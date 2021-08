Suomalainen matkaa New Yorkiin ja kohtaa US Openin avauskierroksella Puolan Kamil Majchrzakin.

Tennisässä Emil Ruusuvuorella oli Yhdysvaltain Winston-Salemissa mainio mahdollisuus saavuttaa kaksinpelissä ensimmäinen suomalaispelaajan ATP-finaalipaikka yli kahdeksaan vuoteen, mutta toisin kävi.

Suomalaiselle jo tutuksi vastustajaksi tullut Valko-Venäjän Ilja Ivaška hallitsi välieräottelua täysin ja pudotti Ruusuvuoren turnauksesta luvuin 6–2, 6–1.

”Oli kaikin puolin vaan todella huono matsi”, ensimmäistä loppuottelupaikkaansa jahtaava Ruusuvuori sanoi pelin jälkeen STT:lle.

”Kokonaisuudessa (turnauksessa oli) monta hyvää matsia. Tällä hetkellä lähinnä ottaa päähän tämä matsi, mutta eiköhän se huomenna helpota.”

Kolmannessa ATP-tason välierässään pelannut Ruusuvuori on maailmanlistalla 76. sijalla, kun Ivaška on 13 pykälää korkeammalla. Valkovenäläinen siirtyi kaksikon keskinäisissä kohtaamisissa 2–1-johtoon ja eteni ensimmäiseen ATP-finaaliinsa Ruotsin Mikael Ymeriä vastaan.

Suomalaispelaaja nähtiin edellisen kerran ATP-finaalissa toukokuussa 2013, kun Jarkko Nieminen ylsi loppuotteluun Saksan Düsseldorfissa.

Winston-Salemin turnaus oli 22-vuotiaalle Ruusuvuorelle viimeinen ennen ensi viikolla alkavaa Yhdysvaltain avointa mestaruusturnausta eli US Openia.

Ruusuvuoren avausvastustaja New Yorkissa on karsinnat selvittänyt Puolan Kamil Majchrzak, joka on ATP-listalla 115:s.

Ottelu pelataan maanantai-iltana paikallista aikaa.

”On hyvä fiilis lähteä sinne, parantamaan ainakin tästä”, Ruusuvuori ennakoi.

Tokion olympialaiset väliin jättänyt Ruusuvuori on esittänyt vahvoja otteita Yhdysvaltain-kiertueella. Majchrzak-ottelusta voi kuitenkin povata tiukkaa, sillä puolalainen eteni US Openissa kolmannelle kierrokselle kaksi vuotta sitten.

Ruusuvuori ylsi viime vuonna arvoturnauksen toiselle kierrokselle. Tämän vuoden US Openiin lisäsäpinää tuo tenniksennälkäinen newyorkilaisyleisö.

”Siellä on varmasti monta innokasta, jotka ovat aika pitkään venailleet ja olleet karanteeneissa sun muissa. Makeaa päästä sinne pelaamaan.”