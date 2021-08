Miljoonamiehet näyttivät arvonsa – HJK:lla on Eurooppa-liigaan vielä pitkä matka

Seitsemän vuotta meni lohkopaikan uusimiseen, ja Euroopan jalkapalloliiton piti sitä ennen keksiä uusi kilpailu, johon pienten maiden mestarit pääsevät helpotettua reittiä pitkin. Kaksi kertaa seitsemässä vuodessa lohkovaihepeleihin ei ole vielä strategian edellyttämää säännöllisyyttä, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Virtanen.

Seitsemän vuoden tauon jälkeen HJK pelaa jälleen Eurocup-kilpailun lohkovaiheen peleissä. Eurooppa-liigan lohkovaihepaikan uusiminen jäi kuitenkin haaveeksi Fenerbahçea vastaan.

Viimeistään toisessa osaottelussa kävi ilmi, mikä ero on suomalaisella joukkueella ja kymmenien miljoonien arvoisella turkkilaisella suurseuralla. Jotakuinkin tämän tasoinen vastustaja pitäisi Klubin onnistua pudottamaan karsinnoissa jokin vuosi, jotta se pääsisi Eurooppa-liigaan. Sinne on vielä pitkä matka.

Torstaina taidoissa, kokemuksessa ja pelivalmiudessa oli aivan liikaa eroa. Otteluparin häviämisen jälkeen HJK jatkaa nyt pelejä uudessa Konferenssi-liigassa.

HJK:n strategiassa lukee, että joukkueen pitää päästä lohkovaiheisiin säännöllisesti. Seitsemän vuotta meni lohkopaikan uusimiseen, ja Euroopan jalkapallo­liiton piti sitä ennen keksiä uusi kilpailu, johon pienten maiden mestarit pääsevät helpotettua reittiä pitkin.

Kaksi kertaa seitsemässä vuodessa lohkovaihe­peleihin ei ole vielä strategian edellyttämää säännöllisyyttä.

HJK teki oikein solmittuaan jatkopestin päävalmentaja Toni Koskelan kanssa. Hän on eittämättä tehnyt hyvää työtä. Koskelan HJK on voittanut Eurocup-karsinnoissa seitsemästä otteluparistaan kolme. Neljästätoista Eurocup-karsintojen ottelusta Koskelan HJK on hävinnyt vain neljä.

Palkintorahaa tulvii nyt sisään HJK:n toimistolle lohkovaihe­paikan ansiosta. Niiden rahojen avulla voi yrittää rakentaa jatkuvuutta, jotta lohkovaiheeseen selvittäisiin ehkä joskus tulevaisuudessa säännöllisesti.