Espanjalaisseura toivottaa Afganistanin pyörätuoli­koripallo­joukkueen kapteenin Nilofar Bayatin tervetulleeksi joukkueeseensa.

Afganistanin pyörätuoli­koripallo­joukkueen kapteeni on löytänyt uuden kodin ja uuden seuran Bilbaosta Espanjasta, kertoo Euronews.

Nilofar Bayat pakeni Afganistanista Espanjan hallituksen avulla sen jälkeen kun Taleban otti elokuussa maan hallintaansa.

Bidaideak Bilbao -seura on hallitseva Espanjan mestari. Seura kertoi torstaina, että Bayat ja hänen miehensä Ramish Naik Zai, joka on niin ikään pelaaja, aloittavat harjoitukset seurassa todennäköisesti syyskuussa, kunhan kaikki asiakirjat on ensin hoidettu.

Bayat oli pikkutyttö Taleban-hallinnon aikaan, kun perheen kotitaloon Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa osui raketti-isku. Hänen veljensä kuoli iskussa, ja Bayat sai selkäydinvamman.

Bayat alkoi pelata pyörätuoli­koripalloa ja pääsi lopulta maajoukkueeseen. Siitä lähtien hän on aktiivisesti puolustanut naisten ja vammaisten naisten oikeuksia, mikä on lisännyt hänen pelkoaan Talebanin kostotoimista.

”Taleban tuhosi kaikki ne asiat, joiden hyväksi tein kovasti töitä viime vuosina”, Bayat kertoi Euronewsin mukaan tiedotustilaisuudessa Espanjassa viime viikolla.

”Vain yhden päivän aikana he tuhosivat kaikki saavutukseni, kaiken kovan työni.”

Bayat ja hänen miehensä ovat osa 800 afganistanilaisen joukkoa, jonka Espanjan hallitus on evakuoinut Kabulista sen jälkeen kun Taleban valloitti kaupungin.

Koripalloilijan tarina herätti huomiota, kun hän puhui peloistaan espanjalaiselle toimittajalle Antonio Pampliegalle, jonka kanssa oli ystävystynyt vuosia sitten.

Toimittaja julkaisi tarinan Twitterissä, minkä jälkeen Bayatille satoi tukea. Espanjan hallitus ja Espanjan koripalloliitto liittyivät tuki­joukkoihin, ja pari sisällytettiin Espanjan evakuointiluetteloon.

Bayat on onnellinen selviytymisestään ja iloinen voidessaan aloittaa uuden elämän miehensä kanssa Espanjassa mutta ei unohda maataan.

”Olen vain yksi. Muut ovat edelleen maassa”, hän sanoi.

”Haluan, että Yhdistyneet kansakunnat, kaikki maat, auttavat Afganistania. Älkää jättäkö heitä yksin, koska Talebanit ovat sama kuin 20 vuotta sitten.”

Lue lisää: Maajoukkueen 19-vuotias jalkapallolupaus putosi kuolemaansa Kabulista lähteneestä lentokoneesta: ”Hänellä ei ollut toivoa”