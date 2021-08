Miesten maajoukkueen hakkuri Aaro Nikula on peräti 212 senttiä pitkä. Hakkurin isku-ulottuvuus on 360 sentin korkeudella, mutta tavoitteena on päästä lyömään vielä korkeammalta.

Kun Suomen miesten lentopallomaajoukkue pelaa Tampereella EM-kisojen alkulohkoaan, joukkueen riveissä on jylhältä kuulostavaa titteliä kantava mies.

Suomen pisin huippulentopalloilija.

Titteli kuuluu yhdelle Suomen kolmesta hakkurista, 22-vuotiaalle Aaro Nikulalle.

Nikula on 212 senttimetriä pitkä, joten esimerkiksi oven kohdalla kumartuminen on tullut vuosien varrella rutiiniksi ja lentokoneissa paikka hätäuloskäynnin kohdalta on mieluisin suuremman jalkatilan vuoksi.

”Kyllä se paikkansa pitää, että olen pisin huippupelaajista, ellei sitten ihan juuri ole jostain tullut pidempää 12–13-vuotiasta”, Nikula sanoo.

Koska varhaisteini-ikäisistä huippupelaajan määreet täyttävistä lupauksista ei ole kuulunut, voitaneen Nikulan titteli vahvistaa.

Joissain yhteyksissä pituudeksi on kerrottu sentin pienempi ja sentin suurempikin luku, mutta 212 senttiä on Nikulan mukaan virallisissa mittauksissa saatu lukema.

Nikula pelaa EM-kisoissa ensimmäisiä arvokisojaan. Maaotteluita on kertynyt viisi, mutta Lentopalloliigan seuraajille nimi on käynyt jo tutuksi.

Nikula oli eräs avainpelaajista, kun Vammalan Lentopallo (Valepa) voitti viime kevään päätteeksi jälleen yhden Suomen mestaruuden.

Maajoukkueessa Nikula arvelee kokeneen Urpo Sivulan aloittavan hakkurin roolissa EM-kisoissa. Nikula ja Joonas Jokela odottavat näyttöpaikkaa.

” ”Tärkeää olisi, että pääsisi 370:een ja saisi lyötyä kovalla kädellä. Pelkällä pompulla ei tee mitään.”

Aaro Nikula pelaa EM-kisoissa ensimmäisiä arvokisojaan. Hän oli yksi Vammalan Lentopallon avainpelaajista viime kevään Suomen mestaruusotteluissa.

”Meillä on aika tasavahva joukkue, paljon hyviä pelaajia joka pelipaikalle. Eemi Tervaportti ja Lauri Kerminen tietysti kovimpina pelaajina”, Nikula arvioi joukkuetta.

Nikulan isku-ulottuudeksi sanotaan hänen agenttinsa Nisse Huttusen verkkosivuilla 360 senttimetriä.

Isku-ulottuvuutta mitataan hyppäämällä ja kurottamalla toinen käsi mahdollisimman korkealle. Torjuntaulottuvuus Nikulalla on 335 senttiä, se mitataan kahdella kädellä ja pienemmällä vauhdilla.

Nikula sanoo, että tavoitteena olisi saada kehitystä siten, että isku-ulottuvuus nousisi vähintään 370:een.

”Tärkeää olisi, että pääsisi 370:een ja saisi lyötyä kovalla kädellä. Pelkällä pompulla ei tee mitään. Vaatii, että saa yläkroppaan lisää voimaa, että pallo lähtee”, Nikula sanoo.

Asiantuntija Mikko Häyrinen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksesta (Kihu) sanoo, että miesten arvokisalentopalloilijoiden keskipituus on vakiintunut viimeisen noin viidentoista vuoden aikana 195–200 senttimetrin välille.

Poikkeuksia on molempiin suuntiin. Kun liberot tuotiin lentopalloon, yhtenä ajatuksena oli saada pelipaikkoja myös lyhyemmille pelaajille.

Häyrisen mukaan maailman huipulla on ollut jopa alle 170-senttisiä liberoita.

Toisesta ääripäästä löytyy etenkin keskipelaajia. Keskipelaajia kutsutaan myös keskitorjujiksi, ja torjunnassa on eduksi, jos kädet ovat valmiiksi korkealla, mikäli ponnistusaika jää lyhyeksi.

Hakkureista esimerkiksi venäläinen Dmitri Muserski on vielä Nikulaakin pidempi, jopa 218-senttinen.

Ponnistusvoimalla voi kompensoida pituutta, ja käsien pituudella on merkitystä. Päälaki kertoo vain osan pelaajan ulottuvuudesta. Käsi ylös ojennettuna liki kymmenenkin sentin pituusero voi tasoittua.

Se, että hakkurin ulottuvuuden saa pelin aikana maksimaalisesti käyttöön, on monen tekijän summa.

