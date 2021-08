Kilpailu-ura alkoi nuorten EM-kisoista Tampereelta vuonna 2003 ja päättyi lauantaina samaan paikkaan.

Tampere

Keihäänheittäjä Antti Ruuskasen pitkä kilpailu-ura päättyi lauantaina sieltä, mistä se vuonna 2003 alkoikin: Ratinan stadionille Tampereelle.

Vuonna 2003 Suomi otti Tampereelle nuoren EM-kisoissa kolmoisvoiton keihäänheitossa. Ruuskanen oli kisassa pronssilla, kun Teemu Wirkkala voitti ja Tero Järvenpää oli hopealla.

Ruuskanen oli ilmoittautunut Kalevan kisojen keihäskarsintaan, mutta siihen hän ei enää osallistunut.

Kun karsinta oli ohi, keihäsmiehet kokoontuivat Ratina radan pääsuoralle seremoniaan, jossa Ruuskanen luovutti vanhan keihäänsä tuoreelle nuorten maailmanmestarille Janne Läspälle.

”Tämä on tällainen keihäskapula eteenpäin vietäväksi”, Ruuskanen sanoi.

Tämän jälkeen keihäänheittäjät Lassi Etelätalo ja Toni Kuusela kantoivat Ruuskasen kultatuolissa juoksuradan maaliin.

Antti Ruuskanen luovutti keihäänsä nuorten tuoreelle maailmanmestarille Janne Läspälle. ”Keihäskapula”, Ruuskanen sanoi nauraen.

Kentällä Ruuskanen sai yhden arvokisojen kultamitalin: hän voitti Euroopan mestaruuden Zürichissä vuonna 2014. Lontoon olympiakisojen 2012 pronssi kirkastui myöhemmin hopeiseksi, kun ukrainalainen Oleksander Pyatnytsya kärähti dopingista.

Vuonna 2016 pielavetinen heitti EM-pronssia Amsterdamissa, jossa hän voitti ylivoimaisesti karsinnan, mutta loukkasi finaalissa kylkeään.

Lukuisat loukkaantumiset sävyttivät muutenkin Ruuskasen uraa. Kaikkiaan hän oli leikkauspöydällä kymmenen kertaa.

”Jokaisella mitalilla ja pettymyksellä on merkityksensä. Ilman pettymyksiä menestysnälkää ei olisi jäänytkään, jos aina olisi pelkästään pärjännyt. Välillä tuli lunta tupaan, ja sitä mietti, että jatkuuko se urakaan enää. Sitten tuli tärkeitä onnistumisia”, Ruuskanen sanoi.

Hän olisi päässyt varamiehenä äskeisiin Tokion olympiakisoihin Oliver Helanderin tilalle, muttei lähtenyt.

”En edes vakavissani harkinnut Tokioon lähtöä. Viimeisin niitti oli kipeytynyt hauislihas. Enää ei viitsi urheilun takia antaa itseään operoida”, Ruuskanen sanoi.

Lopettamista hän kerto pohtineensa viime viikonloppuna.

”Alkuviikosta syntyi sitten päätös tukijoukkojen kanssa. Sen jälkeen kerroin siitä yhteistyökumppaneille”, Ruuskanen sanoi.

”Nyt voin sanoa, että kaikki on otettu irti tästä kehosta. Halusin vielä jättää viimeisen valttikortin tähän kauteen, ettei tarvitse harmitella. Uralta jäi rikkomatta 90 metriä ja olympiakulta saavuttamatta, mutta voin sanoa, ettei harmita yhtään”, Ruuskanen kertoi.

Ruuskanen heitti parhaallaan 88 metriä ja 92 senttiä. Tulos tuli kuusi vuotta sitten Kalevan kisoissa Porissa, jossa hän voitti kolmannen ja viimeisen Suomen mestaruutensa.

Kaksi muuta SM-kultaa ovat vuosilta 2012 ja 2015.

”Olen ollut jutuissa ja metreissä hitaasti syttyvä. Nuorissa tuli sopivia onnistumisia, kun otettiin täältä Tampereelta harvinainen kolmoisvoitto nuorissa. Silloin tiesin, että ollaan aikanakin oikeassa suunnassa. Pari vuotta myöhemmin tuli vielä hopea nuorten EM-kisoissa 2005. Sitten menikin seitsemän vuotta, että tuli ensimmäinen mitali aikuisissa”, Ruuskanen ynnäsi.

Mitä Ruuskasen juttuihin tulee, niin hitaasti syttyvä on ehkä väärä sana. Savolaisena Ruuskanen ei ole jäänyt sanattomaksi.

”Kyllähän te sen tiedätte, että kun savolainen sanoo, se voi tarkoittaa, mitä vaan. Voi olla viisi tai 500 hehtaaria”, Ruuskanen sanoi nauraen, kun häneltä kysyttiin, kuinka paljon hänellä on kotipuolessaan metsää hoidettavana.

Antti Ruuskanen juhlimassa vuoden 2012 olympiamitaliaan kotikonnuillaan Pielavedellä.

Siviilissä Ruuskasella on monta rautaa tulessa. Hän on hyvinvointivalmentaja, liikuntaneuvoja, hieroja ja metsätilan omistaja. Ruuskasta on innostettu myös valmennushommiin.

”Antilla on niin paljon muuta tekemistä. Epäilyttää, että näkisin hänet valmentajakoulutuksessa Kuortaneella. Toivotaan, että hän jakaisi kokemuksiaan myös muille. Antissa on paljon opittavaa nykyheittäjille: hän on rempseä, jääräpää ja päättäväinen”, toinen konkariheittäjä Tero Pitkämäki sanoi.

Pitkämäki lopetti oman uransa vuonna 2019. Nyt hän vastaa nuorten keihäänheittäjien valmennuksesta.

Vuoden 2003 nuorten EM-kolmikosta Tero Järvenpään ura päättyi vammoihin jo aiemmin. Teemu Wirkkala sen sijaan oli karsinnassa yhdeksäs (71,78) ja pääsi sunnuntaina heitettävään kymmenen miehen finaaliin.

Karsinnan ykkönen oli Topias Laine (78,10). Helsinkiläinen on tämän vuoden Euroopan mestari alle 22-vuotiaissa.

Nuorten maailmanmestari Janne Läspä sen sijaan lähti Ruuskasen keihään kanssa kotimatkalle Kaustiselle. Hän heitti 69,13 ja oli karsinnassa kolmastoista.

Karsiutumisesta huolimatta Tero Pitkämäki näki nuoressa mestarissa paljon potentiaalia.

”Läspä on persoona, samalla tavalla kuin Anttikin. Periksi ei anneta.”

Ruuskanen sanoi voivansa lopettaa hyvällä mielellä, kun kasvamassa on Laineen ja Läspän tapaisia nuoria heittäjiä.