Seiväshyppääjä Mikko Paavola soittaa rumpuja, mutta on muuten kuin venäläinen voimahyppääjä - "En ole erityisesti jazz-miehiä”

Mikko Paavola on parantanut vuodessa ennätystään 25 senttiä. Kalevan kisoissa hän tavoittelee vain mestaruuden puolustamista.

Tampere

Matti Mononen teki heinäkuussa Imatralla näyttävän tempun, kun hän juoksi 400 metriä seipään kanssa alle minuutin, 57,34 sekuntia.

Temppu jäisi monelta tekemättä, olisi se sen verran kova aika entiseltä seiväshyppääjältä ja kolmiloikan SE-naisen Senni Salmisen nykyiseltä valmentajalta.

Seiväshypyn Suomen mestaruutta tavoitteleva Mikko Paavola olisi ainakin periaatteessa kiinnostunut kokeilemaan Monosen temppua, ja miksei myös käytännössä.

Paavola hyppäsi heinäkuussa Joensuussa seipäässä ennätyksensä 571 senttiä. Se on Suomen kaikkien aikojen kuudenneksi paras tulos. Jani Lehtosen Suomen ennätys 582 on yhdentoista sentin päässä.

”On vielä vähän aikaista puhua siitä. Suomen ennätystä voi alkaa tavoitella sitten, kun on tehnyt lähemmäs kymmenen 570:n tulosta. Minulla on niitä vasta kaksi, mutta paljon on menty eteenpäin”, 23-vuotias Paavola sanoo.

Tänä vuonna Paavola on ylittänyt yhdeksän kertaa 550 senttiä.

Tampereen Kalevan kisoissa ainoana tavoitteena on puolustaa viime vuoden Suomen mestaruutta. Vuosi sitten hän voitti seipään Turussa tuloksella 531 senttiä.

Perjantain karsinnassa Paavola hyppäsi yhden hypyn korkeudesta 497, joka riitti lauantain loppukilpailuun.

Varsinainen karsintakorkeus oli 503, mutta sitä ei tarvittu, kun kymmenen finalistia selvisi muutenkin.

Entä miten Alajärven Ankkureita edustavalta urheilijalta sujuisi 400 metrin juoksu?

Tilastoista Paavolalle ei löydy aikaa 400 metriltä. Sen sijaan hän on juossut 200 metriä aikaan 24,80 sekuntia, tosin seitsemän vuotta sitten.

Viime vuonna hän pinkoi sata metriä aikaan 11,54 sekuntia.

”Käsiajalla olen juossut 400 metriä noin 51,7 sekuntiin. Monosen mukaan siihen kun lisäisi seitsemän sekuntia, se olisi aikani 400 metrillä seipään kanssa juostuna”, Paavola sanoo.

Matti Monosen seiväsennätykseksi jäi 570 senttiä, sentin vähemmän kuin Paavolalla.

Paavola on noussut nopeasti suomalaisen seiväshypyn kärkeen. Viime vuosi meni paljolti piloille koronan takia, kun liikuntapaikkoja oli kiinni ja harjoittelu kärsi.

”Harjoittelin hyppäämistä Vaasassa pururadalla, kun kenttä oli kiinni. Ei siinä paljon saanut hyppyyn tuntumaa”, Paavola sanoo.

Nuorena Paavola kärsi paljon loukkaantumisista, kuten rasitusvammoista, jotka hidastivat nykyisen ammattiurheilijan kehitystä.

Viime vuodesta Paavola on saanut lisää voimaa ja nopeutta. Parantuneiden ominaisuuksiensa myötä hän voi hypätä isommilla ja jäykemmillä seipäillä sekä nostaa otekorkeutta 480 sentistä 500 senttiin täksi kaudeksi.

Samalla oma ennätys on kohentunut vuodessa peräti 25 senttiä.

”Seipäät ovat jäykempiä, kun olen parantanut vauhdinjuoksua puoli metriä sekunnissa", sanoo Paavola, joka lähestyy ponnistuskuoppaa parhaimmillaan 9,3–9,4 metriä sekunnissa.

Nopeudessa Paavola häviää lajin ihmemiehelle Armand Duplantisille, jonka juoksuvauhti seipään kanssa on noin 9,95 metriä sekunnissa.

Tokion olympiavoittajan otekorkeus seipäästä on 510–515 senttiä, eli hän hyppää yli metrin sen yli. Duplantisin maailmanennätys on 618 senttiä.

Duplantsin hyppy on aina samanlainen. Siksi hänen on helppo valita seiväs.

Tekniikassa Duplantis tekee pitkän ponnistuksen, joka suuntautuu hieman yläkäden linjan etupuolelta seipääseen. Seiväs taipuu noin 20 senttiä, kun ponnistava jalka on vielä ilmassa.

Muiden tapaan Paavola on hurmaantunut Duplantisin hypyistä, mutta esimerkiksi ruotsalaisesta ei hänelle ole.

”Olen voimahyppääjä entisten neuvostoliittolaisten ja venäläisten hyppääjien tapaan. Minulla kropan rakenne ei anna hypätä samalla tavalla kuin Duplantis. Minulla ei ole yhtä esikuvaa, että juuri tuolla tavalla pitäisi hypätä. Katson vähän kaikkia hyppääjiä”, Paavola sanoo.

Seiväshyppyyn Paavolalla on luontaista rytmitajua. Hän on opiskellut musiikkiopistossa seitsemän vuotta rumpujen ja lyömäsoittimien soittoa sekä soittanut eri kokoonpanoissa. Klassisen musiikin orkestereissa hän on paukuttanut patarumpua.

”En ole erityisesti jazz-miehiä.”

Yleisurheilijoissa on muitakin rumpaleita. Esimerkiksi pikajuoksija Samuel Purola on itseoppinut kotisoittaja, jonka suosikki on Metallican rumpali Lars Ulrich.

Miesten seiväshypyn loppukilpailu alkaa Kalevan kisoissa lauantaina kello 19.