Ajoitusten pitää toimia. Hakkurin pitää päästä hyökkäämään vauhdista, täysitehoisella ponnistuksella ja oikealle kohdalle tulevasta pallosta.

” ”Raa’an ulottuvuuden lisäksi pitää olla myös tekninen.”

Aaro Nikula iskee palloa noin 3,6 metrin korkeudesta mutta haluaa lukemaan kymmenen senttiä lisää.

Verkko on miehillä 243 sentin korkeudella. Nikulan ulottuvuudella iskut saa lähtemään parhaimmillaan vajaat 120 senttiä verkon yläreunaa korkeammalta.

Kaikkein kovimmat iskijät hätyyttelevät 380 sentin rajaa. Häyrinen arvioi, että huipputasolla minimivaatimus on 350 sentissä. Parikymmentä senttiä on noin pallon halkaisija, ja ero on jo merkittävä pelaamisen kannalta.

”Se avaa uusia kulmia. Pystyy hyökkäämään jyrkempiin kulmiin. Viistolyönnissä aukeaa vähintään puoli metriä uutta kulmaa. Torjunnan yli pystyy lyömään paremmin ja hyödyntämään yläkäsiä paremmin. Ulottuvuus ei suoraan korreloi sen kanssa, miten pystyy hyökkäämään. Raa’an ulottuvuuden lisäksi pitää olla myös tekninen”, Häyrinen sanoo.

Kaiken tämän päälle vaaditaan Nikulankin peräänkuuluttamaa voimaa ja käden nopeutta. Kentällä on mitattu nopeudeltaan noin 130 kilometriä tunnissa olevia syöttöjä.

Hakkurinkin pitää saada palloon vauhtia reilusti yli sata kilometriä tunnissa, jotta puolustus ei ehdi väliin ja torjuntaan osuva pallo ottaa kimmokkeen ulos kentältä.

”Yleensä silloin on huippukorkeuksissa, kun pääsee kunnolla lataamaan”, Nikula sanoo.

” ”Benfica on hyvä paikka lähteä ulkomaille. Sieltä löytyy iso harjoituskeskus ja hyvä organisaatio.”

Aaro Nikulan ura jatkuu ensi kaudella Portugalin liigassa lissabonilaisen Benfican riveissä.

Nikula on valmistautunut elämänsä ensimmäiseen arvoturnaukseen koronakuplassa.

Hotellissa joukkueella on käytössä oma kerros ja omat ruokailutilat, maskeja käytetään laajamittaisesti, ja testit kuuluvat turnausarkeen.

Kotimaan olosuhteissa sängyllekin on löytynyt riittävästi pituutta 212-senttiselle yöpyjälle.

Ulkomailla tutuksi ovat välillä käyneet niin vinottain nukkuminen kuin sängyn jatkaminen jalkopäähän asetetulla tuolillakin.

Ennen Suomen paitaan arvokisoissa pukeutumista Nikulan matka on kulkenut Somerolta Sastamalaan muutaman välietapin kautta. Nikula on kotoisin maatilalta, ja lapsuudenkodin maisemissa on edelleen kanala.

Innostus lentopalloon syttyi, kun naapurista löytyi verkko ja pelikavereita. Pituutta on kertynyt tasaisesti, parhaimmillaan kymmenen senttiä vuodessa mutta ilman suuria kasvupyrähdyksiä.

”Kun Somerolta loppui joukkue, lähdin Forssaan ja sieltä Saloon pelaamaan.”

Salon jälkeen Nikula pelasi Kuortaneella lukio-opintojensa ohessa ennen saapumistaan sastamalaisseuraan. Seuraava etappi odottaa ulkomailla.

Nikula teki kesällä sopimuksen Portugalin liigan Benficaan. Joukkue kuuluu samaan organisaatioon kuin Benfican jalkapallojoukkue.

”Benfica on hyvä paikka lähteä ulkomaille. Sieltä löytyy iso harjoituskeskus ja hyvä organisaatio. Olen jutellut seuran henkilökunnan kanssa paljon, mutta vielä en ole käynyt paikalla. EM-kisojen jälkeen olisi tarkoitus lähteä muutaman päivän levon jälkeen”, Nikula sanoo.

Lentopallon miesten EM-turnauksen ottelu Suomi–Pohjois-Makedonia keskiviikkona kello 19 alkaen Tampereella Hakametsän jäähallissa. Yle TV2 näyttää ottelun suorana lähetyksenä.

Kuka? Aaro Nikula Yksi kolmesta lentopallomaajoukkueen hakkurista EM-kisoissa. 22-vuotias, syntynyt vuonna 1999. Pelannut viisi miesten A-maaottelua ennen EM-kisoja. Kotoisin Somerolta. Pituus 212 cm, Suomen pisin huippulentopalloilija. Edusti viime kaudella Valepaa, jonka riveissä voitti Suomen mestaruuden. Siirtyy ensi kaudeksi Portugalin liigan Benficaan.