Manchesteriläisjätti kuritti pitkään alivoimalla pelannutta Arsenalia 5-0.

Arsenalin kauden alku jalkapallon Englannin Valioliigassa on ollut painajaismainen. Joukkue on hävinnyt kaikki kolme liigapeliään, ja maaliero on tyly 0–9.

Lauantaina oli hallitsevan mestarin Manchester Cityn vuoro murjoa sekaisin olevaa Arsenalia. City nappasi ottelusta murskaavan 5–0-kotivoiton.

Ilkay Gündogan pukkasi Cityn seitsemännellä peliminuutilla johtoon. Jatkoa seurasi viisi minuuttia myöhemmin, kun Ferran Torres ohjasi pallon jalallaan maaliin.

Arsenalin lauantai synkkeni entisestään 35. minuutilla, kun nappulat edellä taklannut Granit Xhaka ajettiin suoralla punaisella kortilla suihkuun.

Televisiokuvissa näkyi, että osa Manchesteriin tulleista Arsenalin kannattajista poistui tuossa vaiheessa katsomosta. Avauspuoliajan lopussa Gabriel Jesus viimeisteli maalin edestä 3–0-osuman.

Toisella puoliajalla City jatkoi alivoimalla olleen Arsenalin höykyttämistä.

Manchesteriläisjätti pyöritti peliä mielensä mukaan, ja Rodri laukoi 53. minuutilla kotijoukkueen kaukaa 4–0-johtoon. Ottelun 84. minuutilla Torres pukkasi Cityn viidennen osuman.

Arsenal ei saanut toisella puoliajalla pallollista pelaamistaan lainkaan käyntiin. Lauantain esitys ei ainakaan hiljennä Arsenal-luotsi Mikel Artetan saamaa kritiikkiä.

City aloitti liigakautensa häviämällä vieraspelinsä Tottenhamille. Sen jälkeen City murjoi Norwichista 5–0-kotivoiton, ja sama tahti jatkui Arsenalia vastaan.

Arsenal on ennen muita lauantain liigapelejä sarjataulukon jumbona, sillä sen maaliero on nollakerholaisista huonoin.

Valioliigassa pelataan myöhemmin lauantaina ottelut Aston Villa–Brentford, Brighton–Everton, Newcastle–Southampton, Norwich–Leicester, West Ham–Crystal Palace ja Liverpool–Chelsea.

Suomen maajoukkuehyökkääjistä Teemu Pukki edustaa Norwichia ja Marcus Forss Brentfordia. Pukki on merkitty Leicester-pelissä avaukseen, ja Forss aloittaa Aston Villaa vastaan vaihdossa.