttaa, että toinen jalka on tuollainen”, sanoo Kinnunen, joka siirtyy urheilusta liikunnanopettajaksi asuinpaikallaan Nokialla.

