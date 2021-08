Devin Thomas, 25, edusti viime kaudella Herlev Wolfpackia.

Miesten Korisliigan ensi kauden voittajasuosikkeihin lukeutuva Helsinki Seagulls täydensi kokoonpanonsa hankkimalla yhdysvaltalaisen Devin Thomasin, joka on joukkueen kolmas ulkomaalaisvahvistus.

203-senttinen Thomas, 25, edusti viime kaudella Tanskan Herlev Wolfpackia ja sitä ennen Belizen liigan Verdesiä.

”Devin on heittovoimainen nelospaikan pelaaja, joka on vienyt peliään kohti kolmospaikkaa kesän aikana. Tanskassa hän tuurasi myös vitospaikalla, joten monikäyttöisestä pelaajasta on kyse. Hänen kokonsa mahdollistaa puolustuspäähämme erilaisia variaatioita”, Seagullsin päävalmentaja Jussi Laakso kertoi tiedotteessa.

Seagullsin kaksi muuta ulkomaalaiskiinnitystä ovat Tim Bond ja Brandon Sherrod. Joukkueessa on useita Suomen maajoukkueen pitkäaikaisia luottopelaajia kuten Petteri Koponen, Shawn Huff ja Tuukka Kotti.

Miesten Korisliiga alkaa lokakuun alussa.