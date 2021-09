Kultaleijona Petteri Lindbohm palasi seitsemän vuoden jälkeen kotiin: ”Tämä on minulle paras paikka kehittyä”

Luotettava puolustaja pelasi kolme edellistä kautta Sveitsissä. Nyt hän kuuluu heti KHL-tulokaskaudellaan Jokerien kapteenistoon.

Helsingin Jokerit ja Petteri Lindbohm lähtivät kotimaan liigakaukaloista samalla ovenavauksella yli seitsemän vuotta sitten. Siitä lähtien Jokerit on pelannut KHL:ssä, ja puolustaja Lindbohm on päässyt mittaamaan tasoaan NHL:ssä, AHL:ssä ja Sveitsin liigassa.

Tänä kesänä osapuolten oli aika palata yhteen. Lindbohm, 27, solmi Jokerien kanssa kaksivuotisen sopimuksen.

”On ollut kivaa viettää enemmän aikaa kavereiden ja perheen kanssa, eikä tarvinnut taas kerran pakata matkalaukkuja, vaan ne voi nyt jättää vaatekaappiin”, Lindbohm sanoi HS:lle ja myhäili Jokerien jääharjoitusten jälkeen .

Pelkästään kaukalon ulkopuoliset syyt eivät saaneet Lindbohmia palaamaan Sveitsistä, joka sekin on jääkiekkoilijalle hieno paikka harjoittaa ammattiaan.

Hän kuuluu tulevalla kaudella Jokerien avainpuolustajiin KHL:ssä, joka on edelleen maailman toiseksi kovatasoisin sarja.

”Sveitsillä on aina paikka meidän perheen sydämessä, ja tyttäremme on syntynyt siellä. Ne olivat upeat kolme vuotta, sain myös pelata vähän erilaista peliä kuin muualla. Se on auttanut todella paljon ja tehnyt minusta monipuolisemman pelaajan.”

”Nyt näen, että tämä on minulle paras paikka kehittyä pelaajana.”

Kevään 2019 maailmanmestarin sisääntulo uusvanhaan joukkueeseen oli näyttävä. Hän sai kunnian tulla heti valituksi kapteenistoon toiseksi varakapteeniksi C-kirjainta pitävän Marko Anttilan ja jo kuudennen kautensa Jokereissa aloittavan Brian O’Neillin rinnalle.

”Meillä on tosi motivoitunut porukka, jossa on paljon johtavia pelaajia. On kiva tulla hallille niin, ettei itse tarvitse aina ehdottaa salille menemistä vaan voi hypätä remmiin mukaan.”

Kauden tavoitteeksi Lindbohm kertoo pudotuspelit ja siellä ottelu kerrallaan etenemisen. Lindbohm uskoo saavansa ison roolin tasakentällisin ja alivoimalla, mutta henkilökohtaisen menestyksen ratkaisevat enemmän joukkueen suoritukset kuin pisteet.

Jokerit ei ole yltänyt KHL:ssä vielä kertaakaan toista kierrosta pidemmälle. Kolmesti pudotuspelitaipaleen on katkaissut suurseuroista TsSKA Moskova, ja viime vuonna Lokomotiv Jaroslavl pudotti helsinkiläiset heti ensimmäisellä kierroksella suoraan neljässä ottelussa.

”Tämä on tosi kova sarja. Illasta toiseen saa vääntää omasta koneestaan kaikki irti. Sitä tulin tänne hakemaankin.”

Kuka? Petteri Lindbohm Syntynyt 23. syyskuuta 1993 Helsingissä.

Jääkiekkoilija, pelipaikaltaan puolustaja. Edustaa kaudella 2021–2022 Helsingin Jokereita.

Pituus 190 senttimetriä, paino 95 kiloa. Laukoo vasemmalta.

Runkosarjaotteluita NHL:ssä 40, AHL:ssä 171, Liigassa 72 ja Sveitsin NLA:ssa 135.

Edustanut Suomea kaksissa MM-kisoissa. Maailmanmestari keväältä 2019 ja MM-hopeamitalisti 2021.

