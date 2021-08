Cristiano Ronaldon siirto Manchester Unitediin vahvistettiin samana päivänä kun Ferguson oli puhunut Ronaldon kanssa.

Maailman kaikkien aikojen parhaiden jalkapalloilijoiden joukkoon kuuluva Cristiano Ronaldo siirtyi perjantaina Manchester Unitediin mahdollisesti managerilegenda Sir Alex Fergusonin puhelun ansiosta.

Brittiläinen sanomalehti Manchester Evening News sekä espanjalainen urheilusanomalehti Marca kertoivat Fergusonin soittaneen tähtihyökkääjälle perjantaiaamuna. Tuolloin näytti siltä, että Ronaldo siirtyy Manchester Cityyn.

Cristiano Ronaldo pelasi Manchester Unitedissa Fergusonin alaisuudessa vuosina 2003–2009. Asiat etenivät Fergusonin puhelun jälkeen nopeasti, sillä United tiedotti Ronaldon paluusta jo perjantaina alkuillasta.

Manchester Evening Newsin mukaan Ronaldo oli sanonut sitä ennen Citylle, ettei hän enää ole kiinnostunut siirtymään seuraan. Tämä tapahtui sen jälkeen kun Unitedista oltiin oltu yhteydessä pelaajaan.

Brittilehti The Guardian kertoi Cityn ilmoittaneen perjantaina lounasaikaan Ronaldon agentille Jorge Mendesille, ettei seura ole enää kiinnostunut Ronaldosta. Yhteydenotto lienee seurausta Ronaldon ilmoituksesta.

Ferguson ei ollut ainoa Ronaldolle Unitedista tuttu henkilö, joka oli yhteydessä häneen, kun tähtihyökkääjän sopimus Cityn kanssa näytti todennäköiseltä.

Portugalilaisen entinen joukkuekaveri Rio Ferdinand kertoi Youtube-kanavallaan julkaistulla videolla puhuneensa Ronaldon kanssa.

”Kysyin häneltä, mitä oikein on meneillään ja pyysin sanomaan, että hän valehtelee”, Ferdinand sanoi.

Ronaldo teki edellisen United-jaksonsa aikana seuralle 118 maalia 292 ottelussa. Hänen paluunsa ajankohta ei ole vielä tiedossa.

Manchester Evening News kertoi, että 36-vuotiaan tähden on määrä allekirjoittaa Unitedin kanssa kaksivuotinen sopimus, jonka viikkopalkka on 480 000 puntaa eli reilut 560 000 euroa. Ronaldon lääkärintarkastus on tarkoitus tehdä Lissabonissa.